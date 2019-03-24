Армия и оружие
В провинции Хама боевики применили газ, отравлен 21 человекВести.Ru 17:08
Директор больницы подтвердил, что пациенты доставлены с удушьем: они вдохнули отравляющий газ. Мирные поселения на севере провинции Хама и в Латакии постоянно подвергаются обстрелам боевиков. Для этого террористы используют ракеты и минометы.
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Происшествия
Посетители в панике покинули парижский Диснейленд
Обновлено в 18:14
Политика
Медведчук: обвал экономики Украины начался при президентстве Ющенко
Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президентство Виктора Ющенко и приход к власти его команды в 2005 году стали началом обвала экономики Украины.
Обновлено в 17:22
Шоу-бизнес
7-летняя дочь Виктории Бони делает успехи в художественной гимнастике
Виктория Боня рассказала подписчикам, что ее семилетняя дочь Анджелина занимается художественной гимнастикой.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Обновлено в 13:17
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено в 10:53
Политика
Медведев встретился с Бойко и Медведчуком
В ответ Медведчук назвал необходимым сохранить транзит газа через украинскую территорию и для этого нужно создать газотранспортный консорциум с Россией, а сама Украина нуждается в поставках "Газпрома".
Обновлено вчера в 10:55
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Общество
Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта
Обновлено в 17:49
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту.
Обновлено в 17:47
Происшествия
В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи
У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено в 15:41
Происшествия
В Испании задержали престарелых грабителей банков
В Испании задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и уже планировали новое ограбление в Мадриде.
Обновлено в 19:40
Экономика
Турция расследует отчет JP Morgan о вложениях в лиру
Bloomberg поясняет, что в этом документе два аналитика JP Morgan после того, как турецкая лира за день потеряла более 5%, рекомендовали инвесторам вкладываться в американские доллары вместо турецкой валюты.
Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон поссорилась с лучшей подругой
По сообщениям Mirror, герцогиня Кембриджская поссорилась со своей лучшей подругой Роуз Ханбери и попросила принца Уильяма прекратить общение с ней.
Обновлено в 07:44
Политика
Бойко считает «Нафтогаз» бедой для Украины
Кандидат в президенты Украины и основатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что компания «Нафтогаз» в связи с негативным отношением к ней общества стала «бедой» для страны.
Обновлено в 18:32
Гаджеты
Дизайнер Apple объяснил популярность AirPods
Главный дизайнер компании Apple Джонни Айв рассказал, что главным преимуществом наушников AirPods является внимание разработчика к деталям.
Обновлено в 19:22
Единоборства
Чудинов досрочно победил Нуерланга
Обновлено в 15:42
Политика
Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана 8 апреля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 апреля, передает «РИА Новости».
Обновлено в 07:04
Политика
Times: кабинет Мэй намерен добиться её отставки
Члены кабинета главы британского правительства Терезы Мэй намерены добиться её отставки.
Обновлено в 18:49
Культура
Макаревич нарисовал свинью на заседании совета Госдумы
По данным Telegram-канала LifeShot, Андрей Макаревич нарисовал небольшую картину во время заседания Совета Государственной Думы по вопросам культуры.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.
Обновлено в 09:27
Футбол
Испания победила Норвегию в квалификации Евро-2020
Сборная Испании победила команду Норвегии в первом матче квалификационного раунда чемпионата Европы - 2020, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:00
Происшествия
В результате взрыва в Афганистане погибли три человека
В результате срабатывания двух взрывных устройств на территории стадиона в афганской провинции Гильменд погибли по меньшей мере три человека, ещё 31 получил ранения.
Обновлено в 03:46
Происшествия
На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге
Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».
Обновлено в 11:01
Общество
Гидролаборатория Центра подготовки космонавтов заработает в мае-июне
Гидролаборатория в ЦПК была открыта в начале 1980-х годов для подготовки космонавтов к работе на орбите.
Обновлено в 18:07
Авто
Автопарк Андрея Аршавина включает только немецкие машины
Знаменитый российский футболист Андрей Аршавин имеет большой автопарк, но он включает только немецкие автомобили.
Обновлено в 14:11
Общество
Почти четверть россиян курят ежедневно
Обновлено в 06:06
Наука
Поздние скифы ушли из степей раньше, чем считалось
В Крыму поздние скифы занимали три региона – Предгорья, Юго-Западный Крым (горы) и Северо-Западный (степь).
Обновлено вчера в 00:49
Политика
Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан
Обновлено в 05:07