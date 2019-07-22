Наука

Заменить мясо: продукты для россиян обогатят панцирями саранчиВестирама.ру 03:55

Биотехнологи начали разработку пищевой добавки на основе хитина, полученного из панциря саранчи. Она сможет заменить традиционные наполнители из отходов мясной промышленности, которые вводят в состав колбас и полуфабрикатов для повышения пищевой ценности.
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с чего всё началось

В еде сидел кузнечик: панцирями саранчи обогатят продукты для россиян

Биотехнологи начали разработку пищевой добавки на основе хитина, полученного из панциря саранчи. Она сможет заменить традиционные наполнители из отходов мясной промышленности, которые вводят в состав колбас и полуфабрикатов для повышения пищевой ценности.
Известиявчера в 17:02

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В еде сидел кузнечик: панцирями саранчи обогатят продукты для россиян

Известиявчера в 17:02

Хитозановая диета: в продукты россиян будут добавлять панцири саранчи

РЕН ТВвчера в 17:56

Панцири саранчи заменят мясные отходы

Medikforum.ru00:21

Продукты для россиян обогатят панцирями саранчи

Lenta.ruвчера в 21:06

В продукты россиян добавят панцири саранчи

Газета.Ruвчера в 21:22

Продукты для россиян обогатят панцирями саранчи, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 21:42

В российские продукты будут добавлять панцири саранчи

URA.Ruвчера в 22:27
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:08, Вашингтон
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