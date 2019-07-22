Наука

В продукты россиян добавят панцири саранчиГазета.Ru вчера в 21:22

Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
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с чего всё началось

В еде сидел кузнечик: панцирями саранчи обогатят продукты для россиян

На смену рогам и копытам Ученые из Университета ИТМО работают над созданием биологических добавок в продукты питания на основе хитина, добываемого из панцирей саранчи.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

В еде сидел кузнечик: панцирями саранчи обогатят продукты для россиян

Известиявчера в 17:02

Хитозановая диета: в продукты россиян будут добавлять панцири саранчи

РЕН ТВвчера в 17:56

Продукты для россиян обогатят панцирями саранчи

Lenta.ruвчера в 21:06

В российские продукты будут добавлять панцири саранчи

URA.Ruвчера в 22:27

В продукты россиян добавят панцири саранчи

Газета.Ruвчера в 21:22

Продукты для россиян обогатят панцирями саранчи, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 21:42

Панцири саранчи заменят мясные отходы

Medikforum.ru00:21
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 02:40, Вашингтон
Общество

В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов

Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Наука

В животе тихоходки нашли странный радужный материал

Исследуя одну из тихоходок под микроскопом, биолог Рафаэль Мартин-Ледо обнаружил у нее в животе странные блестящие кристаллы.
Обновлено 19 июля в 15:29
Политика

ЦИК Украины обработал более 11 процентов протоколов с выборов в Раду

После подсчета 11,53 процента протоколов на выборах в Верховную раду лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», которая получает 41,57 процента голосов избирателей, свидетельствуют данные на сайте ЦИК Украины.
Обновлено вчера в 19:58
Политика

Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными

Обновлено вчера в 14:11
Политика

В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Политика

Партия «Слуга народа» Зеленского получает половину мест в Раде

Зеленский на фоне уверенной победы своей партии ранее заявил, что приоритетом новой власти станут прекращение войны в Донбассе, возвращение пленных и борьба с коррупцией.
Обновлено в 00:00
Политика

На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ

Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Политика

Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией

Обновлено вчера в 14:57
Происшествия

На Кубани четыре человека погибли в ДТП

Четыре человека погибли и еще столько же попали в больницу с травмами после столкновения двух легковушек на Кубани, сообщает региональное управление МВД РФ.
Обновлено в 02:10
Экономика

Western Union ограничила сумму переводов за границу

Одна из крупнейших работающих в РФ систем денежных переводов Western Union ограничила размер перевода за границу, кроме Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама, суммой в 600 тысяч рублей в течение 30 календарных дней, сообщили РИА Новости в ее контакт-центре.
Обновлено в 02:26
Политика

Вакарчук выдвинул условия коалиции в Верховной раде

Лидер партии «Голос», фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук готов к коалиции с другими силами, которые проходят в Верховную раду.
Обновлено вчера в 18:40
Общество

В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков

Почти месячная норма осадков выпала в Краснодаре в воскресенье, оказались подтоплены почти 90 дворов, дорог и домов, специалисты круглосуточно откачивают воду, сообщает администрация Краснодара и региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 02:03
Политика

На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов

Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Футбол

Бэйл может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории Китая

Обновлено в 02:21
Общество

Дым от красноярских пожаров задержится в Кузбассе до конца недели

Обновлено вчера в 23:39
Космос

Робота «Федора» научили разговаривать

Обновлено вчера в 21:05
Футбол

Стала известна зарплата Кокорина и Мамаева в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат работу в колонии. Об этом сообщают «Вести недели».
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес

Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле

Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

Елена Темникова вышла на сцену с высокой температурой

Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева повеселились на своей свадьбе

Несколько дней назад стало известно о том, что Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева отправились в загс, чтобы узаконить отношения.
Обновлено вчера в 16:00
Политика

На Украине рассказали о ловушке для Зеленского

Правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для президента Владимира Зеленского, заявил экс-министр ЖКХ страны и бывший депутат Рады Александр Попов в эфире NewsOne.
Обновлено в 00:04
Происшествия

Задержаны укравшие у пенсионеров 12 млн рублей мошенники

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции вместе с Росгвардией задержали пятерых мужчин по подозрению в телефонном мошенничестве.
Обновлено в 00:36
Политика

Израиль арестовал 19 палестинцев на западном берегу Иордана

Военные Израиля в ходе рейдов в разных районах Западного берега реки Иордан арестовали 19 разыскиваемых палестинцев, сообщила Армия обороны Израиля.
Обновлено в 02:31
Футбол

Гол Кейна с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом»

"Тоттенхэм" обыграл "Ювентус" (3:2) в матче международного Кубка чемпионов.
Обновлено вчера в 09:37
Здоровье

Диетолог назвала продукт для борьбы со стрессом

Главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала продукты, которые помогают укреплять иммунитет.
Обновлено в 01:48
Общество

На Сахалине уволили зампреда правительства из-за драки в кафе

ВРИО губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного из-за драки в одном из кафе Южно-Сахалинска, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:19
Политика

Партия «Слуга народа» побеждает на выборах в Верховную раду и будет иметь большинство в парламенте

Партия "Слуга народа" Владимира Зеленского побеждает на выборах в Верховную раду и будет иметь большинство в парламенте.
Обновлено в 02:30
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Культура

Сериал Воронины закрывают после 10 лет на экране

Сериал "Воронины", выходивший на канале СТС в течение последних десяти лет, закрывается.
Обновлено в 00:30
Кино

Студия Marvel представила график выхода 10 фильмов и сериалов

Перед зрителями выступил президент Marvel Кевин Фейдж. Четвертая фаза Marvel будет включать 10 фильмов и сериалы Disney+ с 2020 по 2021 год.
Обновлено вчера в 06:06
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