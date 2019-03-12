Экономика
В прошлом году в Москву инвестировали 2,4 трлн рублейРИАМО 10:40
По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в 2018 году инвесторы вложили в Москву 2,4 триллиона рублей, сообщает РИА Новости. В 2017 году объем инвестиций в столичную экономику был на 15,3% ниже.
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Происшествия
Все больше стран отказываются от полетов Boeing 737 MAX 8
В мире пошла волна отказов от пассажирских авиаперевозок на самолетах Boeing 737 MAX 8 - по крайней мере, до выяснения точных причин крушения лайнера этой модели в Эфиопии 10 марта.
Обновлено в 02:25
Общество
Boeing 737 Max развернулся в воздухе и возвращается в Стокгольм
Самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Norwegian, следовавший в Тель-Авив, развернулся в воздухе и возвращается Стокгольм, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:48
Происшествия
Суд временно отстранил Арашукова от должности сенатора
Басманный суд Москвы постановил временно отстранить Рауфа Арашукова от должности члена Совета Федерации, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 10:57
Политика
Болгария заявила об отмене «Газпромом» транзита через Украину в Турцию
Болгарские власти получили письмо от «Газпром экспорта», в котором компания сообщила о планах прекратить транзит газа по Трансбалканскому коридору с Украины в Турцию с января 2020 года.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Бывший охранник Ахмата Кадырова найден мертвым в колонии
Сегодня адвокату Тагиру Шамсудинову, сотрудничающему с проектом "Правовая инициатива", сообщили о смерти Аюба Тунтуева в колонии во Владимирской области, сообщила пресс-служба "Правовой инициативы".
Обновлено в 10:04
Политика
Европарламент призвал остановить «Северный поток-2»
Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию, в которой призывает остановить строительство газопровода «Северный поток-2», так как он противоречит интересам Европейского союза (ЕС).
Обновлено в 08:51
Происшествия
Мать московской девочки-маугли прокомментировала свой арест
В Москве мать, которая держала свою пятилетнюю дочь в антисанитарных условиях, назвала свой арест провокацией.
Обновлено в 11:30
Происшествия
В Краснодаре горит склад с полиэтиленом
В Краснодаре загорелся склад с полиэтиленовой и бумажной тарой. Об этом сообщает РИА "Новости". Площадь пожара составляет 600 кв. м.
Обновлено в 10:33
Экономика
Проект закона о доплатах к пенсиям рассмотрят в Госдуме
Сегодня на заседании Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о доплатах к пенсиям, которые не достигают регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Найденная в Москве девочка-маугли заговорила
Спасенная из квартиры в Москве девочка-маугли начала говорить, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 09:43
Общество
Минздрав решил вывести табак из легальной торговли
Документ предусматривает полное исчезновение табака с рынка после 2050 года.
Обновлено в 08:21
Наука
Грязный воздух убивает больше людей, чем сигареты
По результатам исследования, которое было опубликовано в журнале European Heart Journal, от болезней, вызванных плохим качеством воздуха, каждый год умирает около около 8,8 миллиона человек.
Обновлено в 11:02
Культура
Началась церемония прощания с Владимиром Этушем
В театре имени Вахтангова началась церемония прощания с Владимиром Этушем, который ушел из жизни 9 марта в возрасте 96 лет, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 02:59
Происшествия
Психолог и первоклассник подрались в школе в Москве
Обновлено в 07:11
Политика
Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы
Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил компанию "Роснефть" в закупке венесуэльской нефти у PDVSA несмотря на санкции, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:15
Транспорт
Штрафы за превышение скорости на 10 км/ч могут быть введены через полтора года
Ранее в правительственную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения были внесены предложения о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.
Обновлено в 08:38
Спорт
Клебо обошёл Большунова в общем зачёте Кубка мира
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо обошёл россиянина Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира после победы в спринте на этапе в Драммене (Норвегия).
Обновлено в 10:24
Политика
Посла Польши вызвали в МИД Белоруссии
Посол Польши в Минске Артур Михальски был вызван в министерство иностранных дел Белоруссии для дачи пояснений в связи с оправданием Варшавой преступника, который был казнен за геноцид белорусов, сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики.
Обновлено в 11:03
Космос
«Роскосмос» показал на видео самый мощный в мире ракетный двигатель
В интернете появился видеоролик, посвященный самому мощному в мире ракетному двигателю.
Обновлено в 10:12
Экономика
«Ростелеком» договорился о покупке 100% Tele2
«Ростелеком» согласовал условия консолидации 100% оператора Tele2, стороны обсуждают технические моменты, сообщил журналистам президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Москве раскрыли ушедшую от платежей на 635 млн рублей авиамафию
Деятельность организованной преступной группировки, которая уклонилась от уплаты таможенных платежей на сумму 635 млн рублей, пресечена в Москве.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Задержаны подозреваемые в избиении ветерана в Подольске
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила о задержании подозреваемых в ограблении и избиении ветерана Великой Отечественной войны в Подольске.
Обновлено в 09:56
Политика
Более половины украинцев относятся к России хорошо
Результаты исследования показали, что более половины украинцев относятся к России хорошо, но 27% респондентов, напротив, заявили о плохом или очень плохом отношении к стране.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Обрушение породы произошло на шахте под Кемеровом
Обрушение породы произошло на шахте Карагайлинская в Кемеровской области.
Обновлено в 10:38