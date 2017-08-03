Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбойВедомости 11:44
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает неполадки на различных сайтах. Кроме того, в соцсетях можно встретить жалобы пользователей.
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Общество
В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в Канске
Обновлено вчера в 05:56
Политика
Шойгу заявил о спасении части экипажа подводного аппарата Минобороны
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что часть экипажа глубоководного аппарата, работавшего в Баренцевом море, удалось спасти, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:27
Транспорт
Минздрав предложил проверять водителей на психоактивные вещества
Минздрав России предлагает ввести тестирование водителей на употребление психоактивных веществ при прохождении медицинского освидетельствования или при прохождении медкомиссии перед получением водительских прав, следует из проекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 13:02
Транспорт
Участок Филевской линии метро в Москве закроют на два дня
Обновлено в 12:19
Политика
Совбез ООН проведет 3 июля экстренную закрытую встречу по Ливии
Совет Безопасности ООН проведет экстренную закрытую встречу по Ливии сегодня в 22:00 мск.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Фура повисла на мосту после ДТП на Невском путепроводе
Днём в среду 3 июля на Невском путепроводе произошло жёсткое ДТП, после которого фура буквально повисла на мосту.
Обновлено в 09:12
Кино
По «Гарри Поттеру» снимут сериал
По данным портала, сериал по вселенной о мире волшебников и маглов станет приквелом событий, который описываются в серии книг Джоан Роулинг.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Власти оценили ущерб от наводнения в Иркутской области
Глава Иркутской области Сергей Левченко заявил, что сумма нанесенного поводком ущерба составляет 29 млрд рублей.
Обновлено в 12:43
Наука
ВИЧ удалили из генома инфицированных мышей
Результат подтвердили сверхчувствительными методами определения нуклеиновой кислоты ВИЧ-1 и отсутствием следов передачи вируса от обработанных мышей к здоровым.
Обновлено в 10:00
Экономика
Компания «Красное и Белое» переведена на Кипр
Предприятие Amelior создано на Кипре в марте 2019 года. Под его контроль перешли компании «Прометей», «Абсолют» и «Оазис».
Обновлено в 07:20
Авто
Компания Opel показала обновленную Opel Astra
Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.
Обновлено в 11:24
Политика
Главой Европарламента стал Давид Сассоли
Итальянский социалист Давид Сассоли избран новым председателем Европарламента.
Обновлено в 08:00
Политика
Миссия ПАСЕ досрочно завершила работу на Украине
Миссия наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за предстоящим в стране 21 июля внеочередным парламентскими выборами, прибывшая в понедельник в Киев, досрочно завершила свою работу.
Обновлено в 12:27
Хоккей
Богдан Киселевич: «Ставлю самые высокие задачи в ЦСКА»
Защитник Богдан Киселевич прокомментировал переход в стан ЦСКА.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков
Обновлено в 06:53
Политика
Путин освободил от должности трех генералов
Президент России Владимир Путин освободил от этой должности генерал-майора полиции Сергея Неяскина.
Обновлено в 12:56
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).
Обновлено в 01:45
Культура
Художники из Москвы и области напишут картины к 80-летию ВДНХ
ВДНХ проведет конкурс работ начинающих и опытных художников из Москвы и Подмосковья, посвященных 80-летию и преображению выставки.
Обновлено в 00:03
Происшествия
В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу
Обновлено в 06:39
Происшествия
Внук Назарбаева искусал лондонского полицейского
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес
Мария Ивакова и Никита Ефремов перестали скрывать роман
Мария Ивакова и Никита Ефремов вместе появились на мероприятии по случаю свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности
Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.
Обновлено в 09:41
Экономика
Минсельхоз собирается взять под контроль сбор диких грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено в 12:33
Происшествия
Тела погибших подводников остаются в затопленных отсеках
Обновлено в 13:03
Политика
В Раду Украины внесли законопроект о запрете мата в публичных речах
Нардеп Ольга Богомолец внесла в Верховную раду Украины законопроект «О противодействии сквернословию» («дематюкация языка» — формулировка в документе), устанавливающий штрафы за использование нецензурной лексики в публичных выступлениях.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку
Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Здоровье
Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава
Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено в 11:07
Политика
Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров
Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение дела руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на 15 июля.
Обновлено в 12:34