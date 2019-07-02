Политика
В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей КанадыРИА Новости вчера в 20:32
"Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады - Торонто", - говорилось в сообщении. Позднее сотрудники пресс-службы украинского лидера исправили ошибку, указав, что Торонто – столица канадской провинции Онтарио.
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На всякий случай, ликбез. Столица Турции - Анкара, а не Стамбул. Столица Нидерландов - Гаага, а не Амстердам. Столица США - Вашингтон, а не Нью-Йорк. А то мало куда следующий визит. А мы переживаем, чтобы все было хорошо.
— Ирина Геращенко, украинский политикDaily Storm вчера в 21:27
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 00:25, Вашингтон
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Tesla продемонстрировала работу автоматической системы экстренного торможения следующего поколения
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Армия и оружие
Вашингтон разработал сценарий ядерного армагеддона
Обновлено вчера в 08:06
Армия и оружие
День независимости США отметили авиационным парадом
По случаю Дня независимости 4 июля в Вашингтоне состоялся парад военной авиации. Открыл его президентский самолет Air Force One.
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Политика
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
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Политика
На Украине задумались над освоением Арктики
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Происшествия
Задержана в Казани похитившая свыше 20 млн рублей кассирша
Обновлено вчера в 20:03
Общество
Инструкция E1.RU: какие смертельные опасности подстерегают вашего кота в квартире
В одних квартирах вентиляционные каналы могут быть не закрыты решетками, в других просто бывают неизвестные даже для самих владельцев отдушины, расположенные под ванной, за унитазом.
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Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено вчера в 08:49
Армия и оружие
Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
ФК «Ростов» пожаловался на президента «Чайки» в РФС, полицию и ФСБ
Президент «Чайки» нелицеприятно отозвался о болельщиках желто-синих, руководство клуба ответило.
Обновлено вчера в 09:37
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
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Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
Обновлено вчера в 23:27
Наука
«Штраф за материнство»: как стоит поддерживать женщин-ученых
Авторы обращения, лауреаты премии L’OREAL-UNESCO «Для женщин в науке» разных лет Анастасия Ефименко, Мария Логачева, Любовь Осминкина и Надежда Браже, рассказали в интервью Indicator.Ru, как им удалось этого добиться, что такое политика «остановки часов», как совместить научную карьеру и создание семьи и почему нужно поддерживать женщин в науке.
Обновлено 03 июля в 07:34
Общество
Для Сечина строят особняк необычной формы за 20 млрд рублей — Baza
Обновлено вчера в 12:04
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено вчера в 12:21
Политика
Постпред Украины призвал СБ ООН не обсуждать закон о госязыке
Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко передал председателю Совета безопасности письмо, где утверждает, что тема принятого в Киеве закона о языке не должна рассматриваться на заседаниях СБ, так как этот вопрос не оказывает влияния на поддержание международной безопасности и мира.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами
"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 16:22
Транспорт
Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях
ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
Росконтроль назвал марки худшего кофе
Обновлено вчера в 05:46
Транспорт
Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»
Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Общество
В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка
Обновлено вчера в 23:30
Авто
В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»
Обновлено вчера в 15:36
Общество
Мужчина снял на видео странное существо с крыльями и щупальцами
Житель Индонезии запечатлел на видео странное существо, которое ползло у него по потолку. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 00:02
Наука
Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток
В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Происшествия
В Иркутской области нашли 23 пропавших при наводнении
Обновлено вчера в 07:06
Армия и оружие
Российские военные начали учения в Чёрном море
В акватории Чёрного моря стартовали учения российских военнослужащих.
Обновлено вчера в 22:16
Общество
Столетняя британка назвала секретом долголетия сосиски в тесте
Обновлено вчера в 21:31
Общество
Минсельхоз захотел контролировать сбор ягод и грибов
Правила должны коснуться сбора, переработки и оборота съедобных ресурсов. Речь идет о ягодах, орехах, грибах, и лекарственных растениях.
Обновлено 03 июля в 22:27
Общество
В Амурской области прошли сильные дожди
Обновлено вчера в 23:51