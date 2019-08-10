Общество

В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровьеRT на русском 04:26

Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.
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с чего всё началось
Так Палажченко прокомментировал слова главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, которой рассказал
 в передаче "Гордон" на украинском телеканале "НАШ" о том, что Горбачев последние полгода практически "живет в больнице".
РИА Новости04:24

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В Горбачев-фонде рассказали о состоянии здоровья экс-президента СССР

Известия04:52

Сообщения о плохом состоянии здоровья Горбачева опровергли

Газета.Ru06:49

Представители Михаила Горбачева опровергли новость о его плохом здоровье

Комсомольская правда05:39

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РИА Новости04:24

Главред «Эха Москвы» рассказал, чем Горбачев занимается в больнице

URA.Ru05:41

Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли

Lenta.ru04:18

В пресс-службе Горбачева рассказали о его состоянии

РЕН ТВ04:17
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Вести.UZ00:40
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Российский журналист, главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции «Эхо Москвы», президент «Эхо-ТВ».
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Михаил Горбачев
Советский и российский государственный, политический и общественный деятель. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС.
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