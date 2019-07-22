Общество

В продукты россиян добавят панцири саранчиГазета.Ru вчера в 21:22

Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
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с чего всё началось

В еде сидел кузнечик: панцирями саранчи обогатят продукты для россиян

На смену рогам и копытам Ученые из Университета ИТМО работают над созданием биологических добавок в продукты питания на основе хитина, добываемого из панцирей саранчи.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

Продукты для россиян обогатят панцирями саранчи

Lenta.ruвчера в 21:06

В России продукты обогатят пищевой добавкой из панциря саранчи

Комсомольская правдавчера в 22:14

Продукты для россиян обогатят панцирями саранчи, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 21:42

В продукты россиян добавят панцири саранчи

Газета.Ruвчера в 21:22

В российские продукты будут добавлять панцири саранчи

URA.Ruвчера в 22:27

Хитозановая диета: в продукты россиян будут добавлять панцири саранчи

РЕН ТВвчера в 17:56

В еде сидел кузнечик: панцирями саранчи обогатят продукты для россиян

Известиявчера в 17:02
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 01:08, Вашингтон
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Олег Газманов рассказал, чем занимаются его дети

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На выборах в Раду «Слуга народа» Зеленского набирает более 42%

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Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
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Экономика

Western Union ограничила сумму переводов за границу

Платежная система Western Union установила лимит на заграничные переводы одним клиентом в одну страну.
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Политика

Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными

Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
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Спорт

Российские волейболистки выиграли бронзу чемпионата Европы U16

Обновлено вчера в 14:15
Общество

В России ужесточат правила провоза багажа через границу

В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:20
Политика

Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею введения единой валюты между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства.
Обновлено вчера в 19:39
Футбол

В РФС отреагировали на столкновение между фанатами «Спартака» и ОМОНом

Представитель Российского футбольного союза (РФС) прокомментировал инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОНа.
Обновлено вчера в 02:46
Экономика

Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю 2019 года в России

Эксперты снижают прогнозы по урожаю некоторых культур в России в этом году из-за погодных условий, однако в целом ситуация остаётся оптимистичной.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие

Украинские военные утонули на глазах инструкторов НАТО

Обновлено вчера в 23:04
ЖКХ

В Нью-Йорке почти 33 тысячи человек остались без электричества

Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой

В Иркутской области в ДТП с участием машины скорой помощи погибла беременная женщина, два человека пострадали, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 22:39
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Космос

Британец с Земли снял на видео стыковку «Союза» с МКС

Создатель телескопов из Великобритании Мартин Льюис снял с заднего двора своего дома из северного пригорода Лондона видео стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено вчера в 06:05
Общество

Охотминимум введут по максимуму

Охотминимум — комплекс минимально необходимых теоретических знаний для претендента на получение оружия, который будет включать в себя основы биологии диких животных, требования правил охоты, а также техники безопасности при осуществлении охоты и обращении с орудиями охоты.
Обновлено вчера в 18:13
Баскетбол

Нобель Бунгу-Коло продолжит карьеру в «Париже»

Бывший форвард «Химок» Нобель Бунгу-Коло продолжит карьеру в «Париже», сообщается в официальном твиттере французского клуба.
Обновлено в 00:40
Политика

Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках

По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Обновлено вчера в 14:12
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
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Футбол

Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.
Обновлено вчера в 09:07
Политика

Украина хочет остановить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса

17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым получить российский паспорт могут все жители Донецкой и Луганской областей, в том числе те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.
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Общество

Названы наименее востребованные в России профессии

Специалисты ВНИИ труда провели исследование трудового рынка и определили наименее востребованные в России профессии.
Обновлено 20 июля в 07:40
Происшествия

На западе Подмосковья два человека погибли при пожаре в бытовках

В результате погибли два человека, передает РИА Новости. Площадь пожара составила 110 квадратных метров.
Обновлено в 00:05
Наука

Назван простой способ хорошо выспаться

Обновлено вчера в 09:27
Общество

Интерьеры станции метро «Окская» оформят в ярко-синих тонах

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Происшествия

В Тюмени пассажирский самолёт вынужденно вернулся в аэропорт

Следственный комитет начал проверку после того, как в аэропорт Тюмени после вылета вернулся самолёт из-за срабатывания датчика неисправности шасси.
Обновлено в 00:49
Происшествия

Россиянин на грузовике насмерть сбил двух человек в Финляндии

Обновлено вчера в 18:25
Происшествия

В Екатеринбурге после ночной грозы затопило улицы

В Екатеринбурге после ночной грозы затопило сразу несколько улиц, передает корреспондент Накануне.RU.
Обновлено вчера в 05:00
Армия и оружие

Сами себя наказали: санкции против Турции больнее ударят по США

Санкции со стороны США, которым подвергласт Турция за приобретение российских зенитных комплексов С-400, лишь углубят раскол в НАТО и гораздо больнее ударят по Вашингтону, чем по Анкаре, считает американское военно-политическое издание Militarywatch.
Обновлено вчера в 11:45
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Вице-президент США пообещал в 2024 году оставить астронавтов на Луне

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