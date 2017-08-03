В работе Instagram, WhatsApp, Facebook и Facebook Messenger произошли сбои. Так, пользователи Facebook жалуются на то, что картинки не загружаются, а в мессенджере сервиса наблюдаются проблемы с получением сообщений и входом в сеть.

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