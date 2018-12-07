Футбол

В профсоюзе уверены в возвращении Кокорина и Мамаева в свои клубы
Газета.Ru
04:43

Глава Профсоюза футболистов и тренеров Николай Грамматиков выразил надежду, что Александр Кокорин и Павел Мамаев продолжат работу в своих клубах, сообщает телеканал "360".
Газета.Ru04:43
с чего всё началось

«Кокорин и Мамаев нужны своим клубам, эмоции улеглись». Глава профсоюза — о ситуации с контрактами футболистов

«Краснодар» и «Зенит» осознают, что разрывать контракты с Павлом Мамаевым и Александром Кокориным преждевременно. Уверенность в этом в разговоре с «360» высказал глава Профсоюза футболистов и тренеров Николай Грамматиков.
Телеканал 360°03:00

Подробнее о событии

«Эмоциональная составляющая ушла»: Спортивный эксперт о желании клубов вернуть Мамаева и Кокорина

Царьград04:54

В профсоюзе уверены в возвращении Кокорина и Мамаева в свои клубы

Газета.Ru04:43

Глава профсоюза футболистов уверен, что Кокорин и Мамаев нужны своим клубам

RT на русском04:12

Глава Профсоюза футболистов и тренеров: «Клубы рассчитывают на Кокорина и Мамаева»

Sportbox.RU04:03

Глава Профсоюза игроков: эмоции ушли, клубы рассчитывают на Кокорина и Мамаева

Чемпионат03:51

«Кокорин и Мамаев нужны своим клубам, эмоции улеглись». Глава профсоюза — о ситуации с контрактами футболистов

Телеканал 360°03:00

Профсоюз футболистов: Кокорин и Мамаев нужны своим клубам

Национальная служба новостей04:14
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По словам адвоката, Глушаков пытается подойти к разводу «креативно», но у него пока не очень получается.
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Обновлено в 07:49
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«ПСЖ» договорился с «Аяксом» о трансфере де Йонга за 75 миллионов

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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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