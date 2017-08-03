Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбойРИА Новости 15:08

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов. Сбои в What'sApp, Instagram и Facebook начались около шести вечера по Москве.
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Facebook и Instagram работают над устранением глобального сбоя

Коммерсантъ15:56

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

РИА Новости15:08

Произошел сбой в работе WhatsApp, Instagram и Facebook

Интерфакс11:20

Эксперт назвал возможные причины сбоя в работе Facebook

RT на русском14:15

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой

РБК11:24

У Facebook, Instagram и WhatsApp случился глобальный сбой

Газета.Ru14:53

Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp

ТАСС10:52
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