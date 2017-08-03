Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов. Сбои в What'sApp, Instagram и Facebook начались около шести вечера по Москве.

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

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