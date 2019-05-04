Лесные пожары
В пяти районах Курганской области ввели режим ЧСРоссийская газета вчера в 14:04
На борьбу с огнем брошены и силы Росгвардии. Природные пожары в регионе постоянно угрожают населенным пунктам. Работу экстренных служб усложняет сухая ветреная погода.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 00:56, Ашберн
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Кино
Фильм Валерия Тодоровского «Одесса» откроет кинофестиваль «Кинотавр»
Как сообщает портал «Кино-театр.ру», решением организаторов фильмом открытия станет работа Валерия Тодоровского «Одесса».
Обновлено вчера в 02:51
Экономика
В Бурятии построят птицефабрику за 5,5 млрд рублей
Обновлено вчера в 08:33
Политика
Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России
Крымчане определили свое будущее в составе России исходя из своих интересов, на сегодня полуостров полностью интегрировался как российский регион, заявил представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило.
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия
Водолазы ищут пассажира опрокинувшейся на Ангаре лодки
Водолазы продолжают поиск шестого пассажира лодки, которая в субботу опрокинулась на Ангаре, пятеро спасенных госпитализированы, сообщает ГУМЧС региона.
Обновлено в 00:28
Единоборства
Альварес и Джейкобс устроили потасовку на взвешивании
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс чуть не подрались на церемонии взвешивания перед поединком, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 05:23
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено 03 мая в 07:01
Шоу-бизнес
В больницу к певице МакSим пригласили священника
Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч
Обновлено в 00:03
Армия и оружие
Слова Коломойского о войне в Донбассе вызвали удивление в Киеве
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал слова опального украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что в Донбассе идёт гражданская война и украинцы воюют друг с другом.
Обновлено вчера в 22:46
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Обновлено вчера в 19:22
Общество
Замминистра строительства Нижегородской области заподозрили в ношении фашистской символики
Нижегородец Андрей Репин обратил внимание на то, что на встрече с обманутыми дольщиками ЖК «Новинки Smart City», которая состоялась 3 мая в Богородском районе, заместитель министра строительства Нижегородской области Александр Курчанинов был одет в куртку армейского образца с нашивкой на рукаве, которая очень похожа на эмблему дивизии Верхмахта «Эдельвейс».
Обновлено вчера в 07:45
Политика
На Украине создана группа по расследованию преступлений Порошенко
На Украине создана группа, которая будет заниматься привлечением к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено вчера в 03:39
Шоу-бизнес
Семья Алсу впервые прокомментировала скандал на шоу «Голос. Дети»
Ранее Глас.ру сообщал, что в Госдуме потребовали прекратить травлю Алсу и ее дочери.
Обновлено вчера в 08:21
Шоу-бизнес
Станислав Садальский сделал Татьяне Васильевой подарок
Знаменитый актер и эпатажный блогер Станислав Садальский поделился с поклонниками в Instagram подробностями выходного дня.
Обновлено вчера в 18:21
Армия и оружие
В Израиле перехватили десятки ракет, пущенных из сектора Газа
Обновлено вчера в 04:23
Здоровье
Пожилой за бортом: миллионы россиян недополучают помощь соцслужб
По данным Росстата, почти 9 млн граждан России старше 15 лет — чуть меньше 6% — ежедневно бесплатно ухаживают за своими близкими, нуждающимся в помощи.
Обновлено вчера в 17:02
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче Евротура
Игра прошла в чешском Брно Сборная России по хоккею уступила сборной Финляндии во втором матче заключительного этапа Евротура, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 11:40
Шоу-бизнес
Алла Пугачева увидела судьбу финалистов детского «Голоса» во сне
Оказалось, что Пугачевой приснился сон, который она сочла вещим. По словам исполнительницы, у Роберта Багратяна будет своя известная группа.
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве пяти человек в Челябинской области
Обновлено вчера в 12:16
Авто
Внедорожный Nissan Livina не смог повторить успех Mitsubishi Xpander
Внедорожный компакт-вэн Nissan Livina появился у официальных дилеров марки в конце февраля 2019-го.
Обновлено 03 мая в 22:03
Общество
Суды взыскали с россиян 135 миллиардов рублей долгов за ЖКУ
Долги граждан за ЖКУ, которые пришлось взыскивать через суд, превысили 135 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 03:24
Политика
Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому
Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима
Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом Госдумы
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
NI оценил боевые возможности нового российского ЗРК С-500
В материале отмечаются высокие технические характеристики и боевые возможности новейших российских комплексов С-500.
Обновлено вчера в 09:11
Космос
Запуск первой частной ракеты в Японии прошел успешно
В Японии с третьей попытки удалось запустить частную ракету MOMO. Она поднялась на высоту 100 км, а затем упала в Тихий океан.
Обновлено 03 мая в 18:32
Авто
Названы самые продаваемые отечественные автомобили с пробегом
Обновлено вчера в 15:10
Футбол
Медведев поздравил ФК «Зенит» с победой в чемпионате России
Обновлено вчера в 16:27