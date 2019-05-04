Лесные пожары
В пяти районах Курганской области ввели режим ЧСРоссийская газета 14:04
На борьбу с огнем брошены и силы Росгвардии. Природные пожары в регионе постоянно угрожают населенным пунктам. Работу экстренных служб усложняет сухая ветреная погода.
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Футбол
Старейший клуб мира вылетел в пятый дивизион чемпионата Англии
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Обновлено в 13:41
Происшествия
Хабаровск окутал дым от лесных пожаров
Дым от лесных пожаров в Амурском районе Хабаровского края с ночи воскресенья окутал Хабаровск, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
Обновлено в 22:46
Спорт
Александр Шлеменко: «Перед UFC сладкое есть не перестану, думаю остаться в категории 84 кг»
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко рассказал о своем вече перед боем против бразильца Вискарди Андраде и своей необычной диете.
Обновлено в 22:34
Футбол
«Зенит» в пятый раз в истории стал чемпионом России
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
Священника пригласили к певице МакSим в больницу
Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, пригласила в больницу, где проходит лечение после автомобильной аварии, священника.
Обновлено в 20:10
Авто
Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Политика
Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в Белоруссии
Впервые «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества поступающей из России нефти 19 апреля.
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Гаджеты
Samsung выпустит «идеальный» смартфон
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Политика
В Верховной Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев
Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич.
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Технологии
Meizu будет жить: компания получила деньги от китайского правительства
Китайская компания Meizu подтвердила, что получила дополнительное финансирование от муниципального фонда Чжухай.
Обновлено в 07:07
Политика
Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило.
Обновлено в 18:08
Энергетика
Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычу
Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая.
Обновлено вчера в 19:57
Общество
Названы лучшие гастрономические фестивали России в мае
На первом месте рейтинга лучших гастрономических фестивалей России в мае оказался "Праздник корюшки" в Санкт-Петербурге, который пройдет 11-12 мая, сообщает ТурСтат.
Обновлено в 14:50
Общество
В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах
В воскресенье, 5 мая, в России вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона, передает ТАСС.
Обновлено в 23:11
Общество
В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк»
Акция "Бессмертный полк" в пятый раз прошла в Нью-Йорке, в ней приняли участие около 2 тысяч человек.
Обновлено в 17:17
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Экономика
Новые правила снятия наличных с банковских карт
Новые правила, ограничивающие обналичивание денег с банковских карт, вступают в силу в России летом 2019 года, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 00:25
Гаджеты
Новый смартфон HTC получил процессор MediaTek Helio P35 и 6 ГБ ОЗУ
В однопоточном тесте смартфон показал результат 897 баллов, а в многоядерном – 4 385 балов.
Обновлено в 04:31
Авто
Внедорожный Nissan Livina не смог повторить успех Mitsubishi Xpander
Внедорожный компакт-вэн Nissan Livina появился у официальных дилеров марки в конце февраля 2019-го.
Обновлено вчера в 22:03
Футбол
Рейнгольд: «Спартаку» надо брать пример с «Барселоны»
Надо брать пример с эталона, такого, как "Барселона". "Ливерпуль" вроде ее возил, а счет 3:0. Это потому что вышли мастера высокого уровня.
Обновлено вчера в 06:30
Футбол
Клопп — о победе над «Ньюкаслом»: «Это чуть ли не сказка!»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды над «Ньюкаслом» (3:2) в матче 37-го тура АПЛ.
Обновлено в 17:52
Наука
Ученые назвали способ омоложения организма на несколько лет
Обновлено в 18:18
Армия и оружие
Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахта
Украинские военные из неонацистского полка «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии.
Обновлено в 16:35
Авто
Как правильно и рационально использовать багажник в автомобиле
Обновлено в 14:30
Армия и оружие
КНДР назвала цель ракетных испытаний
Целью тренировочного запуска ракет, осуществленного Северной Кореей, было провести оценку и проверить эксплуатационные свойства, а также точность ударных характеристик крупнокалиберных пусковых установок большой дальности и тактического управляемого вооружения.
Обновлено в 17:30
Политика
В России прокомментировали арест граждан белорусским КГБ
Ранее стало известно о том, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии арестовал двух обвиняемых в коррупции: генерального директора государственного оператора связи республики «Белтелеком» Сергея Сиводедова и неназванного гражданина России, который дал ему взятку размере 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.
Обновлено в 07:27