Общество

В продукты россиян добавят панцири саранчиГазета.Ru 21:22

Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
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с чего всё началось

В еде сидел кузнечик: панцирями саранчи обогатят продукты для россиян

Биотехнологи начали разработку пищевой добавки на основе хитина, полученного из панциря саранчи. Она сможет заменить традиционные наполнители из отходов мясной промышленности, которые вводят в состав колбас и полуфабрикатов для повышения пищевой ценности.
Известия17:02

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В российские продукты будут добавлять панцири саранчи

URA.Ru22:27

В России продукты обогатят пищевой добавкой из панциря саранчи

Комсомольская правда22:14

Хитозановая диета: в продукты россиян будут добавлять панцири саранчи

РЕН ТВ17:56

В продукты россиян добавят панцири саранчи

Газета.Ru21:22

Продукты для россиян обогатят панцирями саранчи

Lenta.ru21:06

Продукты для россиян обогатят панцирями саранчи, пишут СМИ

РИА Новости21:42

В еде сидел кузнечик: панцирями саранчи обогатят продукты для россиян

Известия17:02
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 23:36, Вашингтон
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Как отмечается, 54-летний водитель скорой помощи не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.
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В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэра

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У Маурицио Сарри наметился конфликт с Криштиану Роналду

После чего Роналду скрылся в раздевалке. Специалисты расценили инцидент, как начало конфликта внутри команды.
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В России ужесточат правила провоза багажа через границу

С 19 августа в России изменятся правила провоза определенной продукции в багаже через государственную границу.
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На YouTube-канале «ЗЕ!Президент» президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеоролик с ракетным крейсером «Украина», который находится в плачевном состоянии.
Обновлено в 10:06
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Компания Parrot покидает рынок дронов

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Минфин предлагает новый способ поддержки самозанятых

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В Минпромторге предложили не считать пиво алкоголем

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Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

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Из-за сильного ветра пожару был присвоен третий ранг сложности из четырёх возможных.
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Де Лигт: «Деньги не сыграли никакой роли в моем переходе в „Ювентус“»

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Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными

Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
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Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.
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Украина объявила о работе над пилотируемым космосамолетом

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Две девочки пропали в Свердловской области

Девочки пропали 19 июля по дороге в г. Каменск-Уральский Свердловской области.
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