Лесные пожары
Медведев потребовал защитить населённые пункты от лесных пожаровNews.ru 08:12
Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что нельзя допустить ситуаций, когда огонь от лесных пожаров подходит к границам населённых пунктов. Нельзя допустить разрастания огня до границ населённых пунктов.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:07, Вашингтон
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика
Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа
Обновлено вчера в 12:42
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Минобороны через суд отменило выплаты вдове забайкальского военного, погибшего в Сирии
Обновлено в 04:43
Общество
Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
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Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:51
Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Обновлено в 06:43
Политика
На Украине оценили затраты на создание русскоязычного телеканала
Создание государственного всемирного русскоязычного телеканала обойдется Украине в два миллиарда долларов, или 50 миллиардов гривен, заявила глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.
Обновлено в 07:43
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
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Политика
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Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.
Обновлено в 08:30
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Общество
Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратовской области, который назван в честь космонавта Юрия Гагарина.
Обновлено в 08:42
Политика
Климкин рассказал об эмоциональном разговоре с Лавровым
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг распространившуюся информацию о том, что он якобы поссорился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Париже.
Обновлено в 08:59
Общество
В Сочи появились тараканы длиной 9 сантиметров
На улицах Сочи появились большие американские тараканы, длина которых с усами достигает девяти сантиметров.
Обновлено в 07:02
Кино
Петров ушел от Старшенбаум к начинающей актрисе
По информации издания, новой девушкой Петрова стала молодая актриса Стася Милославская. Девушка моложе Александра на шесть лет.
Обновлено вчера в 13:32
Футбол
СМИ: Клуб АПЛ предложил ЦСКА €15 млн за Чалова
Как сообщает «Чемпионат», лондонский клуб, завершивший минувший сезон на 12-м месте турнирной таблицы АПЛ, предложил за 21-летнего россиянина €15 млн.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского государственного университета
В Дагестане задержан ректор госуниверситета, депутат Народного собрания республики Муртазали Рабаданов.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Прокуратура заявила о халатности чиновников из-за пожара в «Холдоми»
Прокуратура Хабаровского края выявила халатность в действиях сотрудников региональных министерств по делу о пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми» 23 июля, в результате которого погибли четверо детей.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Генерал ФСБ вернул деньги, украденные внуком-майором
Оперативный сотрудник управления «К» ФСБ майор Александр Карелин, проходящий фигурантом уголовного дела о разбойном нападении, полностью раскаялся и вернул потерпевшему свою долю похищенных денег.
Обновлено в 07:51
Интернет
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Специалисты по кибербезопасности выявили очередной способ хищения денег с карт.
Обновлено вчера в 12:52
Общество
Беглов оценил ход капитального ремонта 1-го Инженерного моста
Во вторник, 30 июля, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов вместе с директором СПб ГБУ «Мостотрест» Андреем Кочиным проверил приведение в порядок одной из городских переправ.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Пожилого уральца наказали за катание на багажной ленте в аэропорту
65-летний житель Красноуфимска попал под статью КоАП РФ из-за своей нетерпеливости.
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Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57
Культура
Умер народный художник Валерий Кокурин
"30 июля 2019 года ушел из жизни народный художник Российской Федерации, член Союза художников России Кокурин Валерий Григорьевич", — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:47
Культура
Российского дирижера Гергиева освистали в Германии
"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
Обновлено вчера в 13:52
Футбол
В Англии введут временные удаления футболистов
Как сообщает New York Times, игроки будут отправляться на "скамейку штрафников" за споры с судьей на 10 минут.
Обновлено в 03:06
Общество
В трех сибирских регионах ввели режим ЧС из-за пожаров
Обновлено вчера в 09:49
Армия и оружие
Украинский генерал призвал создать ракеты, способные «достать Москву»
"У Украины развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора, чтобы эти ракеты достали и Москву, и Санкт-Петербург", — сказал Богдан в интервью изданию.
Обновлено в 08:15