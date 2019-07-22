Наука
В продукты россиян добавят панцири саранчиГазета.Ru вчера в 21:22
Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
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с чего всё началось
На смену рогам и копытам Ученые из Университета ИТМО работают над созданием биологических добавок в продукты питания на основе хитина, добываемого из панцирей саранчи.Известиявчера в 17:02
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