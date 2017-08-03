Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбойРИА Новости 15:08
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов. Сбои в What'sApp, Instagram и Facebook начались около шести вечера по Москве.
Читать в источнике
Оценить204
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:48, Вашингтон
Общество
У Маслякова могут отобрать КВН через суд
Обновлено в 16:56
Футбол
Стала известна сумма трансфера игрока «Гамбурга» в «Зенит»
Обновлено 01 июля в 06:57
Финансы
Кипр досрочно погасит долг перед Россией
Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что Кипр сможет погасить российский кредит досрочно до конца августа или начала сентября.
Обновлено в 07:37
Космос
InSight переставил марсианский бур на другое место
Оказалось, что версия о том, что буру не хватало сцепления с окружающим грунтом, верна, и, возможно, удастся возобновить его работу, утрамбовав в другом месте.
Обновлено в 15:20
Наука
Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян
Обновлено в 14:00
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Политика
Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
Появилось фото погибших на подводном аппарате моряков
Обновлено в 12:08
Футбол
Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест
О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.
Обновлено в 14:56
Кино
Показы советских фильмов организуют во дворах столичных домов
Помимо просмотра фильмов гражданам предложат послушать лекции о столичной архитектуре прошедших лет.
Обновлено в 00:45
Политика
Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным крушение Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", сообщают голландские СМИ.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
В США штурмовик сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей
Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II во время учений столкнулся с птицей, это вызвало сброс трех невзрывных боеприпасов BDU-33, сообщается на сайте военной базы США Moody.
Обновлено в 05:56
Происшествия
В Москве четыре человека пострадали из-за непогоды
В столице из-за непогоды пострадали четыре человека, включая одного ребенка.
Обновлено в 15:58
Футбол
«Атлетико» приобрел 19-летнего футболиста «Бенфики» Фелиша за €126 млн
По информации портала Goal, "Атлетико" активировал опцию отступных в контракте 19-летнего футболиста с "Бенфикой" в размере €126 млн.
Обновлено в 14:22
Армия и оружие
В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик»
The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».
Обновлено в 17:32
Шоу-бизнес
Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой
Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали мужем и женой – такую информацию распространили СМИ.
Обновлено в 09:08
Общество
В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы
В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Обновлено в 15:52
Общество
В Гидрометцентре дали прогноз по погоде в июле
Летняя погода установится в центральной части России, включая столичный регион, со второй декады месяца.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Тела только четверых моряков извлекли из подлодки
С атомной подводной лодки, на которой произошел пожар в Баренцевом море, пока что извлекли тела только четверых погибших офицеров, сообщил MR7.ru председатель петербургского клуба моряков-подводников, бывший капитан атомной подводной лодки Игорь Курдин.
Обновлено в 14:13
Футбол
Месси раскритиковал арбитров матча Бразилия — Аргентина
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси раскритиковал арбитров полуфинального матча Кубка Америки со сборной Бразилии.
Обновлено в 03:37
Футбол
Карпин заявил, что уровень РПЛ упал
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) опустился и связывает это с финансовой составляющей.
Обновлено в 16:42
Транспорт
Минздрав предлагает проверять водителей на психоактивные вещества
Минздрав РФ предлагает проверять водителей транспортных средств, и тех, кто хочет получить права, на наличие психоактивных веществ в организме.
Обновлено в 12:52
Происшествия
При взрыве заминированного мотоцикла в Сирии погибли три человека
При взрыве заминированного мотоцикла в сирийском городе Сувейда на юге страны погибли три человека, семеро получили ранения.
Обновлено в 16:15
Авто
Tesla Model 3 установил новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP
Ранее рекордсменом считался Citroen C5 Aircross с 82 процентами. Электрокар Tesla Model 3 прошел все стандартные краш-тесты Euro NCAP.
Обновлено в 12:56
Кино
По «Гарри Поттеру» снимут сериал
По данным портала, сериал по вселенной о мире волшебников и маглов станет приквелом событий, который описываются в серии книг Джоан Роулинг.
Обновлено в 09:40
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено в 14:39
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено вчера в 08:20
Авто
В России за год средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 10%
За 5 месяцев 2019 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 9,9% до 1 млн 518,7 тыс. рублей.
Обновлено в 07:24
Спорт
Биатлонистка Вирер попала в больницу
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выложила в своем «Инстаграме» фотографию из больницы.
Обновлено в 03:09
Политика
У ПАСЕ есть ожидания от возвращения России, заявили в Совете Европы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не выдвигает России условия, однако есть определенные ожидания после восстановления полномочий страны в этой структуре, заявила замгенсека Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони.
Обновлено в 16:04