Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что нельзя допустить ситуаций, когда огонь от лесных пожаров подходит к границам населённых пунктов. Нельзя допустить разрастания огня до границ населённых пунктов.

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Общество Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.

Политика Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.

Политика На Украине оценили затраты на создание русскоязычного телеканала Создание государственного всемирного русскоязычного телеканала обойдется Украине в два миллиарда долларов, или 50 миллиардов гривен, заявила глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

Политика Митрохина могут зарегистрировать кандидатом в депутаты Мосгордумы Рабочая группа Мосгоризбиркома удовлетворила жалобу члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщается на странице партии в Twitter.

Политика Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17 Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Общество Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратовской области, который назван в честь космонавта Юрия Гагарина.

Политика Климкин рассказал об эмоциональном разговоре с Лавровым Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг распространившуюся информацию о том, что он якобы поссорился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Париже.

Общество В Сочи появились тараканы длиной 9 сантиметров На улицах Сочи появились большие американские тараканы, длина которых с усами достигает девяти сантиметров.

Кино Петров ушел от Старшенбаум к начинающей актрисе По информации издания, новой девушкой Петрова стала молодая актриса Стася Милославская. Девушка моложе Александра на шесть лет.

Футбол СМИ: Клуб АПЛ предложил ЦСКА €15 млн за Чалова Как сообщает «Чемпионат», лондонский клуб, завершивший минувший сезон на 12-м месте турнирной таблицы АПЛ, предложил за 21-летнего россиянина €15 млн.

Происшествия Задержан ректор Дагестанского государственного университета В Дагестане задержан ректор госуниверситета, депутат Народного собрания республики Муртазали Рабаданов.

Происшествия Прокуратура заявила о халатности чиновников из-за пожара в «Холдоми» Прокуратура Хабаровского края выявила халатность в действиях сотрудников региональных министерств по делу о пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми» 23 июля, в результате которого погибли четверо детей.

Происшествия Генерал ФСБ вернул деньги, украденные внуком-майором Оперативный сотрудник управления «К» ФСБ майор Александр Карелин, проходящий фигурантом уголовного дела о разбойном нападении, полностью раскаялся и вернул потерпевшему свою долю похищенных денег.

Интернет Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт Специалисты по кибербезопасности выявили очередной способ хищения денег с карт.

Общество Беглов оценил ход капитального ремонта 1-го Инженерного моста Во вторник, 30 июля, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов вместе с директором СПб ГБУ «Мостотрест» Андреем Кочиным проверил приведение в порядок одной из городских переправ.

Экономика Financial Times восхитилась российской системой налогообложения Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.

Культура Умер народный художник Валерий Кокурин "30 июля 2019 года ушел из жизни народный художник Российской Федерации, член Союза художников России Кокурин Валерий Григорьевич", — говорится в сообщении.

Культура Российского дирижера Гергиева освистали в Германии "Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.

Футбол В Англии введут временные удаления футболистов Как сообщает New York Times, игроки будут отправляться на "скамейку штрафников" за споры с судьей на 10 минут.