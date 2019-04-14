Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадкиТАСС 07:56
Пользователи жалуются на проблемы с лентой новостей (63%), со входом в систему (19%) и полное отключение сети (17%). Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:58, Ашберн
Политика
Порошенко прибыл на дебаты с Зеленским на стадион «Олимпийский»
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко в воскресенье днем прибыл на стадион "Олимпийский" и выразил надежду, что его оппонент Владимир Зеленский также придет для дискуссии по поводу будущего страны.
Обновлено в 07:29
Культура
Скончалась художница Ксения Успенская
Российская художница Ксения Успенская скончалась в возрасте 96 лет в Воронеже, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
Появилось видео конфликта с Милоновым на штрафстоянке
В Сети опубликовано видео конфликта на петербургской штрафстоянке, участником которого стал депутат Государственной думы Виталий Милонов.
Обновлено в 05:52
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Политика
Ассанж согласился сотрудничать со шведскими следователями
Адвокат Дженнифер Робинсон заявила от имени основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, что ее клиент согласен сотрудничать со шведскими властями, если они возобновят дело 2010 года о преступлениях на сексуальной почве, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:29
Политика
Путин и Медведев объявили свои декларации о доходах
Дмитрий Медведев заработал в прошлом году больше на 1,3 млн рублей, чем Владимир Путин, доход премьера составил 9,9 млн рублей.
Обновлено 12 апреля в 12:39
Общество
В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за дождей
МЧС Крыма объявило экстренное предупреждение в связи с сильными дождями на территории региона.
Обновлено в 04:03
Авто
УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»
Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.
Обновлено вчера в 05:29
Наука
Силовые тренировки продлевают жизнь
Ученые установили связь между большой мышечной мощностью человека и продолжительностью жизни.
Обновлено в 03:22
Общество
ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми
По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:29
Игры
Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order
Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Путешествия
Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск
Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало
Трое граждан Украины пытались вывезти из Волынской области в Белоруссию 800 килограмм сала. Об этом сообщила украинская госпогранслужба.
Обновлено вчера в 23:57
Хоккей
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
"Вашингтон" провел второй матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Каролиной", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:39
Футбол
«Зенит» начнет матч с «Анжи» с тремя нападающими
Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком назвал стартовый состав команды на матч 23-го тура РПЛ против «Анжи».
Обновлено в 08:25
Происшествия
Гулиева могут лишить водительских прав после нападения на пешехода
Материалы дела направлены в суд. Игроку могут назначить штраф в размере 10 тыс. рублей и лишить водительского удостоверения.
Обновлено в 07:05
Общество
В Москве пошел апрельский снегопад
Обновлено в 01:23
Кино
Bloomberg составил рейтинг богатейших семей в «Игре престолов»
Обновлено вчера в 20:54
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено вчера в 11:23
Авто
Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России
Обновлено в 07:00
Политика
В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров
Обновлено вчера в 21:33
Футбол
«Хетафе» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Вальядолидом»
«Хетафе» сыграл вничью с «Вальядолидом» в гостевом матче 32-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:2.
Обновлено в 07:55
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы
Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Гаджеты
Назван ТОП самых лучших бюджетных смартфонов апреля 2019 года
В апреле производители смартфонов вывели на рынок России множество новых моделей, представленных на выставке MWC 2019.
Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие
Число погибших при боевых действиях под Триполи возросло до 121
Не менее 121 человека погибли в результате боевых действий около ливийской столицы Триполи, передает AFP со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
Обновлено в 06:18
Футбол
«Динамо» и «Краснодар» объявили составы на матч РПЛ
Обновлено в 06:01
Политика
Борисов: космическая программа США зависит от РД-180
Обновлено в 07:00
Политика
Порошенко призвал голосовать за настоящего президента страны
Действующий президент Украины Петр Порошенко, прибывший на стадион «Олимпийский» в Киеве для дебатов с кандидатом от партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским, призвал собравшихся выбрать во втором туре настоящего президента страны.
Обновлено в 07:58