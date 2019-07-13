Общество
В работе «Билайна» произошёл сбойRT на русском 09:34
Российские пользователи сообщают о сбоях в работе сотового оператора «Билайн». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:43, Вашингтон
Здоровье
В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом
Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Башкирии в ДТП погибли четверо дорожных рабочих
Четыре человека погибли и трое получили травмы в результате аварии, произошедшей на 112-м километре автодороги Уфа - Оренбург на территории Стерлитамакского района.
Обновлено в 10:28
Гаджеты
Samsung запатентовала складные очки виртуальной реальности
Изображения, приложенные к заявке, дают понять, что Samsung решила выполнить новое устройство виртуальной реальности не в виде громоздкой гарнитуры, а в форме обычных очков со складывающимися дужками.
Обновлено в 08:51
Политика
От СБУ потребовали арестовать Медведчука
Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 12:03
Общество
Москвичей предупредили об опасном тумане
Обновлено в 11:49
Спорт
Российские гимнастки выиграли золото Универсиады в упражнении с мячами
Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали ХХХ Всемирной летней универсиады в Неаполе, победив в соревновании с пятью мячами.
Обновлено в 10:21
Культура
В Судаке художники со всей России провели фестиваль уличного искусства
В Судаке на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» прошел стрит-фест Cube of fame, в котором приняли участие 30 современных художников из разных регионов России.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки
6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Дзержинске потушили пожар на территории завода
Сообщение о пожаре в отдельно стоящем ангаре на территории недействующего завода химического оборудования "Заря" на улице Лермонтова, 20 в Дзержинске поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в субботу в 11.10, горела макулатура внутри металлического ангара.
Обновлено в 10:38
Спорт
Булыкину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму
Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин заявил о том, что ему отказали в регистрации на выборы в Московскую городскую думу из-за превышения количества недействительных подписей избирателей.
Обновлено в 11:01
Авто
В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей
На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 10:59
Экономика
Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян
Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено вчера в 22:12
Футбол
Зидан покинул сборы «Реала» из-за смерти брата
Стала известна причина, по которой главный тренер "Реала" Зинедин Зидан покинул сборы клуба.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Журналист Рашид Майсигов задержан в Ингушетии
Правоохранители задержали и вывезли в неизвестном направлении оппозиционного журналиста Рашида Майсигова.
Обновлено в 00:50
Общество
В Совфеде оценили перенос правительством выходных в 2020 году
Ранее в субботу стало известно об утверждении кабмином календаря выходных и праздников россиян на 2020 год.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым
Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
Обновлено вчера в 11:52
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина поделилась фото с Кипра
Фото выложены на страничке Бабкиной в Instagram.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес
Россиянки набросились на разбившую семью Шейк и Купера Гагу
В начале стало известно, что Шейк рассталась с Купером и покинула его дом вместе с дочерью, а уже через месяц западные СМИ сообщили, что в апартаменты въехала Леди Гага.
Обновлено в 12:31
Общество
У берегов США шторм «Барри» усилился до урагана
Обновлено в 12:32
Политика
Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Политика
Состоялся первый разговор Путина и Зеленского
Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено 11 июля в 12:02
Здоровье
Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала
Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Происшествия
В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй
В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
Обновлено в 09:47
Экономика
Производитель пива Budweiser отменил IPO в Гонконге
Пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev отказалась проводить первичное публичное размещение акций (IPO) компании Budweiser Brewing Company APAC в Гонконге на сумму $9,8 млрд.
Обновлено в 11:28
Политика
Турецкий кондитер испечет пирог для Путина в честь доставки С-400
Известный турецкий кондитер Хасан Аджар решил испечь пирог для президента России Владимира Путина в честь поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 21:30
Кино
Борис Клюев отмечает 75-летний юбилей
Обновлено в 07:04