с чего всё началось

Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.

В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровье

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