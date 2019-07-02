Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей КанскаРоссийская газета 08:29
Губернатор Красноярского края Александр Усс позвонил по телефону жительнице Канска, которой резко ответил утром, и извинился перед ней. Об этом РИА Новости сообщили со ссылкой на Наталью, участницу неприятного диалога.
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Люди ждут помощи, а не истерику.
— Евгений Ревенко, российский политикГазета.Ru 04:46
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:21, Вашингтон
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.
Обновлено в 09:36
Хоккей
Агент Ахо подтвердил, что его клиент намерен перейти в «Монреаль»
«Монреаль» предложил ограниченно свободному агенту контракт на пять лет с годовой зарплатой $ 8,45 млн, Ахо принял предложение.
Обновлено в 11:00
Общество
Гроза с дождем ожидаются в Москве во вторник вечером
Обновлено в 11:06
Происшествия
«Дело Голунова» передали из МВД в СК
Дело, в котором ранее фигурировал журналист Иван Голунов, было передано из Министерства внутренних дел (МВД) в Следственный комитет (СК).
Обновлено в 06:43
Авто
Chevrolet Camaro получил две новые спецверсии в России
Одна из версий, получившая название Chevrolet Camaro Shock Edition, представлена в ярко-желтом цвете с черными декоративными полосами на кузове.
Обновлено в 06:49
Авто
Audi показала новый «заряженный» седан Audi S8
Система полного привода Quattro с подруливающей задней осью и спортивным дифференциалом еще больше повышает маневренность нового Audi S8 как на низких, так и на высоких скоростях.
Обновлено в 01:31
Общество
Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб
Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено в 04:59
Политика
Украина отозвала приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на досрочные выборы в Раду.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Футбол
«Балтика» заключила контракт с украинским футболистом
Обновлено в 09:50
Экономика
«Транснефть» сменила гендиректора в операторе «Дружбы»
Остался ли прежний гендиректор Олег Богомолов в компании, представитель «Транснефти» не говорит.
Обновлено в 05:05
Здоровье
Регулярных доноров предложили освободить от ежегодного медосмотра
Начальник управления организации Службы крови ФМБА России Ольга Эйхлер заявила о необходимости упростить процедуру медобследования для доноров, сдающих кровь регулярно.
Обновлено в 02:52
Экономика
Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек
На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Политика
Путин поручил изучить вопрос упрощенной выдачи гражданства украинцам
Владимир Путин поручил МВД проанализировать возможность упрощенной выдачи гражданства жителям Украины. Информация появилась на сайте Кремля.
Обновлено в 09:59
Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 08:50
Авто
Обновленный BMW X6 показали до премьеры
Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
В Волгоградской области задержали серийных конокрадов
В Волгоградской области задержали подозреваемых в серийных кражах лошадей.
Обновлено в 10:08
Экономика
Срок завершения строительства ЦКАД перенесен на 2021 год
Правительство РФ утвердило перенос сроков завершения строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) с 2020 года на 2021 год, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
В России модернизировали ударный вертолет Ми-24
Конструкторское бюро "Миля" и "Роствертол" модернизировали ударный вертолет Ми-24 под рабочим названием Ми-35П+, сообщил после выставки "Армия-2019" генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Обновлено в 03:23
Политика
Джабаров назвал первопричину антироссийских протестов в Грузии
Антироссийские выступления, прошедшие в июне в Тбилиси, были спланированы оппозицией, полагает Джабаров, а инцидент с креслом спикера парламента, с которого протесты и начались, он назвал всего лишь поводом, пишет НСН.
Обновлено в 09:26
Авто
Появилась первая фотография УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Простой связан с нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны «Завода Автокомпонент» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 11:07
Экономика
Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан
Росстат с 2020 года будет адресно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные расстреляли мужчину
В Екатеринбурге на территории жилого района Уралмаш погиб мужчина, при котором была сумка с деньгами. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие
ВСУ понесли потери в ходе атаки позиций ДНР
Обновлено в 09:16
Здоровье
Употребление рыбы может вызвать инсульт
Обновлено в 01:26
Происшествия
Туристка из Башкирии умерла в греческом отеле
Жительница Башкортостана скончалась от инсульта в одном из отелей греческих Афин.
Обновлено в 11:00