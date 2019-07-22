Общество
В продукты россиян добавят панцири саранчиГазета.Ru 21:22
Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 22:03, Вашингтон
Экономика
Средний размер потребкредита в России вырос почти на 7%
Средний размер потребительских кредитов в России достиг 188,4 тыс. руб. во втором квартале 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Обновлено в 21:01
Футбол
Владислав Игнатьев: Играл на солнечной стороне, там было жарко вдвойне
Полузащитник Локомотива Владислав Игнатьев прокомментировал победу над Тамбовом (2:1) в матче второго тура премьер-лиги на стадионе Локомотив.
Обновлено в 15:07
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Происшествия
ФСБ задержало сотрудника МЧС на совещании мэра Читы
Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в составе группы лиц в особо крупном размере.
Обновлено в 21:50
Политика
В Японии подвели итоги выборов в верхнюю палату парламента
По итогам выборов ЛДП получила 57 мест, а всего в верхней палате представлены 113 депутатов от этой партии.
Обновлено в 21:26
Армия и оружие
ЗРК «Куб» уничтожил неизвестный ударный беспилотник
Неизвестный ударный беспилотник уничтожен прямым попаданием ракеты ЗРК «Куб».
Обновлено в 21:16
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Обновлено в 14:11
Происшествия
В Приамурье ливни размыли автомобильные дороги к трем поселкам
Ливни в Амурской области размыли несколько участков местных дорог, из-за чего нарушено автомобильное сообщение с тремя поселками в Зейском районе, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 20:58
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Общество
Циклон «Данас» принес во Владивосток половину месячной нормы осадков
В некоторых населенных пунктах на юге Приморья выпало до 110 мм осадков - почти месячная норма, сообщил ТАСС пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.
Обновлено в 20:21
Политика
Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду
Бывший президент Украины Петр Порошенко, комментируя результаты экзитпола, отметил, что его партия «Европейская солидарность» готова объединиться в новой раде со всеми политическими силами. которые поддерживают европейский курс Украины, передает «РИА Новости».
Обновлено в 13:41
Экономика
Объем «свободных денег» россиян в июне стал вторым за все время наблюдений - «Ромир»
Объем "свободных денег" у россиян в июне увеличился на 11,4% по сравнению с маем текущего года и составил 33,1 тысячи рублей — это самый высокий показатель за все время наблюдений, кроме декабря 2018 года, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:15
Политика
Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией
"С 22 по 26 июля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Венгрии, Канады и США выполнит наблюдательный полёт над территорией РФ на венгерском самолёте наблюдения Ан-26 с аэродрома Кубинка", - пишет газета со ссылкой на начальника российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Обновлено в 18:43
Спорт
Туктамышева: Могу бесконечно смотреть на Лазукина, падающего с акселя
Из ответов Туктамышевой выяснилось, что ее любимый исполнитель – Псой Короленко, ее любимы сериал – «Очень странные дела», первой тройной аксель прыгнула она, а не Андрей Лазукин, а бесконечно смотреть Туктамышева может на огонь, воду и Андрея (Лазукина), падающего с акселя.
Обновлено в 16:45
Политика
Партия Вакарчука выиграла на выборах в Раду в Антарктиде
Партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" победила на выборах в Раду в Антарктиде. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Общество
В России изменятся правила провоза багажа через границу, пишут СМИ
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:20
Шоу-бизнес
Лицемерная Собчак жалко оправдалась за участие в «Доме-2»
Оправдываясь за хаотичность взглядов и поступков, экс-кандидат в президенты России призналась, что любит "клоунадствовать" и смешивать жанры.
Обновлено в 10:56
Футбол
Журналистка Скабеева посетила Кокорина и Мамаева в колонии
Журналистка Ольга Скабеева посетила колонию, в которой отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 16:23
Кино
Фильм «Король лев» стал лидером российского проката в выходные
ИА «Ореанда-Новости» По данным портала kinobusiness.com анимационная картина «Король лев» за 4 дня собрала в российском прокате 1 миллиард 58,5 миллиона рублей, заняв верхнюю строчку.
Обновлено в 18:30
Армия и оружие
В ЗВО сообщили о поступлении трёх новых Су-35 в авиаполк под Тверью
«В рамках государственного оборонного заказа три новейших многоцелевых истребителя Су-35 поступили в истребительный авиационный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в Тверской области», — заявили в пресс-службе.
Обновлено в 04:20
Политика
Британия подозревает РФ в причастности к захвату танкера Ираном
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании расследуют версию о том, что Москва «может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero».
Обновлено в 03:07
Авто
Винтаж и рок-н-ролл: в Москве прошло ралли ретро-автомобилей
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
Польша намерена произвести модернизацию своих танков Т-72
Министерство национальной обороны Польши собирается модернизировать танки Т-72, которые состоят на вооружении страны, передает ТАСС.
Обновлено в 14:43
Наука
В животе тихоходки нашли странный радужный материал
Исследуя одну из тихоходок под микроскопом, биолог Рафаэль Мартин-Ледо обнаружил у нее в животе странные блестящие кристаллы.
Обновлено 19 июля в 15:29