с чего всё началось

Технические проблемы, по данным сервиса, начались утром 13 июля. Наибольшее количество жалоб поступило в связи со сбоем в функционировании мобильной сети. Также абоненты "Билайна" остались недовольными работой мобильного интернета.

Происшествия Горят емкости с маслом: под Краснодаром пожар охватил 1 200 квадратов Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС России, в цеху, где производят сою, полыхают емкости с маслом.

Армия и оружие Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.

Авто LADA Largus за два года подорожала на 61 тысячу рублей Последнее изменение цен имело место в начале 2019 года, притом "вверх" на 20 тысяч рублей, а в целом LADA Largus подорожала на 61 тысячу рублей.

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Космос Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.

Автоспорт Боттас победил в квалификации Гран-при Великобритании Финский гонщик Вальттери Боттас из команды "Мерседес" выиграл квалификацию десятого этапа чемпионата мира по автоспорту в классе машин "Формула-1" — Гран-при Великобритании, который проходит на трассе автодрома в Сильверстоуне.

Экономика Государство поможет семьям с низким доходом Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.

Футбол «Спартак» вырвал победу у «Сочи» Московский "Спартак" переиграл "Сочи" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости".

Футбол Михайлович сообщил, что болен лейкемией Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил, что ему диагностировали лейкемию.

Политика Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборах Любови Соболь Мосгоризбирком не зарегистрировал юриста так называемого ФБК Любовь Соболь на выборы в Мосгордуму от 43-го округа, так как в ее подписных листах нашли 725 недостоверных подписей — это 14,67% от общего числа при допустимых 10%.

Общество Москвичей предупредили о ночном тумане Жителей Москвы и области предупредили, что в ночь на воскресенье, 14 июля, ожидается туман.

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Политика Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Происшествия Затонувший УАЗ: найдено тело десятой жертвы Тело утонувшей в реке Шуй (Тува) женщины было найдено в ходе поисковых работ. Ранее сообщалось, что из воды извлечены девять погибших.

Политика Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом Владимир Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил контрольно-пропускной пункт «Чонгар» на границе с Крымом в ходе рабочей поездки в Херсонскую область, сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 13 июля.

Происшествия В Ярославской области яхта затонула после столкновения с теплоходом Все произошло в субботу, 13 июля. Для яхты удар оказался фатальным - судно затонуло.

Футбол Игнатьев: гол «Спартака» не был бы засчитан при наличии VAR Экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил РИА Новости, что, по его мнению, гол московского "Спартака" в ворота "Сочи" в первом туре Российской премьер-лиги был забит с нарушением правил, которое могла бы распознать система видеопомощи арбитрам (VAR).

Здоровье Учёные дают плачевные прогнозы: Дети стали чаще болеть диабетом По данным проведенного английскими учеными исследования, в последние 5 лет дети стали болеть диабетом в 2 раза чаще.

Происшествия Суд арестовал подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве Щербинский суд Москвы арестовал до 10 сентября Никиту Енина, обвиняемого в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве.