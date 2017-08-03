Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошли сбоиВести.Ru вчера в 12:24

В работе Instagram, WhatsApp, Facebook и Facebook Messenger произошли сбои. Так, пользователи Facebook жалуются на то, что картинки не загружаются, а в мессенджере сервиса наблюдаются проблемы с получением сообщений и входом в сеть.
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Facebook и Instagram восстановили работу

Интерфаксвчера в 21:20

Facebook и Instagram сообщили о восстановлении работы соцсетей

Ведомостивчера в 20:59

У Facebook, Instagram и WhatsApp случился глобальный сбой

Газета.Ruвчера в 14:53

Facebook и Instagram полностью восстановили работу

ТАССвчера в 20:47

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

РИА Новостивчера в 15:08

Facebook и Instagram решили проблемы с глобальным сбоем в работе сервисов

РБКвчера в 20:59

Эксперт назвал возможные причины сбоя в работе Facebook

RT на русскомвчера в 14:15
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Происшествия

Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей

Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Интернет

В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат

Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
Обновлено вчера в 11:15
Кино

Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса

Американская актриса и певица Халле Бэйли сыграет Русалочку в новой экранизации компании Disney, сообщает Variety.
Обновлено в 02:30
Политика

Третья мировая война: в Сеть попало «пророчество Вольфа Мессинга»

Ряд средств массовой информации сообщает, что Вольф Мессинг предсказывал вспышку глобального конфликта во втором десятилетии XXI века, а также назвал главных врагов, которые будут противостоять России в Третьей мировой войне.
Обновлено вчера в 11:31
Общество

Назван самый бодрящий растворимый кофе

Обновлено в 02:19
Экономика

Минэкономики хочет заставить россиян установить счетчики на тепло

Министерство экономического развития России предлагает обязать россиян устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учета тепла.
Обновлено вчера в 21:59
Общество

Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий

Министерство труда России решило сократить список профессий, запрещенных для жительниц страны. Об этом в четверг, 4 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:54
Происшествия

Обвиняемого в убийстве спецназовца ГРУ объявили в международный розыск

Следственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 20:33
Транспорт

В Ярославле закрыт Добрынинский мост: изменения в движении транспорта

Обновлено в 02:33
Армия и оружие

Французский корабль-разведчик вошел в Черное море

Обновлено в 02:09
Происшествия

Проблемы с аккумулятором назвали причиной аварии в Баренцевом море

Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог произойти на подъеме из-за проблем с аккумуляторной батареей, сообщает Forbes со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия

В Италии погиб турист в результате извержения вулкана Стромболи

На итальянском острове Стромболи в результате извержения одноименного вулкана погиб человек, еще один пострадал.
Обновлено вчера в 16:40
Экономика

Путин секретным указом повысил зарплаты работникам СК

Зарплаты работников Следственного комитета вырастут к 2022 году на 20%. Указ президента на этот счет засекречен.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Опубликованы фотографии подлодки-носителя АС-31 в Баренцевом море

Агентство ТАСС опубликовало несколько фотографий подводной лодки-носителя глубоководной станции АС-31, в результате пожара на которой погибли 14 офицеров-подводников.
Обновлено вчера в 18:18
Общество

Рассекречены документы о партизанах в годы Великой Отечественной войны

Главархив Москвы рассекретил 51 документ о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 23:33
Футбол

Сборная Перу разгромила Чили и вышла в финал Кубка Америки

Обновлено в 00:17
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия

Восемь человек обратились за медпомощью после салюта в Минске

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник сообщил, что один человек погиб, пять человек были госпитализированы, ещё трое обратились в больницы Минска самостоятельно из-за травм, полученных во время праздничного салюта.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Восстановлена вероятная картина трагедии на глубоководной станции

Короткое замыкание в одном из распределительных щитов привело к пожару на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 01:16
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Обновлено вчера в 06:20
Наука

В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий

На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено 01 июля в 07:13
Происшествия

В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в ТЦ

Тюменские полицейские в кратчайшие сроки задержали участников инцидента в одном из торгово-развлекательных центров, где в среду произошла стрельба.
Обновлено в 01:19
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Политика

В «Нафтогазе» опасаются сбоев в транзите российского газа

Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу

Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено вчера в 15:00
Единоборства

После допинг-скандала Иван Штырков подписал контракт с Rizin

Боец клуба "Архангел Михаил" Иван Штырков подписал контракт с японской организацией Rizin, сообщили в пресс-службе клуба.
Обновлено в 02:24
Технологии

Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта

Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия

Суд читает Анатолию Радченко обвинительный приговор

Новосибирский областной суд оглашает обвинительный приговор по делу Анатолия Радченко – предполагаемого киллера банды Александра Трунова.
Обновлено в 01:59
Наука

Назван продукт, препятствующий развитию рака и диабета

Выяснилось, что употребление молочной продукции низкой жирности, в частности, йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 02:17
Политика

Путин назвал особенными отношения России и Италии

Президент России Владимир Путин назвал двусторонние отношения с Италией особенными, что дало двум странам возможность сохранить сотрудничество на высоком уровне даже в условиях санкций и ответных мер.
Обновлено вчера в 19:09
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