Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбойРИА Новости 15:08
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов. Сбои в What'sApp, Instagram и Facebook начались около шести вечера по Москве.
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Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено в 17:59
Технологии
Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта
Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.
Обновлено в 10:19
Политика
Слуцкий не видит необходимости выплаты взносов в Совет Европы
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил сомнение в необходимости выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку
Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Здоровье
Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено вчера в 14:23
Политика
Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси
Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 18:22
Футбол
«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро
Обновлено в 14:33
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Экономика
Компания «Красное и Белое» переведена на Кипр
Предприятие Amelior создано на Кипре в марте 2019 года. Под его контроль перешли компании «Прометей», «Абсолют» и «Оазис».
Обновлено в 07:20
Происшествия
Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане
В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Технологии
«МегаФон» признан оператором с самым быстрым мобильным интернетом
Компания Ookla, которая является разработчиком сервиса Speedtest, признала, что у оператора «МегаФон» самый быстрый мобильный интернет в России.
Обновлено в 13:24
Происшествия
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
Первого июля на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул пожар, погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено вчера в 09:30
Гаджеты
13-дюймовый MacBook Pro без сенсорной панели сертифицировали в FCC
Ряд специалистов уверены, что именно эта модель будет представлена в сентябре вместе с новым поколением смартфонов.
Обновлено в 10:56
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено в 17:28
Происшествия
Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»
Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 19:03
Политика
Руководство «ЕР» направило в регионы предвыборные рекомендации
Рекомендации разработаны Высшей партийной школой «Единой России».
Обновлено в 19:09
Политика
В МИД рассказали о путях решения с США проблемы ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре.
Обновлено в 18:22
Энергетика
Сечин поблагодарил нефтяников в ФРГ за решение проблем с «Дружбой»
В ходе совещания Сечин поблагодарил руководство и персонал завода, а также сотрудников Rosneft Deutschland за принятые меры, позволившие избежать повреждения оборудования и исключить возможность нанесения ущерба окружающей среде из-за проблем с загрязнением трубопровода «Дружба».
Обновлено в 17:20
Общество
Картина неизвестного автора подорожала в 1000 раз
Обновлено в 20:00
Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Обновлено вчера в 08:01
Хоккей
«Анахайм» подписал контракт с чемпионом мира Яни Хаканпяя
Хаканпяя в составе сборной Финляндии стал чемпионом мира 2019 года.
Обновлено в 17:34
Футбол
ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в Австрии
Московский ЦСКА и "Ростов" объявили стартовые составы на матч товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
Не менее 26 человек стали жертвами кораблекрушения у берегов Гондураса, сообщает в среду местный канал Televicentro со ссылкой на вооруженные силы страны.
Обновлено в 18:50
Политика
Порошенко призвал украинцев на акции протеста
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев выйти на акцию протеста против отмены закона о люстрации («Об очищении власти»).
Обновлено в 19:27
Политика
Путин назвал условие диалога с Украиной
Диалог Киева и Москвы возможен при выполнении главой Украины Владимиром Зеленским своих предвыборных обещаний, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 19:53
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Камчатке
Обновлено 01 июля в 00:23
Армия и оружие
Обещанные Трампом танки оказались ржавыми и без стволов
Две бронемашины "Брэдли", доставленные к мемориалу Авраама Линкольна в Вашингтоне на празднование Дня независимости США, оказались старыми, со следами ржавчины.
Обновлено в 20:05
Общество
Эти страны строят гигантские теплицы и сажают деревья. Экогорода принесут им миллиарды
Немецкий девелопер FAKT AG планирует инвестировать миллиард евро в строительство так называемого садоводческого центра на северо-западе Венгрии, в считаных километрах от венгерско-австрийско-словацкой границы.
Обновлено в 17:04