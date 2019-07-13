с чего всё началось

Технические проблемы, по данным сервиса, начались утром 13 июля. Наибольшее количество жалоб поступило в связи со сбоем в функционировании мобильной сети. Также абоненты "Билайна" остались недовольными работой мобильного интернета.

Экономика Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте.

Футбол Михайлович сообщил, что у него лейкемия Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович признался, что он тяжело болен.

Политика В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51» Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.

Политика Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Общество Военные корабли у Морского вокзала вызвали ажиотаж у горожан Пришвартованные у Морского вокзала боевые корабли и катера на воздушной подушке вызвали колоссальный интерес у жителей и гостей Петербурга.

Футбол Судья не назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи» Арбитр Владимир Москалёв, обслуживающий матч 1-го тура чемпионата России «Спартак» – «Сочи», не назначил пенальти в ворота москвичей после грубой игры защитника хозяев в штрафной площади.

Политика Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.

Автоспорт Пилот Mercedes Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании Финский гонщик команды «Формулы-1» Mercedes Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при Великобритании.

Футбол Зидан покинул сбор «Реала» из-за смерти брата Французский специалист покинул расположение команды из-за смети брата. Трагедия в семье вынудила Зидана уехать во Францию.

Общество Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.

Шоу-бизнес Леди Гага переехала к Брэдли Куперу Певица Леди Гага съехалась с популярным американским актёром Брэдли Купером, который недавно расстался с российской моделью Ириной Шейк после пятилетнего романа.

Политика Британия и Канада создадут глобальную коалицию по свободе СМИ О создании глобальной коалиции по свободе СМИ объявили главы МИД Великобритании и Канады Джереми Хант и Христя Фриланд.

Происшествия В Пензенской области проверяют данные об избиении девочки подростками Следователи в Пензенской области проверяют сообщения об избиении девочки в ходе конфликта между подростками, информирует областное СУСК.

Общество В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.

Происшествия Источник сообщил о пожаре в цехе по производству сои под Краснодаром По данным источника агентства, возгорание произошло в цехе по производству сои, который расположен в посёлке Белозёрном.

Общество Российские школьники «взяли» пять медалей на олимпиаде по физике Школьники из России завоевали 4 золотые и одну серебряную медаль на 50-й Международной физической олимпиаде, которая завершилась 14 июля в Тель-Авиве (Израиль).

Общество Москвичей предупредили о ночном тумане Жителей Москвы и области предупредили, что в ночь на воскресенье, 14 июля, ожидается туман.

Происшествия Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки 6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира 13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.

Здоровье Диетолог назвал пять правил похудения Британский диетолог Руди Мауэр рассказал о пяти безвредных для организма способах похудеть.

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Происшествия Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.

Здоровье Учёные дают плачевные прогнозы: Дети стали чаще болеть диабетом По данным проведенного английскими учеными исследования, в последние 5 лет дети стали болеть диабетом в 2 раза чаще.

Гаджеты Видеокарта AMD Radeon RX Vega 64 подешевела Снижение цены Radeon RX Vega 64 зафиксировано в Великобритании: она упала до отметки 300 фунтов.