Происшествия
В пригороде Дамаска на армейском складе с боеприпасами произошел взрывЭхо Москвы 13:01
Как передает государственное телевидение страны, причиной стало пламя, перекинувшееся с горящих в округе сухих растений.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 17:46, Вашингтон
Технологии
Крупнейший в мире самолет продается за 400 миллионов долларов
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми
Обновлено в 16:22
Армия и оружие
Китайские журналисты оценили шансы США по захвату Крыма
Китайские журналисты, представляющие издание Sohu, оценили шансы США по захвату Крыма.
Обновлено в 11:13
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Суд продлил срок задержания младшего сына экс-хоккеиста Соколова
Всеволожский городской суд Ленинградской области отложил вопрос о мере пресечения сыну экс-хоккеиста сборной России Максима Соколова.
Обновлено в 12:41
Политика
Новый премьер Молдавии сделала заявление об РФ
Молдавия готова к экономическому и торговому сотрудничеству с Россией, заявила премьер Молдавии Майя Санду, сообщает «Спутник».
Обновлено в 10:13
Происшествия
Глава пензенского Следкома проведет прием граждан в Чемодановке
Предварительная регистрация осуществляется по телефону: 8 (8412) 36-17-02 (необходимо указать информацию о существе вопроса, который гражданин хочет задать главе регионального Следкома).
Обновлено в 04:21
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Футбол
Состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Германии
15 июня состоялась жеребьевка первого раунда розыгрыша Кубка Германии в сезоне-2019/20.
Обновлено в 13:18
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено в 09:12
Происшествия
В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв
В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв. Об этом 15 июня сообщает «Интерфакс-Украина». Инцидент произошел на Тургеневской улице.
Обновлено в 17:05
Политика
Соболь поблагодарила Федермессер за отказ баллотироваться в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь поблагодарила основателя фонда «Вера» Анну Федермессер за то, что та отказалась участвовать в выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 05:32
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20
Сборная Украины одержала волевую победу над командой Южной Кореи со счетом 3:1 в финальном матче чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет.
Обновлено в 14:02
Футбол
Кафельников раскритиковал обращение Глушакова к фанатам
Известный болельщик московского "Спартака" и самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников прокомментировал недавнее заявление капитана столичного клуба Дениса Глушакова по поводу своего положения в команде, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:19
Наука
В Австралии обнаружена окаменелость гигантского трилобита
Окаменелость крупного членистоногого из давно вымершей группы морских существ, называемых трилобитами, были найдены на острове Кенгуру (Южная Австралия), сообщается на сайте Университета Аделаиды.
Обновлено вчера в 07:23
Политика
Индия вводит пошлины на американские товары
В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
Обновлено в 14:44
Происшествия
В Бразилии пассажирский самолет совершил аварийную посадку на брюхо
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку на брюхо в бразильском аэропорту Манаус на севере страны.
Обновлено в 16:28
Экономика
В Японии с 2020 года начнут взимать плату за пластиковые пакеты
Правительство Японии намерено ориентировочно с 1 апреля будущего года ввести в стране систему взимания платы за пластиковые пакеты, в которые помещают товары после покупок.
Обновлено в 06:38
Теннис
Экс-первая ракетка мира Возняцки вышла замуж за баскетболиста
Чешская теннисистка Каролин Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста НБА Дэвида Ли.
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес
50-летняя Светлана Бондарчук показала романтику с новым возлюбленным
Еще в прошлом году Светлану стали замечать в компании Сергея Харченко, и спустя несколько месяцев Бондарчук перестала скрывать роман с новым возлюбленным.
Обновлено в 06:26
Футбол
Отец Сарри: «Даже Маурицио не знает, когда „Челси“ его отпустит»
Даже сам Маурицио не знает, когда это произойдет.
Обновлено в 17:09
Космос
Индия планирует создать космическую станцию
Обновлено в 06:11
Религия
Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу
Обновлено в 03:41
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Футбол
Венесуэла сыграла вничью с Перу на Кубке Америки
Сборная Венесуэлы и команда Перу разошлись миром в матче 1-го тура группового турнира Кубка Америки – 0:0. Главный судья Вильмар Рольдан Перес отменил два гола перуанцев при помощи системы видеоассистента рефери (ВАР).
Обновлено в 16:59
Происшествия
Экипаж атакованного танкера Front Altair прибыл в Дубай
Весь экипаж нефтяного танкера Front Altair, атакованного в Оманском заливе, прибыли из Ирана в Дубай.
Обновлено в 17:01