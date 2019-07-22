Общество

В продукты россиян добавят панцири саранчиГазета.Ru вчера в 21:22

Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
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с чего всё началось

В еде сидел кузнечик: панцирями саранчи обогатят продукты для россиян

Биотехнологи начали разработку пищевой добавки на основе хитина, полученного из панциря саранчи. Она сможет заменить традиционные наполнители из отходов мясной промышленности, которые вводят в состав колбас и полуфабрикатов для повышения пищевой ценности.
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