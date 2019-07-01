Общество
В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в КанскеRT на русском 05:56
В пресс-службе губернатора Красноярского края прокомментировали инцидент с участием главы региона Александра Усса, который в Канске резко отреагировал на вопрос местной жительницы.
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Кино
Брюс Кэмпбелл подтвердил выход игры по «Зловещим мертвецам»
Брюс Кэмпбелл, сыгравший Эша Уильямса в фильмах серии «Зловещие мертвецы», подтвердил новую игру в этой вселенной «Зловещие мертвецы».
Обновлено в 02:11
Политика
Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний
Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Охранник магазина задушил подозреваемого в краже покупателя
В Подмосковье в одном из продуктовых магазинов охранник задушил покупателя, которого подозревали в краже.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме
В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Армия и оружие
Украинские силовики за сутки нарушили перемирие в ДНР 27 раз
Обновлено вчера в 04:32
Общество
Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов
Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов.
Обновлено 29 июня в 08:42
Политика
Сторонники Brexit устроили демарш в Европарламенте
Депутаты Европарламента, поддерживающие Brexit, повернулись спиной к залу во время исполнения гимна ЕС.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В центре Москвы нашли крупный клад времен Николая II
Обновлено в 06:59
Политика
ВЦИОМ: 89% москвичей не интересуют выборы в Мосгордуму
Около 89% москвичей не интересуются предстоящими выборами в Мосгордуму, поддержать кандидатов и поставить за них подпись готовы только 7% респондентов, говорится в исследовании ВЦИОМа.
Обновлено в 07:41
Энергетика
Путину доложили о перспективах развития рынка газомоторного топлива
Как сообщало ИА REGNUM, в России за три года спрос на газомоторное топливо вырос на 37% — до 598,2 млн кубометров.
Обновлено в 07:26
Футбол
«Тоттенхэм» объявил о первом трансфере за полтора года
Как сообщает пресс-служба клуба, лондонский «Тоттенхэм» подписал контракт с 18-летним футболистом «Лидса» Джеком Кларком.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Авто
Названы 10 самых доступных автомобилей в России
Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Космос
Спиральные нити питают молодые галактики: исследование
Новые наблюдения, сделанные с помощью космического веб-томографа Keck (KCWI) в обсерватории на Гавайях, теперь дают самые ясные, самые прямые доказательства того, что нити холодного газа питают молодые галактики.
Обновлено вчера в 12:27
Общество
Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Кино
Джейк Джилленхол считает свою роль в «Принце Персии» ошибкой
Актёр Джейк Джилленхол признался, что роль в фильме «Принц Персии: Пески времени» была ошибкой.
Обновлено в 06:09
Общество
Генпрокуратура жестко раскритиковала работу ГИБДД
В ведомстве назвали работу Госавтоинспекции "далекой от совершенства". В Генпрокуратуре РФ не очень хорошо оценивают работу ГИБДД.
Обновлено в 05:35
Футбол
Зе Луиш покинул расположение «Спартака»
Обновлено в 07:59
Политика
В Госдуме призвали красноярского губернатора извиниться за грубость
Ранее в социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись, на которой видно, как Усс во время визита в подтопленный город Канск резко реагирует на вопрос местной жительницы о том, видел ли он дорогу и что будет, если ее размоет, пришлют ли за жителями вертолеты.
Обновлено в 04:13
Происшествия
В Боливии обнаружен неизвестный ранее смертельный вирус
От неизвестного вируса умер один человек, еще двое в реанимации. В Боливии обнаружен ранее неизвестный смертельный вирус.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Число погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 14
Число погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 14, ещё 13 человек числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 02:12
Общество
Марат Хуснуллин: Утверждены еще 6 «стартовых» площадок реновации
Глава стройкомплекса заключил, что таким образом, в Адресном перечне на данный момент уже 329 "стартовых" площадок для строительства новых домов, которые дадут программе реновации первые 4,8 млн. кв. м из 15 млн кв. м, включенных в нее.
Обновлено в 06:30
Политика
ТАСС сообщил об увольнении более 80 сотрудников «Ильюшина»
Из ПАО «Ильюшин» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) уволились несколько десятков сотрудников, в том числе топ-менеджеры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 07:05
Путешествия
Крым за полгода посетили 2,2 миллиона туристов
Обновлено в 04:36
Общество
Россиянам дали пенсионную льготу
Напомним, пенсионный возраст в нашей стране подняли на пять лет с начала текущего года.
Обновлено вчера в 10:28
Авто
Volkswagen анонсировал обновленный кемпер California
Volkswagen опубликовал первые дизайн-скетчи обновленного кемпера California.
Обновлено в 07:49
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Общество
Чиновники Башкирии ответили за срыв программы ремонта подъездов
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров заинтересовался деятельностью регионального оператора по проведению ремонта.
Обновлено в 02:33