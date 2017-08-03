Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошли сбоиВести.Ru вчера в 12:24
В работе Instagram, WhatsApp, Facebook и Facebook Messenger произошли сбои. Так, пользователи Facebook жалуются на то, что картинки не загружаются, а в мессенджере сервиса наблюдаются проблемы с получением сообщений и входом в сеть.
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Происшествия
Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей
Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Интернет
В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат
Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
Обновлено вчера в 11:15
Кино
Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса
Американская актриса и певица Халле Бэйли сыграет Русалочку в новой экранизации компании Disney, сообщает Variety.
Обновлено в 02:30
Политика
Третья мировая война: в Сеть попало «пророчество Вольфа Мессинга»
Ряд средств массовой информации сообщает, что Вольф Мессинг предсказывал вспышку глобального конфликта во втором десятилетии XXI века, а также назвал главных врагов, которые будут противостоять России в Третьей мировой войне.
Обновлено вчера в 11:31
Общество
Назван самый бодрящий растворимый кофе
Обновлено в 02:19
Экономика
Минэкономики хочет заставить россиян установить счетчики на тепло
Министерство экономического развития России предлагает обязать россиян устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учета тепла.
Обновлено вчера в 21:59
Общество
Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий
Министерство труда России решило сократить список профессий, запрещенных для жительниц страны. Об этом в четверг, 4 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Обвиняемого в убийстве спецназовца ГРУ объявили в международный розыск
Следственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 20:33
Армия и оружие
Французский корабль-разведчик вошел в Черное море
Обновлено в 02:09
Происшествия
Проблемы с аккумулятором назвали причиной аварии в Баренцевом море
Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог произойти на подъеме из-за проблем с аккумуляторной батареей, сообщает Forbes со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
В Италии погиб турист в результате извержения вулкана Стромболи
На итальянском острове Стромболи в результате извержения одноименного вулкана погиб человек, еще один пострадал.
Обновлено вчера в 16:40
Экономика
Путин секретным указом повысил зарплаты работникам СК
Зарплаты работников Следственного комитета вырастут к 2022 году на 20%. Указ президента на этот счет засекречен.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Опубликованы фотографии подлодки-носителя АС-31 в Баренцевом море
Агентство ТАСС опубликовало несколько фотографий подводной лодки-носителя глубоководной станции АС-31, в результате пожара на которой погибли 14 офицеров-подводников.
Обновлено вчера в 18:18
Общество
Рассекречены документы о партизанах в годы Великой Отечественной войны
Главархив Москвы рассекретил 51 документ о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 23:33
Футбол
Сборная Перу разгромила Чили и вышла в финал Кубка Америки
Обновлено в 00:17
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
Восемь человек обратились за медпомощью после салюта в Минске
Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник сообщил, что один человек погиб, пять человек были госпитализированы, ещё трое обратились в больницы Минска самостоятельно из-за травм, полученных во время праздничного салюта.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Восстановлена вероятная картина трагедии на глубоководной станции
Короткое замыкание в одном из распределительных щитов привело к пожару на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 01:16
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
Обновлено вчера в 06:20
Наука
В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий
На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено 01 июля в 07:13
Происшествия
В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в ТЦ
Тюменские полицейские в кратчайшие сроки задержали участников инцидента в одном из торгово-развлекательных центров, где в среду произошла стрельба.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Политика
В «Нафтогазе» опасаются сбоев в транзите российского газа
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу
Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено вчера в 15:00
Единоборства
После допинг-скандала Иван Штырков подписал контракт с Rizin
Боец клуба "Архангел Михаил" Иван Штырков подписал контракт с японской организацией Rizin, сообщили в пресс-службе клуба.
Обновлено в 02:24
Технологии
Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта
Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия
Суд читает Анатолию Радченко обвинительный приговор
Новосибирский областной суд оглашает обвинительный приговор по делу Анатолия Радченко – предполагаемого киллера банды Александра Трунова.
Обновлено в 01:59
Наука
Назван продукт, препятствующий развитию рака и диабета
Выяснилось, что употребление молочной продукции низкой жирности, в частности, йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 02:17
Политика
Путин назвал особенными отношения России и Италии
Президент России Владимир Путин назвал двусторонние отношения с Италией особенными, что дало двум странам возможность сохранить сотрудничество на высоком уровне даже в условиях санкций и ответных мер.
Обновлено вчера в 19:09