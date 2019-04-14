Общество

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадкиТАСС 07:56

Пользователи жалуются на проблемы с лентой новостей (63%), со входом в систему (19%) и полное отключение сети (17%). Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
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Глобальный сбой в Facebook и Instagram

Газета.Ru07:37

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки

ТАСС07:56

В FB, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой

Вести.Ru07:53

Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp

RT на русском08:44

Пользователи пожаловались на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

РБК08:19

В работе Facebook, Whatsapp и Instagram зафиксированы сбои

Коммерсантъ07:36

В работе WhatsApp произошел сбой

РИА Новости07:48
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Политика

Порошенко спел песню «Ты ж меня обманула» после несостоявшихся дебатов

Обновлено в 09:18
Происшествия

На штрафстоянке в Петербурге произошел конфликт с участием Милонова

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в полицию после конфликта с сотрудниками штрафстоянки.
Обновлено в 04:52
Происшествия

СКР проверяет сообщения о нападении алабая на детей в Новой Москве

Следственные органы начали проверку сообщений СМИ о нападении собаки породы алабай сначала на 12-летнюю девочку, а затем на 17-летнего юношу в Новой Москве.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

170 лет назад под Воронежем родился создатель легендарной трехлинейки

14 апреля 1849 года в Рамони Воронежской губернии родился русский конструктор Сергей Иванович Мосин.
Обновлено в 02:00
Спорт

Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ

Обновлено в 09:39
Происшествия

Непальский самолет столкнулся с двумя вертолетами

Самолет авиакомпании Summit Air при взлете врезался в два вертолета в непальском городе Лукла.
Обновлено в 05:39
Происшествия

В Алеппо при взрыве мины погиб ребенок

Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.
Обновлено в 09:42
Политика

Украина лишится губернаторов в случае победы Порошенко

Президент Украины Пётр Порошенко в случае переизбрания на пост главы государства ликвидирует должность губернатора.
Обновлено в 09:19
Авто

Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России

Обновлено в 07:00
Происшествия

Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании

Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании.
Обновлено в 08:58
Политика

Ассанж поможет раскрыть заговор против Трампа

Экстрадиция Ассанжа в США пролила бы свет на заговор с целью проведения расследования в отношении президента Трампа, основанного на ложном обвинении в получении от России помощи, повлиявшей на выборы 2016 года, сообщил соратник и давний друг Трампа изданию The Washington Examiner.
Обновлено в 07:34
Общество

До миллиона рублей в месяц: раскрыты зарплаты священников РПЦ

Дела в регионах обстоят ожидаемо иначе - начинающий священнослужитель получает около 35 000 в месяц, в то время как настоятель может зарабатывать 200 тысяч.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В пригороде Брюсселя задержали подозреваемого в терроризме

Полиция задержала в пригороде Брюсселя 22-летнего подозреваемого в рамках дела о терроризме, сообщило издание Derniere Heure.
Обновлено в 10:05
Кино

Джонни Депп может погубить франшизу о Гарри Поттере

Джонни Депп может погубить франшизу о Гарри Поттере Warner Bros. всерьез опасаются, что иск против актёра, сыгравшего Грин-Де-Вальда, навредит фильмам поттерианы.
Обновлено вчера в 05:50
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес

Сын Людмилы Целиковской продает ее квартиру за 34 миллиона

Обновлено в 05:14
Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

Обновлено в 05:06
Энергетика

Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Культура

Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Футбол

Азар: «Нас не волнует, кто сможет выиграть титул: МС или „Ливерупуль“»

Полузащитник "Челси" Эден Азар прокомментировал предстоящий матч 34-го тура АПЛ против "Ливерпуля".
Обновлено в 06:10
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:45
Футбол

Фанаты «Динамо» закрасили стену Виктора Цоя в центре Москвы

Фанаты столичного футбольного клуба "Динамо" провели арт-акцию в центре Москвы перед матчем 23-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 09:15
Футбол

Рейнгольд: «Ростов» не будет церемониться со «Спартаком»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча между красно-белыми и «Ростовом» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 05:50
Авто

В России назвали критерии надёжности автомобилей

Обновлено вчера в 03:33
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено вчера в 11:23
Шоу-бизнес

Сын Ирины Линдт и Валерия Золотухина увлекается творчеством отца

Актриса Ирина Линдт воспитывает сына Ивана, рожденного в ее браке со знаменитым актером Валерием Золотухиным.
Обновлено в 05:51
Футбол

«Зенит» и «Анжи» объявили составы на матч РПЛ

Петербургский "Зенит" и махачкалинский "Анжи" объявили стартовые составы на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:39
Гаджеты

Основные технические характеристики Honor 8S раскрыли до анонса

На лицевой панели сделали каплевидный вырез, где будет располагаться 5-мегапиксельная камера. Сзади установят камеру с модулем на 13 Мп.
Обновлено вчера в 11:39
Наука

Бактерии шлют друг другу гены через все человеческое тело

Ученые из США и Южной Кореи разработали метод, который помог узнать, насколько часто жители человеческого тела обмениваются генами.
Обновлено 12 апреля в 05:05
Происшествия

На пруду в Подмосковье перевернулась лодка с рыбаками, есть погибший

Лодка с рыбаками перевернулась на пруду в городском округе Егорьевск Московской области, один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 10:30
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