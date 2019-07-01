В пресс-службе губернатора Красноярского края прокомментировали инцидент с участием главы региона Александра Усса, который в Канске резко отреагировал на вопрос местной жительницы.

В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в Канске

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