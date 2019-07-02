Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей КанскаРоссийская газета 08:29

Губернатор Красноярского края Александр Усс позвонил по телефону жительнице Канска, которой резко ответил утром, и извинился перед ней. Об этом РИА Новости сообщили со ссылкой на Наталью, участницу неприятного диалога.
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Евгений Ревенко
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Российский политик. Губернатор Красноярского края с 21 сентября 2018 года. Доктор юридических наук, профессор. Президент Сибирского федерального университета.
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