На всякий случай, ликбез. Столица Турции - Анкара, а не Стамбул. Столица Нидерландов - Гаага, а не Амстердам. Столица США - Вашингтон, а не Нью-Йорк. А то мало куда следующий визит. А мы переживаем, чтобы все было хорошо.

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