Происшествия
В пригороде Дамаска на армейском складе с боеприпасами произошел взрывЭхо Москвы вчера в 13:01
Как передает государственное телевидение страны, причиной стало пламя, перекинувшееся с горящих в округе сухих растений.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено вчера в 23:54, Вашингтон
Армия и оружие
CNN: Иранцы пытались сбить дрон США перед атакой на танкеры
Обновлено вчера в 03:43
Происшествия
В Приморье произошёл крупный пожар на складе
Спасатели ликвидировали крупный пожар на складе в городе Артём Приморского края, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
Обновлено вчера в 19:50
Кино
В Сочи объявят победителей кинофестиваля «Кинотавр»
Лауреаты 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" будут объявлены в воскресенье на церемонии, которая пройдет в Зимнем театре Сочи.
Обновлено вчера в 17:09
Общество
В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»
Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
Экс-замначальника ФСИН Петербурга арестован по делу о взятке
Обновлено вчера в 10:32
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Обновлено вчера в 19:14
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
Обновлено вчера в 14:32
Наука
В Шотландии ученые нашли рукотворные острова древнее Стоунхенджа
Исследователи обнаружили в Шотландии искусственные острова древнее Стоунхенджа, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:07
Футбол
Сборная Аргентины проиграла Колумбии на Кубке Америки
Футбольная сборная Аргентины потерпела поражение от Колумбии в рамках первого тура Кубка Америки.
Обновлено вчера в 21:48
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено 14 июня в 07:20
Происшествия
Ребенок попал в реанимацию с соревнований по картингу в Подмосковье
Обновлено вчера в 09:53
Политика
Зеленский пообещал Донбассу деньги иностранных инвесторов
Донбасс в скором времени получит иностранные инвестиции в инфраструктуру.
Обновлено вчера в 10:23
Космос
В NASA подсчитали стоимость присутствия на Луне
Обновлено 14 июня в 18:35
Происшествия
На Украине обнаружили трубу по перекачке топлива из РФ
Сотрудники СБУ изъяли оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.
Обновлено вчера в 12:29
Армия и оружие
Росстат впервые опубликовал данные по погибшим от военных действий
В прошлом году от «повреждений в результате военных действий» погибли четверо россиян — трое горожан и один сельский житель, говорится в отчете Росстата о причинах смерти россиян в 2018 году.
Обновлено вчера в 08:26
Политика
Цекало напомнили о шутке про Крым
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия
В Саратове мужчина погиб в потасовке с девушками
В Саратове мужчина получил смертельное ножевое ранение из-за замечания, сделанного девушкам в магазине.
Обновлено вчера в 17:23
Футбол
«Бавария» возвращает Хуммельса обратно в «Боруссию»
Немецкий защитник Матс Хуммельс в ближайшее время покинет мюнхенскую "Баварию" и вернется в свой прежний клуб – дортмундскую "Боруссию".
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех
В результате взрыва на танкере в Махачкалинском порту погибли четыре человека, говорится в сообщении на сайте компании «Волжское пароходство», которой принадлежит судно.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
В Новой Зеландии столкнулись два легкомоторных самолета
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения газеты The New York Times касательно того, что спецслужбы Соединенных Штатов в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение, не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия
После драки с цыганами в селе под Пензой задержаны 174 человека
Обновлено вчера в 03:59
Армия и оружие
Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой
За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Обновлено вчера в 19:18
Транспорт
Власти планируют сократить маршруты новоусманских автобусов
Объясняется это просто – пригородные автобусы забирают часть прибыли у городских.
Обновлено вчера в 12:35
Авто
Гибридный Jeep Renegade PHEV скоро представят в Италии
Как отмечает производитель, при полностью заряженном аккумуляторе пробег Renegade PHEV исключительно на электротяге составляет 50 км. Выбросы углекислого газа ограничены на уровне 50 г/км, что делает его более безопасным для окружающей среды, чем любая другая версия модели, доступная в настоящее время.
Обновлено вчера в 04:35
Религия
Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу
Обновлено вчера в 03:41
Культура
Том Хэнкс на спор ограбил магазин в Лос‐Анджелесе
Обновлено вчера в 21:15
Авто
Автомобили с пробегом подорожали
Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено вчера в 06:21
Автоспорт
Стартовала гонка «24 часа Ле-Мана»
Обновлено вчера в 09:20