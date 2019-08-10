с чего всё началось

Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.

В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровье

Политика Эксперт объяснил нежелание Эрдогана признать Крым российским Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказывается признавать российский статус Крыма, так как ведет «старую игру», преследуя личные цели.

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Экономика Fitch повысило рейтинг России до «BBB» Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».

Происшествия После митинга на проспекте Сахарова начались задержания После согласованного с московскими властями митинга на проспекте Сахарова в центре Москвы начались задержания, передает корреспондент «Ведомостей».

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Политика Жители Екатеринбурга поддержали акции протеста москвичей Сегодня в Екатеринбурге в сквере на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова состоялся согласованный митинг местного штаба Навального, посвященный честным выборам в Мосгордуму.

Происшествия Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.

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Футбол Неидеальный фаворит. «Зенит» хуже, чем кажется Сегодня матч, в котором точно есть фаворит – сыгранная команда обычно мощнее, чем только собранная.

Происшествия Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.

Происшествия Число жертв ДТП в Астраханской области увеличилось до пяти 8 августа водитель мотоцикла в Астраханской области скончался в результате ДТП с легковым автомобилем.

Здоровье Названы самые опасные сорта сыра Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.

Политика На Украине предложили взять в заложники Венедиктова Украинский журналист Айдер Муждабаев возмутился прозвучавшими в Киеве заявлениями главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова и потребовал, чтобы российского журналиста арестовали «за антиукраинскую деятельность и обменивали на Сенцова».

Происшествия В студии «Навальный Live» задержали девять человек В студии Навальный Live задержали девять человек, которых доставили на допрос в СК в качестве свидетелей по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля.

Гаджеты Huawei представила свою операционную систему Harmony OS Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.

Политика В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.

Футбол Мостовой: в Чечне фанатам «Спартака» за Глушакова могут и ответить Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой считает, что фанаты «Спартака» не будут негативно реагировать на Дениса Глушакова в выездном матче с «Ахматом».

Политика На митинге в центре Москвы сорвали флаг Украины На митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы сорвали флаг Украины, с которым пришли некоторые из участников.

Авто Hyundai показал обновленный кроссовер Tucson В обновленном Hyundai Tucson 2020 модельного года базовым остается 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель на 161 л.с. Как и прежде, моторная гамма состоит из базовых 2,0-литровых комплектаций Value и SE, а 2,4-литровый вариант доступен в модификации SEL, Sport, Limited и Ultimate.