Общество
В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровьеRT на русском 04:26
Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.
Читать в источнике
Оценить226
с чего всё началось
Так Палажченко прокомментировал слова главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, которой рассказал в передаче "Гордон" на украинском телеканале "НАШ" о том, что Горбачев последние полгода практически "живет в больнице".РИА Новости04:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:00, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:00, Вашингтон
Политика
Эксперт объяснил нежелание Эрдогана признать Крым российским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказывается признавать российский статус Крыма, так как ведет «старую игру», преследуя личные цели.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Жертвами супертайфуна в Китае стали 18 человек
В Китае из-за супертайфуна «Лекима» погибли 18 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 07:30
Общество
На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг
Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый.
Обновлено в 07:15
Политика
Украинский депутат назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
На Украине снова продолжают делать громкие заявления относительно Крыма и России.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия
На военном складе под Ачинском продолжается пожар
Спасатели продолжают тушение пожара на военном складе в Ачинском районе Красноярского края, для ликвидации последствий ЧП привлечена тяжёлая военная техника.
Обновлено в 02:37
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия
После митинга на проспекте Сахарова начались задержания
После согласованного с московскими властями митинга на проспекте Сахарова в центре Москвы начались задержания, передает корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 10:33
Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Ричард Гир впервые показался на публике с младшим сыном
На днях папарацци удалось в первый раз подловить Ричарда Гира с его младшим сыном Александром.
Обновлено вчера в 20:00
Культура
В США скончался художник комиксов Marvel
Обновлено в 08:25
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Политика
Жители Екатеринбурга поддержали акции протеста москвичей
Сегодня в Екатеринбурге в сквере на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова состоялся согласованный митинг местного штаба Навального, посвященный честным выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 09:23
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец оценил предположение депутата Госдумы Алексея Журавлева о том, что страны Запада могли применить против России климатическое оружие.
Обновлено в 10:25
Футбол
Неидеальный фаворит. «Зенит» хуже, чем кажется
Сегодня матч, в котором точно есть фаворит – сыгранная команда обычно мощнее, чем только собранная.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Число жертв ДТП в Астраханской области увеличилось до пяти
8 августа водитель мотоцикла в Астраханской области скончался в результате ДТП с легковым автомобилем.
Обновлено в 09:14
Здоровье
Названы самые опасные сорта сыра
Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.
Обновлено 08 августа в 14:52
Политика
На Украине предложили взять в заложники Венедиктова
Украинский журналист Айдер Муждабаев возмутился прозвучавшими в Киеве заявлениями главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова и потребовал, чтобы российского журналиста арестовали «за антиукраинскую деятельность и обменивали на Сенцова».
Обновлено в 08:06
Происшествия
В студии «Навальный Live» задержали девять человек
В студии Навальный Live задержали девять человек, которых доставили на допрос в СК в качестве свидетелей по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 10:40
Гаджеты
Huawei представила свою операционную систему Harmony OS
Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено вчера в 06:51
Политика
В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков
Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:35
Футбол
Мостовой: в Чечне фанатам «Спартака» за Глушакова могут и ответить
Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой считает, что фанаты «Спартака» не будут негативно реагировать на Дениса Глушакова в выездном матче с «Ахматом».
Обновлено в 09:35
Политика
На митинге в центре Москвы сорвали флаг Украины
На митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы сорвали флаг Украины, с которым пришли некоторые из участников.
Обновлено в 09:00
Авто
Hyundai показал обновленный кроссовер Tucson
В обновленном Hyundai Tucson 2020 модельного года базовым остается 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель на 161 л.с. Как и прежде, моторная гамма состоит из базовых 2,0-литровых комплектаций Value и SE, а 2,4-литровый вариант доступен в модификации SEL, Sport, Limited и Ultimate.
Обновлено в 01:48
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» сочли запоздалыми
Попытки США помешать строительству газопровода «Северный поток-2», возможно, были предприняты слишком поздно, пишет Bloomberg.
Обновлено в 04:03