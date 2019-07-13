Технологии
В работе «Билайна» произошёл сбойRT на русском 09:34
Российские пользователи сообщают о сбоях в работе сотового оператора «Билайн». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:07, Вашингтон
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Шоу-бизнес
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Президент Украины Владимир Зеленский представил жителям Херсонской области нового главу областной администрации Юрия Гусева.
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Обновлено в 08:09
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Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году
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Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
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Обновлено в 09:54
Происшествия
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Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
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Общество
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Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.
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Политика
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Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Общество
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Дезинформацию об окружении Путина готовят США и Британия
Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".
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Экономика
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Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте.
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Гран-при Великобритании. Боттас выиграл квалификацию
На трассе в Сильвестоуне проходит десятый этап Формулы-1 Гран-при Великобритании.
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В стартовом составе хозяев поля есть свои интересные детали. В воротах - Максименко, в полузащите появятся Джано и Зелимхан Бакаев.
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Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
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Происшествия
Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки
6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
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Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода
Траты россиян на продукты питания во втором квартале 2019 года составили 38,9 процента — это на 0,7 процента больше, чем годом ранее.
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