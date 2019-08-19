Армия и оружие
В провинции Идлиб был атакован турецкий военный конвойВести.Ru вчера в 16:52
ВВС Сирии нанесли авиаудар по военному конвою Турции, который продвигался вглубь провинции Идлиб.
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Политика
Жириновский дал Киеву 48 часов для снятия водной блокады Крыма
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский крайне возмущен ситуацией с перекрытием Киевом поставки питьевой воды в Крым.
Обновлено в 04:12
Финансы
ЦБ оценил предложение о блокировке карт за подозрительные переводы
Банк России сомневается в эффективности предложения Ассоциации банков России, выступившей с инициативой о продлении срока блокировки карт, на которые приходят подозрительные переводы, до 30 дней.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Избежавший смертной казни россиянин изнасиловал ребенка
Избежавший смертной казни и досрочно вышедший из колонии убийца изнасиловал семилетнюю девочку в Глазове.
Обновлено в 04:31
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 20:00
Армия и оружие
Турецкие военные вторглись на территорию Сирии
Турецкие военные вторглись на территорию Сирии, передает ОТР сообщение МИДа арабской республики.
Обновлено вчера в 08:56
Политика
Зеленский попросил Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом
«Чтя вечную память жертв холокоста, в котором погибло более 2 млн украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать голодомор актом геноцида украинского народа», — заявил украинский лидер.
Обновлено вчера в 11:04
Политика
Россиянам могут разрешить вешать флаги на домах
Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев заявил, что жителям страны могут разрешить вещать флаги страны на балконах своих домов. об этом сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции
В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.
Обновлено в 16:19
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:03
Здоровье
Молоко матери убило новорожденного ребенка
Педиатр Питер Флеминг (Peter Fleming) ознакомился с материалами дела и отметил, что «Трамадол» — относительно новый препарат, который может попасть в грудное молоко женщины и представлять опасность для новорожденного.
Обновлено в 19:21
Театры
Башкирский театр оперы и балета закроет фестиваль в Каннах
Коллектив и постановка были выбраны не случайно: на сцене Башкирского театра оперы и балета дебютировал сам Рудольф Нуреев, а «Баядерка» была одним из его любимых балетов, в котором он принимал участие в роли Солора.
Обновлено в 11:08
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
Сверхдальнобойные зенитные комплексы защитят Арктику и Дальний Восток
Российские Арктика и Дальний Восток, считавшиеся потенциально опасными направлениями для воздушного нападения еще во времена СССР, будут прикрыты сверхдальнобойными зенитными комплексами С-300В4.
Обновлено в 17:46
Политика
Президент Уругвая сообщил, что у него обнаружен рак легкого
Президент Уругвая Табаре Васкес сообщил журналистам на пресс-конференции, что врачи обнаружили у него в легких злокачественное образование.
Обновлено в 19:00
Общество
Каждый пятый работающий россиянин испугался своей замены роботом
Три четверти россиян (78%) не боятся перспективы замены людей роботами на рабочих местах, вместе с тем 21% занятых опасаются такого развития событий.
Обновлено в 05:34
Политика
Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»
С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено в 11:05
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Обновлено в 20:48
Наука
В России ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких
Ученые из Российской Федерации работают над созданием нового способа терапии рака легких.
Обновлено вчера в 02:47
Армия и оружие
В МИД России оценили испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
В МИД России прокомментировали испытание американцами крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:20
Кино
Третьяковская галерея примет участие в акции «Ночь кино»
Государственная Третьяковская галерея примет участие во всероссийской акции «Ночь кино» в субботу, 24 августа.
Обновлено в 16:06
Политика
Путин прокомментировал ЧП на полигоне в Северодвинске
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с коллегой Эмманюэлем Макроном дал понять, что повышения радиационного фона в результате взрыва при испытании жидкостной реактивной двигательной установки в Северодвинске зафиксировано не было.
Обновлено вчера в 12:14
Кино
«Дылду» и «Подбросы» выдвинули на премию Европейской киноакадемии
Российские фильмы «Дылда» режиссера Кантемира Балагова и «Подбросы» Ивана Твердовского в этом году поборются за премии Европейской киноакадемии.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
США и Румыния собрались укрепить позиции НАТО в Черном море
«Наши вооруженные силы солидарны в деле защиты свободы и намерены укрепить нашу оборонительную позицию на восточном фланге НАТО, в том числе и в Черном море», — говорится в заявлении.
Обновлено в 21:19
Политика
Владимир Путин прилетел во Францию на встречу с Макроном
Встреча состоится в старинном форте Брегансон, где находится летняя резиденция Эммануэля Макрона.
Обновлено вчера в 10:47
Политика
Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России
Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.
Обновлено в 15:44
Политика
Кравчук рассказал о роли США в лишении Украины ядерного оружия
Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, что Киев отказался от ядерного оружия под угрозой санкций США.
Обновлено в 21:16
Происшествия
«Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.
Обновлено в 17:38
Происшествия
Ребенок выпал из окна третьего этажа в Москве
В момент происшествия нетрезвая мать ребенка находилась дома вместе с пьяными товарищами Москва, 19 августа.
Обновлено в 16:51
Экономика
Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июнь
Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года.
Обновлено в 20:21