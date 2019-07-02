На всякий случай, ликбез. Столица Турции - Анкара, а не Стамбул. Столица Нидерландов - Гаага, а не Амстердам. Столица США - Вашингтон, а не Нью-Йорк. А то мало куда следующий визит. А мы переживаем, чтобы все было хорошо.

"Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады - Торонто", - говорилось в сообщении. Позднее сотрудники пресс-службы украинского лидера исправили ошибку, указав, что Торонто – столица канадской провинции Онтарио.

Армия и оружие День независимости США отметили авиационным парадом По случаю Дня независимости 4 июля в Вашингтоне состоялся парад военной авиации. Открыл его президентский самолет Air Force One.

Политика Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.

Общество Инструкция E1.RU: какие смертельные опасности подстерегают вашего кота в квартире В одних квартирах вентиляционные каналы могут быть не закрыты решетками, в других просто бывают неизвестные даже для самих владельцев отдушины, расположенные под ванной, за унитазом.

Происшествия Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.

Шоу-бизнес Юрия Шатунова экстренно прооперировали Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Происшествия Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.

Наука «Штраф за материнство»: как стоит поддерживать женщин-ученых Авторы обращения, лауреаты премии L’OREAL-UNESCO «Для женщин в науке» разных лет Анастасия Ефименко, Мария Логачева, Любовь Осминкина и Надежда Браже, рассказали в интервью Indicator.Ru, как им удалось этого добиться, что такое политика «остановки часов», как совместить научную карьеру и создание семьи и почему нужно поддерживать женщин в науке.

Политика На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.

Происшествия Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.

Политика Постпред Украины призвал СБ ООН не обсуждать закон о госязыке Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко передал председателю Совета безопасности письмо, где утверждает, что тема принятого в Киеве закона о языке не должна рассматриваться на заседаниях СБ, так как этот вопрос не оказывает влияния на поддержание международной безопасности и мира.

Происшествия В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами "В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.

Транспорт Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов.

Транспорт Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург» Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.

Общество Мужчина снял на видео странное существо с крыльями и щупальцами Житель Индонезии запечатлел на видео странное существо, которое ползло у него по потолку. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Наука Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.