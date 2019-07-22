Наука

В продукты россиян добавят панцири саранчиГазета.Ru вчера в 21:22

Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Читать в источнике
Обсудить33
с чего всё началось

В еде сидел кузнечик: панцирями саранчи обогатят продукты для россиян

На смену рогам и копытам Ученые из Университета ИТМО работают над созданием биологических добавок в продукты питания на основе хитина, добываемого из панцирей саранчи.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

В еде сидел кузнечик: панцирями саранчи обогатят продукты для россиян

Известиявчера в 17:02

Панцири саранчи заменят мясные отходы

Medikforum.ru00:21

В российские продукты будут добавлять панцири саранчи

URA.Ruвчера в 22:27

Продукты для россиян обогатят панцирями саранчи

Lenta.ruвчера в 21:06

В продукты россиян добавят панцири саранчи

Газета.Ruвчера в 21:22

Продукты для россиян обогатят панцирями саранчи, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 21:42

Хитозановая диета: в продукты россиян будут добавлять панцири саранчи

РЕН ТВвчера в 17:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:37, Вашингтон
Общество

В России ужесточат правила провоза багажа через границу

Правила провоза фруктов, овощей и цветов через границу ужесточат в России с 19 августа.
Обновлено в 04:34
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Политика

На выборах в Раду обработано 55% протоколов

Обновлено в 04:44
Политика

В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ

Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 03:31
Кино

«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории

Повторный прокат помог «Мстителям: Финал» обогнать «Аватара» Джеймса Кэмерона в списке самых кассовых картин без учёта инфляции.
Обновлено вчера в 05:19
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

В Британии чайка унесла чихуахуа

Обновлено вчера в 20:12
Политика

РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса

Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 03:51
Космос

Самый мощный российский спутник связи введен в эксплуатацию

Обновлено в 05:17
Общество

В России ужесточат получение охотничьего билета

В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Политика

Рабинович заявил, что украинцев ожидает очень плохое будущее

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил мнение, что украинцев возможно ожидает «катастрофическое» будущее, поскольку на внеочередных парламентских выборах пока лидирует «партия войны».
Обновлено вчера в 20:37
Политика

Пушков оценил итоги выборов в Раду

Напомним, по итогам прошедших на Украине в воскресенье внеочередных парламентских выборов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,45% после обработки 50% голосов.
Обновлено в 03:57
Политика

С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года

Обновлено в 04:41
Общество

Почти 33 тыс. жителей Нью-Йорка остались без электричества после сбоя

Обновлено в 05:19
Авто

Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России

В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
Обновлено в 02:24
Кино

Умер актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит

Актер Денис Кмит, который сыграл одну из ролей в фильме Леонида Гайдая "Спортлото-82", умер на 60-м году жизни, сообщил на своей странице в Facebook продюсер Вячеслав Шмыров.
Обновлено в 04:35
Здоровье

Правозащитники призвали Госдуму изменить условия для заключенных с ВИЧ и туберкулезом

Правозащитники изучили дела заключенных с ВИЧ и туберкулезом и отметили, что администрации СИЗО и колоний не используют возможности для их освобождения от наказания, когда это необходимо.
Обновлено в 02:41
Финансы

Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей

Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:41
Футбол

Рафал Аугустыняк: Счет матча с «Ахматом» не говорит обо всей игре

Счет матча не говорит обо всей игре, у Ахмата тоже были моменты, которые они могли реализовывать.
Обновлено в 04:08
Финансы

Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельник

Доллар немного снижается, евро почти не меняется на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль лишь незначительно меняется к бивалютной корзине в ожидании ключевых событий недели - заседаний ЕЦБ и Банка России в четверг и пятницу (25 и 26 июля).
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное фото со свадьбы Бузовой и Тарасова

В Сети появилось архивное фото со свадьбы телеведущей и певицы Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова.
Обновлено в 01:50
Энергетика

Газпром разморозил строительство инфраструктуры «Южного потока»

Газпром разморозил проект расширения инфраструктуры на юге России под отмененный газопровод в Болгарию «Южный поток» для нужд регионов.
Обновлено в 03:17
Политика

На Украине рассказали о ловушке для Зеленского

Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:25
Политика

Скончался глава МАГАТЭ Юкия Амано

Глава МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес

Дмитрий Хрусталев тайно женился

Сорокалетний соведущий программы «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев женился на возлюбленной, участнице проекта «Хочу в "ВИА Гру"» Марии Гончарук.
Обновлено в 01:49
Политика

Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова

Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено вчера в 11:09
Космос

Индия успешно запустила к Луне миссию «Чандраян-2»

Обновлено в 05:31
Политика

Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников

Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.
Обновлено в 01:40
Общество

Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда

Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.
Обновлено вчера в 23:01
Экономика

Western Union ограничила сумму переводов за границу

29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Главное