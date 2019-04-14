Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадкиТАСС 07:56
Пользователи жалуются на проблемы с лентой новостей (63%), со входом в систему (19%) и полное отключение сети (17%). Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
Происшествия
На штрафстоянке в Петербурге произошел конфликт с участием Милонова
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в полицию после конфликта с сотрудниками штрафстоянки.
Обновлено в 04:52
Происшествия
СКР проверяет сообщения о нападении алабая на детей в Новой Москве
Следственные органы начали проверку сообщений СМИ о нападении собаки породы алабай сначала на 12-летнюю девочку, а затем на 17-летнего юношу в Новой Москве.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
170 лет назад под Воронежем родился создатель легендарной трехлинейки
14 апреля 1849 года в Рамони Воронежской губернии родился русский конструктор Сергей Иванович Мосин.
Обновлено в 02:00
Спорт
Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ
Обновлено в 09:39
Происшествия
Непальский самолет столкнулся с двумя вертолетами
Самолет авиакомпании Summit Air при взлете врезался в два вертолета в непальском городе Лукла.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Алеппо при взрыве мины погиб ребенок
Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.
Обновлено в 09:42
Политика
Украина лишится губернаторов в случае победы Порошенко
Президент Украины Пётр Порошенко в случае переизбрания на пост главы государства ликвидирует должность губернатора.
Обновлено в 09:19
Авто
Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России
Обновлено в 07:00
Происшествия
Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании
Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании.
Обновлено в 08:58
Политика
Ассанж поможет раскрыть заговор против Трампа
Экстрадиция Ассанжа в США пролила бы свет на заговор с целью проведения расследования в отношении президента Трампа, основанного на ложном обвинении в получении от России помощи, повлиявшей на выборы 2016 года, сообщил соратник и давний друг Трампа изданию The Washington Examiner.
Обновлено в 07:34
Общество
До миллиона рублей в месяц: раскрыты зарплаты священников РПЦ
Дела в регионах обстоят ожидаемо иначе - начинающий священнослужитель получает около 35 000 в месяц, в то время как настоятель может зарабатывать 200 тысяч.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В пригороде Брюсселя задержали подозреваемого в терроризме
Полиция задержала в пригороде Брюсселя 22-летнего подозреваемого в рамках дела о терроризме, сообщило издание Derniere Heure.
Обновлено в 10:05
Кино
Джонни Депп может погубить франшизу о Гарри Поттере
Джонни Депп может погубить франшизу о Гарри Поттере Warner Bros. всерьез опасаются, что иск против актёра, сыгравшего Грин-Де-Вальда, навредит фильмам поттерианы.
Обновлено вчера в 05:50
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Сын Людмилы Целиковской продает ее квартиру за 34 миллиона
Обновлено в 05:14
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Культура
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Футбол
Азар: «Нас не волнует, кто сможет выиграть титул: МС или „Ливерупуль“»
Полузащитник "Челси" Эден Азар прокомментировал предстоящий матч 34-го тура АПЛ против "Ливерпуля".
Обновлено в 06:10
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:45
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Виктора Цоя в центре Москвы
Фанаты столичного футбольного клуба "Динамо" провели арт-акцию в центре Москвы перед матчем 23-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 09:15
Футбол
Рейнгольд: «Ростов» не будет церемониться со «Спартаком»
Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча между красно-белыми и «Ростовом» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 05:50
Авто
В России назвали критерии надёжности автомобилей
Обновлено вчера в 03:33
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено вчера в 11:23
Шоу-бизнес
Сын Ирины Линдт и Валерия Золотухина увлекается творчеством отца
Актриса Ирина Линдт воспитывает сына Ивана, рожденного в ее браке со знаменитым актером Валерием Золотухиным.
Обновлено в 05:51
Футбол
«Зенит» и «Анжи» объявили составы на матч РПЛ
Петербургский "Зенит" и махачкалинский "Анжи" объявили стартовые составы на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:39
Гаджеты
Основные технические характеристики Honor 8S раскрыли до анонса
На лицевой панели сделали каплевидный вырез, где будет располагаться 5-мегапиксельная камера. Сзади установят камеру с модулем на 13 Мп.
Обновлено вчера в 11:39
Наука
Бактерии шлют друг другу гены через все человеческое тело
Ученые из США и Южной Кореи разработали метод, который помог узнать, насколько часто жители человеческого тела обмениваются генами.
Обновлено 12 апреля в 05:05
Происшествия
На пруду в Подмосковье перевернулась лодка с рыбаками, есть погибший
Лодка с рыбаками перевернулась на пруду в городском округе Егорьевск Московской области, один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 10:30