Общество

В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровьеRT на русском 04:26

Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.
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с чего всё началось
Так Палажченко прокомментировал слова главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, которой рассказал
 в передаче "Гордон" на украинском телеканале "НАШ" о том, что Горбачев последние полгода практически "живет в больнице".
РИА Новости04:24

Подробнее о событии

Главред «Эха Москвы» рассказал, чем Горбачев занимается в больнице

URA.Ru05:41

Сообщения о плохом состоянии здоровья Горбачева опровергли

Газета.Ru06:49

Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли

Lenta.ru04:18

Горбачев-фонд опроверг сообщения о плохом состоянии экс-президента СССР

РИА Новости04:24

В Горбачев-фонде рассказали о состоянии здоровья экс-президента СССР

Известия04:52

Представители Михаила Горбачева опровергли новость о его плохом здоровье

Комсомольская правда05:39

В пресс-службе Горбачева рассказали о его состоянии

РЕН ТВ04:17
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Горбачев уже с трудом передвигается

Вести.UZ00:40
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:00, Вашингтон
Политика

Эксперт объяснил нежелание Эрдогана признать Крым российским

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Жертвами супертайфуна в Китае стали 18 человек

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Украинский депутат назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма

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Спасатели продолжают тушение пожара на военном складе в Ачинском районе Красноярского края, для ликвидации последствий ЧП привлечена тяжёлая военная техника.
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Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
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После согласованного с московскими властями митинга на проспекте Сахарова в центре Москвы начались задержания, передает корреспондент «Ведомостей».
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Армия и оружие

Опубликовано видео применения ракетного комплекса «Кинжал»

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Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии

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Ричард Гир впервые показался на публике с младшим сыном

На днях папарацци удалось в первый раз подловить Ричарда Гира с его младшим сыном Александром.
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В США скончался художник комиксов Marvel

Обновлено в 08:25
Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Политика

Жители Екатеринбурга поддержали акции протеста москвичей

Сегодня в Екатеринбурге в сквере на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова состоялся согласованный митинг местного штаба Навального, посвященный честным выборам в Мосгордуму.
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Происшествия

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Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 09:23
Политика

Воевавший против ополченцев актер Пашинин обнищал и захотел в Россию

Обновлено в 10:46
Политика

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец оценил предположение депутата Госдумы Алексея Журавлева о том, что страны Запада могли применить против России климатическое оружие.
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Обновлено в 08:02
Происшествия

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Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
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Число жертв ДТП в Астраханской области увеличилось до пяти

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Названы самые опасные сорта сыра

Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.
Обновлено 08 августа в 14:52
Политика

На Украине предложили взять в заложники Венедиктова

Украинский журналист Айдер Муждабаев возмутился прозвучавшими в Киеве заявлениями главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова и потребовал, чтобы российского журналиста арестовали «за антиукраинскую деятельность и обменивали на Сенцова».
Обновлено в 08:06
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В студии «Навальный Live» задержали девять человек

В студии Навальный Live задержали девять человек, которых доставили на допрос в СК в качестве свидетелей по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 10:40
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Huawei представила свою операционную систему Harmony OS

Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
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Политика

В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков

Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:35
Футбол

Мостовой: в Чечне фанатам «Спартака» за Глушакова могут и ответить

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой считает, что фанаты «Спартака» не будут негативно реагировать на Дениса Глушакова в выездном матче с «Ахматом».
Обновлено в 09:35
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На митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы сорвали флаг Украины, с которым пришли некоторые из участников.
Обновлено в 09:00
Авто

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В обновленном Hyundai Tucson 2020 модельного года базовым остается 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель на 161 л.с. Как и прежде, моторная гамма состоит из базовых 2,0-литровых комплектаций Value и SE, а 2,4-литровый вариант доступен в модификации SEL, Sport, Limited и Ultimate.
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Попытки США помешать строительству газопровода «Северный поток-2», возможно, были предприняты слишком поздно, пишет Bloomberg.
Обновлено в 04:03
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Алексей Венедиктов
Российский журналист
Российский журналист, главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции «Эхо Москвы», президент «Эхо-ТВ».
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Михаил Горбачев
Советский и российский государственный, политический и общественный деятель. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС.
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