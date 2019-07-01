Общество

В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в КанскеRT на русском 05:56

В пресс-службе губернатора Красноярского края прокомментировали инцидент с участием главы региона Александра Усса, который в Канске резко отреагировал на вопрос местной жительницы.
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Пресс-секретарь губернатора объяснила его конфликт с пострадавшими от паводка

URA.Ru05:54

Губернатор жестко пообщался с жителями подтопленного Канска: Права хотите качнуть?

РЕН ТВвчера в 12:20

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НГС2403:16

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Скабеева прокомментировала инцидент с красноярским губернатором в Канске

РИА Новости07:37
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 08:11, Вашингтон
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В Москве в ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека

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Брюс Кэмпбелл подтвердил выход игры по «Зловещим мертвецам»

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Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний

Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.
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Происшествия

Охранник магазина задушил подозреваемого в краже покупателя

В Подмосковье в одном из продуктовых магазинов охранник задушил покупателя, которого подозревали в краже.
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Армия и оружие

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Политика

Сторонники Brexit устроили демарш в Европарламенте

Депутаты Европарламента, поддерживающие Brexit, повернулись спиной к залу во время исполнения гимна ЕС.
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Происшествия

В центре Москвы нашли крупный клад времен Николая II

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Политика

ВЦИОМ: 89% москвичей не интересуют выборы в Мосгордуму

Около 89% москвичей не интересуются предстоящими выборами в Мосгордуму, поддержать кандидатов и поставить за них подпись готовы только 7% респондентов, говорится в исследовании ВЦИОМа.
Обновлено в 07:41
Энергетика

Путину доложили о перспективах развития рынка газомоторного топлива

Как сообщало ИА REGNUM, в России за три года спрос на газомоторное топливо вырос на 37% — до 598,2 млн кубометров.
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«Тоттенхэм» объявил о первом трансфере за полтора года

Как сообщает пресс-служба клуба, лондонский «Тоттенхэм» подписал контракт с 18-летним футболистом «Лидса» Джеком Кларком.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
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Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
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Космос

Спиральные нити питают молодые галактики: исследование

Новые наблюдения, сделанные с помощью космического веб-томографа Keck (KCWI) в обсерватории на Гавайях, теперь дают самые ясные, самые прямые доказательства того, что нити холодного газа питают молодые галактики.
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Общество

Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
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Джейк Джилленхол считает свою роль в «Принце Персии» ошибкой

Актёр Джейк Джилленхол признался, что роль в фильме «Принц Персии: Пески времени» была ошибкой.
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Общество

Генпрокуратура жестко раскритиковала работу ГИБДД

В ведомстве назвали работу Госавтоинспекции "далекой от совершенства". В Генпрокуратуре РФ не очень хорошо оценивают работу ГИБДД.
Обновлено в 05:35
Футбол

Зе Луиш покинул расположение «Спартака»

Обновлено в 07:59
Политика

В Госдуме призвали красноярского губернатора извиниться за грубость

Ранее в социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись, на которой видно, как Усс во время визита в подтопленный город Канск резко реагирует на вопрос местной жительницы о том, видел ли он дорогу и что будет, если ее размоет, пришлют ли за жителями вертолеты.
Обновлено в 04:13
Происшествия

В Боливии обнаружен неизвестный ранее смертельный вирус

От неизвестного вируса умер один человек, еще двое в реанимации. В Боливии обнаружен ранее неизвестный смертельный вирус.
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Происшествия

Число погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 14

Число погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 14, ещё 13 человек числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 02:12
Общество

Марат Хуснуллин: Утверждены еще 6 «стартовых» площадок реновации

Глава стройкомплекса заключил, что таким образом, в Адресном перечне на данный момент уже 329 "стартовых" площадок для строительства новых домов, которые дадут программе реновации первые 4,8 млн. кв. м из 15 млн кв. м, включенных в нее.
Обновлено в 06:30
Политика

ТАСС сообщил об увольнении более 80 сотрудников «Ильюшина»

Из ПАО «Ильюшин» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) уволились несколько десятков сотрудников, в том числе топ-менеджеры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Путешествия

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Напомним, пенсионный возраст в нашей стране подняли на пять лет с начала текущего года.
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Volkswagen опубликовал первые дизайн-скетчи обновленного кемпера California.
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2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
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Общество

Чиновники Башкирии ответили за срыв программы ремонта подъездов

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров заинтересовался деятельностью регионального оператора по проведению ремонта.
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Александр Викторович Усс
Российский политик
Российский политик. Губернатор Красноярского края с 21 сентября 2018 года. Доктор юридических наук, профессор. Президент Сибирского федерального университета.
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