Политика
Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей КанадыИзвестия 19:23
В сообщении о визите главы государства говорилось, что Зеленский примет участие в Международной конференции по поддержке реформ Украины, которая пройдет в столице Канады — Торонто. Позднее пресс-служба исправила ошибку, назвав Торонто крупнейшим городом страны.
Читать в источнике
Оценить21
На всякий случай, ликбез. Столица Турции - Анкара, а не Стамбул. Столица Нидерландов - Гаага, а не Амстердам. Столица США - Вашингтон, а не Нью-Йорк. А то мало куда следующий визит. А мы переживаем, чтобы все было хорошо.
— Ирина Геращенко, украинский политикDaily Storm 21:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 22:52, Вашингтон
Гаджеты
МегаФон снова поменял название сети
Пользователи МегаФона заметили странность — название сети оператора снова изменилось, второй раз за месяц.
Обновлено в 10:22
Политика
Папа Римский попросил Путина молиться за него
Папа Римский Франциск после аудиенции с российским лидером Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента России молиться за него, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:02
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено в 17:35
Космос
Огромный астероид несется к Земле
Обновлено в 14:27
Происшествия
В Казани задержали кассиршу, сбежавшую с миллионами рублей
В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Наука
«Штраф за материнство»: как стоит поддерживать женщин-ученых
Авторы обращения, лауреаты премии L’OREAL-UNESCO «Для женщин в науке» разных лет Анастасия Ефименко, Мария Логачева, Любовь Осминкина и Надежда Браже, рассказали в интервью Indicator.Ru, как им удалось этого добиться, что такое политика «остановки часов», как совместить научную карьеру и создание семьи и почему нужно поддерживать женщин в науке.
Обновлено вчера в 07:34
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки растворимого кофе
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о перехвате самолета ВМС США над Черным морем
Истребитель Су-27 перехватил американский противолодочный самолет P-8A "Посейдон", который приблизился к государственной границе России над водами Черного моря, сообщило Минобороны России.
Обновлено в 22:03
Футбол
Беннасер близок к переходу в «Милан», игроком интересовался «Спартак»
Ранее сообщалось, что игроком интересовался «Спартак». Беннасер выступает за «Эмполи» с августа 2017 года.
Обновлено в 17:52
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Происшествия
На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок
Сотрудники следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СКР по Кубани возбудили в четверг уголовное дело по факту гибели четырехлетнего мальчика (ч.1 ст.109 УК РФ).
Обновлено в 15:12
Происшествия
В США задержали трёх человек за сожжение американского флага
В США 4 июля задержали у Белого дома трёх человек после того, как они сожгли два американских флага.
Обновлено в 19:44
Политика
Оппозиция Венесуэлы предложила план реструктуризации долга страны
Экономические советники лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо подготовили план на случай реструктуризации долга Венесуэлы.
Обновлено в 21:59
Здоровье
Врачи рассказали, почему опасно спать с кошкой
Обновлено в 17:24
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы в РФ по итогам июня
Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено в 07:59
Общество
Когда наступит Иван Купала в 2019 году
Иван Купала - народное название ночи на 7 июля, накануне православного праздника Рождества Ионна Предтечи.
Обновлено 02 июля в 00:24
Авто
Электрический гиперкар Lotus получил название Evija
Компания Lotus наконец официально представила название для своего совершенно нового гиперкара — Evija.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме
Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме. По информации «Фонтанки», так решили родственники моряков.
Обновлено в 20:24
Здоровье
Соцсети: как снижается число бедных в России
Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено в 10:47
Политика
Путин напомнил, что государственность в Ливии разрушили военные НАТО
Лидер страны напомнил, что именно военные НАТО разрушили государственность на территории Ливийской Республики.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи
Известный российский продюсер Бари Алибасов, недавно переживший отравление химическим веществом для очистки труб, пройдет проверку на детекторе лжи в студии Первого канала.
Обновлено в 11:13
Гаджеты
Apple за 2018 год удалила 10 приложений по запросу российских властей
Американская компания Apple за 2018 год удалила из своего магазина приложений AppStore 10 приложений по запросу российских властей.
Обновлено в 15:18
Общество
Эмир Дубая подал в суд на сбежавшую от него в Лондон жену
Обновлено в 18:19
Армия и оружие
Трамп назвал «совершенно новым» снятый с производства истребитель F-22
Президент США Дональд Трамп в День независимости выступил с речью о военном могуществе страны, в которой назвал "совершенно новым" истребитель F-22, снятый с производства восемь лет назад.
Обновлено в 19:41
Общество
Названы суммы компенсаций фермерам в Иркутской области
Пострадавшим фермерам, огородникам и садоводам компенсируют потери посевов, земли и скота из регионального бюджета.
Обновлено в 22:04
Происшествия
В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС
Следственный комитет планирует заняться расследованием дела об избиении в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено в 07:38
Общество
Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока, семян и лекарственных растений.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой в кукурузном поле под Киевом
Гардеробщица Верховной рады, 66-летняя Антонина Шпир была найдена жестоко убитой в кукурузном поле в Киевской области.
Обновлено в 18:42
Происшествия
Внук Назарбаева искусал лондонского полицейского
Обновлено вчера в 11:22