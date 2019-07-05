Политика
В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей КанадыРИА Новости вчера в 20:32
"Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады - Торонто", - говорилось в сообщении. Позднее ошибку исправили, указав, что Торонто – столица канадской провинции Онтарио. Произошедшее вызвало шквал насмешек в Сети.
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На всякий случай, ликбез. Столица Турции — Анкара, а не Стамбул. Столица Нидерландов — Гаага, а не Амстердам. Столица США — Вашингтон, а не Нью-Йорк. А то мало куда следующий визит. А мы переживаем, чтобы все было хорошо.
— Ирина Геращенко, украинский политикDaily Storm вчера в 21:27
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Политика
Парубий призвал Зеленского подписать закон об импичменте
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился с официальным письмом к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Лолита Милявская рассталась с мужем
Супруги прожили вместе 9 лет В жизни известной телеведущей и певицы Лолиты Милявской все выглядело идеально: идущая в гору карьера, взрослая дочь, молодой муж.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
СБУ утверждает, что задержала агента российской разведки
"Сотрудники контрразведки совместно с главным следственным управлением СБ Украины задержали агента российской военной разведки, который ехал в Воронеж на встречу со своим куратором", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
Обновлено в 05:52
Общество
В Москве построят самый высокий жилой небоскреб в Европе
На форуме был представлен проект небоскреба, который одновременно станет самым высоким в «Москва-Сити».
Обновлено в 05:37
Политика
В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским
В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Сбежавшую с миллионами рублей кассиршу поймали в Казани
1. Похитившую миллионы кассиршу поймали в Казани Вечером 4 июля официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила «Ленте.ру», что кассиршу банка из Башкирии Луизу Хайруллину, пропавшую после кражи более 20 миллионов рублей, задержали в Казани.
Обновлено в 05:22
Политика
Иран потребовал от Британии объясниться за захват танкера
Обновлено вчера в 10:30
Политика
Путин рассказал о наставлении от папы Римского
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что папа Римский Франциск разрешил ему рассказать о данном наставлении. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:47
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено вчера в 05:31
Происшествия
Том-менеджеров «дочки» «Шереметьево» уволили из-за коллапса с багажом
После массовых задержек багажа в "Шереметьево" были уволены несколько руководителей компании "Шереметьево Хэндлинг", которой передали обслуживание багажа пассажиров аэропорта.
Обновлено в 06:27
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России
Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Украина утратила возможности осваивать Арктику, заявил Чилингаров
Украина не сможет заниматься освоением Арктики, потому что технические возможности для этого она утратила, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Рената Литвинова призналась, что считает себя страшной
В какой-то момент Литвинова начинает себя критиковать, заявляя, что она страшная. Отметим, что подписчики вступили в спор со звездой.
Обновлено в 01:32
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) предложила работодателям и работникам "скинуться" на будущую пенсию, чтобы поднять ее уровень для россиян.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Бари Алибасов рассказал, что спасло его после отравления
Обновлено в 06:13
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч на погашение ипотеки
Сумма может быть направлена на погашение основной части долга, а если основной долг у семьи меньше 450 тысяч, то на погашение процентов по займу.
Обновлено вчера в 04:00
Происшествия
14 моряков погибли при пожаре на российском глубоководном аппарате
Пожар на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате унес жизни 14 моряков, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны РФ.
Обновлено 02 июля в 10:14
Футбол
Бывший защитник «Спартака» Макеев перешел в «Арарат»
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве
Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Спорт
МОК начал расследование в связи с обвинениями Попова и Бубки во взятке
Ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного разбирательства заявил, что Попов и Бубка были среди тех, кто получил взятку за голос в пользу бразильского города на выборах места проведения Игр 2016 года.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
Россия начала учения в Черном море одновременно с НАТО
Российские военные начали плановые учения в Черном море одновременно с маневрами НАТО Sea Breeze.
Обновлено в 02:44
Происшествия
МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х
МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
Футбол
«Зенит» претендует на нападающего «Реала»
Санкт-петербургский «Зенит» претендует на нападающего мадридского «Реала» Кристо Гонсалеса.
Обновлено в 06:07
Космос
LightSail 2 отправляет свои первые сигналы обратно на Землю
Вчера космический корабль отправил свой первый сигнал обратно на Землю.
Обновлено в 03:49
Политика
Кремль ознакомился с расследованием Голунова о похоронном бизнесе
Кремль прочитал расследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Подмосковье задержан пенсионер МВД, обвиняемый в похищении человека
"По данным следствия, 47-летний пенсионер органов МВД, находясь с потерпевшим в конфликтных отношениях на почве финансовых вопросов, приискал для совершения преступления людей, не будучи осведомленным, что это сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области, действовавшие в рамках оперативно-разыскных мероприятий", - сообщила Врадий.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти
В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом.
Обновлено в 05:28
Наука
На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы
Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 04:58