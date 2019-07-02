Политика

В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей КанадыРИА Новости вчера в 20:32

"Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады - Торонто", - говорилось в сообщении. Позднее сотрудники пресс-службы украинского лидера исправили ошибку, указав, что Торонто – столица канадской провинции Онтарио.
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Ирина Геращенко
На всякий случай, ликбез. Столица Турции - Анкара, а не Стамбул. Столица Нидерландов - Гаага, а не Амстердам. Столица США - Вашингтон, а не Нью-Йорк. А то мало куда следующий визит. А мы переживаем, чтобы все было хорошо.
— Ирина Геращенко, украинский политикDaily Storm вчера в 21:27

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