В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадкиТАСС 07:56

Пользователи жалуются на проблемы с лентой новостей (63%), со входом в систему (19%) и полное отключение сети (17%). Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки

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