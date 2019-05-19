В прямом эфире «Евровидения» в Израиле подняли флаги ПалестиныLenta.ru 01:46

В прямом эфире финала музыкального конкурса «Евровидение» показали палестинские флаги. Об этом передает издание The Jerusalem Post. Трансляция проходила в ночь на 19 мая.

В прямом эфире «Евровидения» в Израиле подняли флаги Палестины

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