Армия и оружие

В провинции Хама боевики применили газ, отравлен 21 человекВести.Ru 17:08

Директор больницы подтвердил, что пациенты доставлены с удушьем: они вдохнули отравляющий газ. Мирные поселения на севере провинции Хама и в Латакии постоянно подвергаются обстрелам боевиков. Для этого террористы используют ракеты и минометы.
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СМИ сообщили об отравлении боевиками газом 21 человека в Сирии

РБК18:03

СМИ сообщили об отравлении сирийцев газом

Известия17:15

SANA: 21 человек госпитализирован с симптомами отравления газом в Хаме

RT на русском16:51

В провинции Хама боевики применили газ, отравлен 21 человек

Вести.Ru17:08

СМИ сообщили об отравлении сирийцев газом после обстрела боевиками

РИА Новости16:48

СМИ: более 20 человек госпитализированы в Сирии с симптомами отравления газом

ТАСС16:46

21 человек госпитализирован в сирийской провинции Хама с симптомами отравления газом

Эхо Москвы16:59
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Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
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Политика

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Общество

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Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту.
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Происшествия

В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи

У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
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Происшествия

В Испании задержали престарелых грабителей банков

В Испании задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и уже планировали новое ограбление в Мадриде.
Обновлено в 19:40
Экономика

Турция расследует отчет JP Morgan о вложениях в лиру

Bloomberg поясняет, что в этом документе два аналитика JP Morgan после того, как турецкая лира за день потеряла более 5%, рекомендовали инвесторам вкладываться в американские доллары вместо турецкой валюты.
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Кейт Миддлтон поссорилась с лучшей подругой

По сообщениям Mirror, герцогиня Кембриджская поссорилась со своей лучшей подругой Роуз Ханбери и попросила принца Уильяма прекратить общение с ней.
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Кандидат в президенты Украины и основатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что компания «Нафтогаз» в связи с негативным отношением к ней общества стала «бедой» для страны.
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Главный дизайнер компании Apple Джонни Айв рассказал, что главным преимуществом наушников AirPods является внимание разработчика к деталям.
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Политика

Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана 8 апреля

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По данным Telegram-канала LifeShot, Андрей Макаревич нарисовал небольшую картину во время заседания Совета Государственной Думы по вопросам культуры.
Обновлено в 13:55
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае

Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.
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Футбол

Испания победила Норвегию в квалификации Евро-2020

Сборная Испании победила команду Норвегии в первом матче квалификационного раунда чемпионата Европы - 2020, сообщает "Советский спорт".
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Происшествия

В результате взрыва в Афганистане погибли три человека

В результате срабатывания двух взрывных устройств на территории стадиона в афганской провинции Гильменд погибли по меньшей мере три человека, ещё 31 получил ранения.
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На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге

Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».
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Общество

Гидролаборатория Центра подготовки космонавтов заработает в мае-июне

Гидролаборатория в ЦПК была открыта в начале 1980-х годов для подготовки космонавтов к работе на орбите.
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Знаменитый российский футболист Андрей Аршавин имеет большой автопарк, но он включает только немецкие автомобили.
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Поздние скифы ушли из степей раньше, чем считалось

В Крыму поздние скифы занимали три региона – Предгорья, Юго-Западный Крым (горы) и Северо-Западный (степь).
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