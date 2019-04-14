Общество

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадкиТАСС 07:56

Пользователи жалуются на проблемы с лентой новостей (63%), со входом в систему (19%) и полное отключение сети (17%). Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
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Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp

RT на русском08:44

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки

ТАСС07:56

В FB, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой

Вести.Ru07:53

Пользователи пожаловались на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

РБК08:19

Глобальный сбой в Facebook и Instagram

Газета.Ru07:37

В работе Facebook, Whatsapp и Instagram зафиксированы сбои

Коммерсантъ07:36

В работе WhatsApp произошел сбой

РИА Новости07:48
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Политика

Порошенко сказал, что сделает в случае победы Зеленского

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко, выступая в зале для прессы на стадионе «Олимпийский» в Киеве, заявил, что в случае победы Владимира Зеленского с уважением отнесется к выбору украинского народа.
Обновлено в 08:18
Общество

В родном доме Сальвадора Дали откроется музей

В доме, в котором родился и провел первые годы своей жизни художник-сюрреалист Сальвадор Дали, откроется музей, посвященный жизни художника.
Обновлено в 12:25
Происшествия

МВД Дагестана подтвердило задержание и.о. начальника ОМВД Каспийска

Ранее источник в правоохранительных структурах республики сообщил ТАСС, что Ашикова задержали по подозрению в соучастии финансированию терроризма по делу его брата, бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова.
Обновлено в 14:17
Армия и оружие

Генерал Скапаротти обеспокоен натовским незнанием россиян

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти обеспокоен тем, что военнослужащие западных стран недостаточно плотно общаются с представителями Вооруженных сил России.
Обновлено в 14:10
Баскетбол

«Бостон» победил «Индиану» в первом матче серии плей-офф НБА

«Бостон Селтикс» на своей площадке обыграл «Индиану Пэйсерс» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 15:57
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Футбол

Сергей Семак: «Порадовали болельщиков большим количеством голов»

Комментируя гол, забитый Ригони со штрафного, Семак сказал, что Ригони входит в число исполнителей штрафных ударов, как и Ракицкий, а кто из них бьёт, решается на поле по ситуации.
Обновлено в 12:16
Общество

Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Великобритании

The Sunday Times подготовила рейтинг лучших мест для проживания в Великобритании в 2019 году.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

На пруду в Подмосковье перевернулась лодка с рыбаками, есть погибший

Лодка с рыбаками перевернулась на пруду в городском округе Егорьевск Московской области, один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие

ПВО Сирии сбило несколько ракет Израиля

Часть снарядов все-таки попали в цель Сирийскими системами ПВО сбито несколько израильских ракет, сообщает Regnum со ссылкой на SANA.
Обновлено вчера в 01:36
Единоборства

Дастин Порье собирается подумать о бое с Хабибом Нурмагомедовым завтра

Обновлено в 06:27
Политика

WikiLeaks опроверг публикацию Ассанжем секретных данных сайта

Сетевой портал WikiLeaks опроверг информацию о якобы публикации секретных документов сайта его основателем Джулианом Ассанжем.
Обновлено в 09:20
Авто

Volkswagen покажет на Шанхайском автосалоне «убийцу» BMW X4

Компания Volkswagen представит на международном автосалоне в Шанхае новое кросс-купе под интригующим названием SUV Coupe Concept.
Обновлено в 14:02
Происшествия

Умерла вдова Слободана Милошевича

Обновлено в 15:19
Гаджеты

Sony Xperia 1 Compact засветился в бенчмарке GFXbench с 6 Гбайт ОЗУ

Сетевые источники сообщают о том, что на портале GFXbench появилась информация о новом смартфоне Sony, который получит меньший дисплей в сравнении с представленными ранее аппаратами бренда.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено в 16:06
Происшествия

Милонова избили в Санкт-Петербурге

Обновлено в 03:56
Общество

Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард

Лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине Пол Грингард умер в США на 94-м году жизни.
Обновлено в 15:23
Общество

Отец Бутиной понадеялся на ее скорое возвращение домой

Валерий Бутин, отец россиянки Марии Бутиной, которая с июля прошлого года находится в американской тюрьме, обратился к российскому правительству с просьбой оказать финансовую помощь его дочери для погашения задолженности перед адвокатами.
Обновлено в 11:00
Авто

Названы самые доступные внедорожники и кроссоверы в России

Обновлено в 08:01
Спорт

Тайгер Вудс выиграл «Мастерс» впервые за 11 лет

Обновлено в 15:49
Транспорт

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

На Крымском мосту началась укладка рельсов со стороны Керчи.
Обновлено в 14:53
Футбол

«Ростов» обыграл на своем поле «Спартак»

В последнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги встречались "Ростов" и "Спартак". Победа осталась за дончанами - 2:1.
Обновлено в 14:10
Авто

Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»

Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес

Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой

Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено в 11:42
Здоровье

Диспансеризация многодетных матерей проводится в Алтайском крае

Остальные многодетные мамы, члены краевой организации «Много деток – хорошо!», пройдут обследование по отдельному графику.
Обновлено в 07:45
Хоккей

Малкин не спас «Питтсбург» от второго поражения в серии с «Айлендерс»

Обновлено 12 апреля в 22:42
Путешествия

Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск

Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Фермер в США погиб после нападения казуара

Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Общество

Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12

Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.
Обновлено 12 апреля в 12:14
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