Технологии
В работе «Билайн» произошел сбойГазета.Ru 09:02
Технические проблемы, по данным сервиса, начались утром 13 июля. Наибольшее количество жалоб поступило в связи со сбоем в функционировании мобильной сети. Также абоненты "Билайна" остались недовольными работой мобильного интернета.
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с чего всё началось
Ранее портал Downdetector сообщил, что в западной части РФ у 71% пользователей были зафиксированы проблемы с мобильной связью, 10% столкнулись с отсутствием мобильного Интернета.News.ru12:40
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:15, Вашингтон
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