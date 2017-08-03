В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает неполадки на различных сайтах. Кроме того, в соцсетях можно встретить жалобы пользователей.

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

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