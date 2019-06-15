Происшествия

В пригороде Дамаска на армейском складе с боеприпасами произошел взрывЭхо Москвы вчера в 13:01

Как передает государственное телевидение страны, причиной стало пламя, перекинувшееся с горящих в округе сухих растений.
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В пригороде Дамаска на армейском складе с боеприпасами произошел взрыв

Эхо Москвывчера в 13:01

Два взрыва произошли в Сирии

Газета.Ruвчера в 11:57

К западу от Дамаска произошел взрыв на складе боеприпасов

Интерфаксвчера в 12:36

SANA: на складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв

RT на русскомвчера в 12:34

На территории военного склада в пригороде Дамаска произошел взрыв

РИА Новостивчера в 12:24

Недалеко от военной базы в Дамаске произошел взрыв

Вести.Ruвчера в 12:15

СМИ: в окрестностях Дамаска взорвался склад с боеприпасами

ТАССвчера в 12:48
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено вчера в 23:54, Вашингтон
Армия и оружие

CNN: Иранцы пытались сбить дрон США перед атакой на танкеры

Обновлено вчера в 03:43
Происшествия

В Приморье произошёл крупный пожар на складе

Спасатели ликвидировали крупный пожар на складе в городе Артём Приморского края, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
Обновлено вчера в 19:50
Кино

В Сочи объявят победителей кинофестиваля «Кинотавр»

Лауреаты 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" будут объявлены в воскресенье на церемонии, которая пройдет в Зимнем театре Сочи.
Обновлено вчера в 17:09
Общество

В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»

Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия

Экс-замначальника ФСИН Петербурга арестован по делу о взятке

Обновлено вчера в 10:32
Футбол

«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»

Обновлено вчера в 19:14
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

Обновлено вчера в 14:32
Наука

В Шотландии ученые нашли рукотворные острова древнее Стоунхенджа

Исследователи обнаружили в Шотландии искусственные острова древнее Стоунхенджа, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:07
Футбол

Сборная Аргентины проиграла Колумбии на Кубке Америки

Футбольная сборная Аргентины потерпела поражение от Колумбии в рамках первого тура Кубка Америки.
Обновлено вчера в 21:48
Финансы

Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку

Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено 14 июня в 07:20
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию с соревнований по картингу в Подмосковье

Обновлено вчера в 09:53
Политика

Зеленский пообещал Донбассу деньги иностранных инвесторов

Донбасс в скором времени получит иностранные инвестиции в инфраструктуру.
Обновлено вчера в 10:23
Космос

В NASA подсчитали стоимость присутствия на Луне

Обновлено 14 июня в 18:35
Происшествия

На Украине обнаружили трубу по перекачке топлива из РФ

Сотрудники СБУ изъяли оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.
Обновлено вчера в 12:29
Армия и оружие

Росстат впервые опубликовал данные по погибшим от военных действий

В прошлом году от «повреждений в результате военных действий» погибли четверо россиян — трое горожан и один сельский житель, говорится в отчете Росстата о причинах смерти россиян в 2018 году.
Обновлено вчера в 08:26
Политика

Цекало напомнили о шутке про Крым

Обновлено вчера в 14:38
Происшествия

В Саратове мужчина погиб в потасовке с девушками

В Саратове мужчина получил смертельное ножевое ранение из-за замечания, сделанного девушкам в магазине.
Обновлено вчера в 17:23
Футбол

«Бавария» возвращает Хуммельса обратно в «Боруссию»

Немецкий защитник Матс Хуммельс в ближайшее время покинет мюнхенскую "Баварию" и вернется в свой прежний клуб – дортмундскую "Боруссию".
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

В результате взрыва на танкере в Махачкалинском порту погибли четыре человека, говорится в сообщении на сайте компании «Волжское пароходство», которой принадлежит судно.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

В Новой Зеландии столкнулись два легкомоторных самолета

Обновлено вчера в 22:37
Политика

Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения газеты The New York Times касательно того, что спецслужбы Соединенных Штатов в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение, не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия

После драки с цыганами в селе под Пензой задержаны 174 человека

Обновлено вчера в 03:59
Армия и оружие

Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой

За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

Обновлено вчера в 19:18
Транспорт

Власти планируют сократить маршруты новоусманских автобусов

Объясняется это просто – пригородные автобусы забирают часть прибыли у городских.
Обновлено вчера в 12:35
Авто

Гибридный Jeep Renegade PHEV скоро представят в Италии

Как отмечает производитель, при полностью заряженном аккумуляторе пробег Renegade PHEV исключительно на электротяге составляет 50 км. Выбросы углекислого газа ограничены на уровне 50 г/км, что делает его более безопасным для окружающей среды, чем любая другая версия модели, доступная в настоящее время.
Обновлено вчера в 04:35
Религия

Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу

Обновлено вчера в 03:41
Культура

Том Хэнкс на спор ограбил магазин в Лос‐Анджелесе

Обновлено вчера в 21:15
Авто

Автомобили с пробегом подорожали

Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено вчера в 06:21
Автоспорт

Стартовала гонка «24 часа Ле-Мана»

Обновлено вчера в 09:20
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