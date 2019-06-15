В пригороде Дамаска на армейском складе с боеприпасами произошел взрывЭхо Москвы 13:01

Как передает государственное телевидение страны, причиной стало пламя, перекинувшееся с горящих в округе сухих растений.

В пригороде Дамаска на армейском складе с боеприпасами произошел взрыв

Происшествия В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.

Происшествия Суд продлил срок задержания младшего сына экс-хоккеиста Соколова Всеволожский городской суд Ленинградской области отложил вопрос о мере пресечения сыну экс-хоккеиста сборной России Максима Соколова.

Политика Новый премьер Молдавии сделала заявление об РФ Молдавия готова к экономическому и торговому сотрудничеству с Россией, заявила премьер Молдавии Майя Санду, сообщает «Спутник».

Происшествия Глава пензенского Следкома проведет прием граждан в Чемодановке Предварительная регистрация осуществляется по телефону: 8 (8412) 36-17-02 (необходимо указать информацию о существе вопроса, который гражданин хочет задать главе регионального Следкома).

Политика Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.

Футбол Состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Германии 15 июня состоялась жеребьевка первого раунда розыгрыша Кубка Германии в сезоне-2019/20.

Происшествия В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв. Об этом 15 июня сообщает «Интерфакс-Украина». Инцидент произошел на Тургеневской улице.

Политика Соболь поблагодарила Федермессер за отказ баллотироваться в Мосгордуму Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь поблагодарила основателя фонда «Вера» Анну Федермессер за то, что та отказалась участвовать в выборах в Мосгордуму.

Футбол Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20 Сборная Украины одержала волевую победу над командой Южной Кореи со счетом 3:1 в финальном матче чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет.

Футбол Кафельников раскритиковал обращение Глушакова к фанатам Известный болельщик московского "Спартака" и самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников прокомментировал недавнее заявление капитана столичного клуба Дениса Глушакова по поводу своего положения в команде, сообщает "Советский спорт".

Наука В Австралии обнаружена окаменелость гигантского трилобита Окаменелость крупного членистоногого из давно вымершей группы морских существ, называемых трилобитами, были найдены на острове Кенгуру (Южная Австралия), сообщается на сайте Университета Аделаиды.

Политика Индия вводит пошлины на американские товары В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.

Происшествия В Бразилии пассажирский самолет совершил аварийную посадку на брюхо Пассажирский самолет совершил аварийную посадку на брюхо в бразильском аэропорту Манаус на севере страны.

Экономика В Японии с 2020 года начнут взимать плату за пластиковые пакеты Правительство Японии намерено ориентировочно с 1 апреля будущего года ввести в стране систему взимания платы за пластиковые пакеты, в которые помещают товары после покупок.

Теннис Экс-первая ракетка мира Возняцки вышла замуж за баскетболиста Чешская теннисистка Каролин Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста НБА Дэвида Ли.

Шоу-бизнес 50-летняя Светлана Бондарчук показала романтику с новым возлюбленным Еще в прошлом году Светлану стали замечать в компании Сергея Харченко, и спустя несколько месяцев Бондарчук перестала скрывать роман с новым возлюбленным.

Религия Православные празднуют День Святой Троицы Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.

Футбол Венесуэла сыграла вничью с Перу на Кубке Америки Сборная Венесуэлы и команда Перу разошлись миром в матче 1-го тура группового турнира Кубка Америки – 0:0. Главный судья Вильмар Рольдан Перес отменил два гола перуанцев при помощи системы видеоассистента рефери (ВАР).