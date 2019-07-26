Происшествия
В предвыборном штабе Яшина проходят обыскиКоммерсантъ вчера в 14:05
Экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин сообщил в Twitter, что в его предвыборный штаб пришли с обыском.
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Космос
В Японии частная ракета после запуска упала в море
Обновлено в 03:51
Политика
Зеленского попросили вернуть авиасообщение с Россией
Жители Украины попросили президента страны Владимира Зеленского восстановить авиасообщение с Россией.
Обновлено в 02:42
Политика
Трамп порассуждал о вражде с Россией
По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.
Обновлено вчера в 18:18
Шоу-бизнес
Врачи сообщили, что состояние Инны Чуриковой остается тяжелым
"Состояние тяжелое", - сказал ТАСС собеседник агентства.
Обновлено в 03:46
Культура
Мультфильм «Три кота» собрал в YouTube свыше 1,5 млрд просмотров
На канале в YouTube мультфильм можно посмотреть с 2015 года и за это время с учетом всех серий было собрано 1,5 миллиарда просмотров.
Обновлено в 01:42
Экономика
Акции Яндекса обрушились на фоне законопроекта об интернет-ресурсах
Акции Yandex N.V. к концу торгов начали резко падать после данных о внесении в Госдуму законопроекта о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры страны.
Обновлено в 00:24
Наука
Капсула Hyperloop разогналась до 463 километров в час
Капсула команды разогналась до скорости 463 километра в час, установив новый рекорд.
Обновлено 23 июля в 09:16
Экономика
«Яндекс.Такси» впервые за четыре года получило прибыль
До сих пор с конца 2015 г. квартальные EBITDA сервиса заказа такси были отрицательными из-за инвестиций в расширение бизнеса и завоевание доли рынка.
Обновлено вчера в 06:46
Музыка
Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
Обновлено 25 июля в 23:33
Футбол
Роналду подарил игроку корейской лиги футболку за празднование гола
В перерыве Роналду подарил Силве свою футболку. Читайте также: Роналду не сыграл против легенд южнокорейской лиги из-за «мышечной усталости»
Обновлено вчера в 20:48
Авто
Из Toyota Supra сделали внедорожник с мотором от КамАЗа
В Великобритании владелец Toyota Supra четвёртого поколения решил превратить японское купе в суровый внедорожник и оснастил его дизельным двигателем.
Обновлено вчера в 09:46
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился «постельным» фото с Аллой Пугачевой
Максим Галкин с семьей уже несколько недель находится на отдыхе в Юрмале.
Обновлено вчера в 04:33
Футбол
Голкипер «Динамо» поблагодарил болельщиков за поддержку
Обновлено вчера в 19:00
Футбол
Клуб Бекхэма подписал первых двух игроков
Новый клуб "Интер Майами" объявил о подписании первых игроков. Новичками стали вингер Матиас Пеллегрини и форвард Хулиан Карранса.
Обновлено в 00:40
Футбол
«Спартак» взял Мирзова в Саранск на матч с «Тамбовом»
«Спартак» взял новичка команды Резиуана Мирзова в Саранск на гостевую встречу 3-го тура РПЛ против «Тамбова».
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
По центру Киева пробежали шестеро голых мужчин в галстуках
В центре Киева шестеро голых мужчин в галстуках устроили пробежку по улице Крещатик в сторону площади Независимости.
Обновлено вчера в 21:15
Футбол
«Реал» и «Атлетико» забили 10 голов в товарищеском матче
«Атлетико» и «Реал» в мадридском дерби на предсезонном турнире Международного кубка чемпионов забили десять голов.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
В США нашли мужское тело с пришитой женской головой
В центре сотрудники ФБР нашли головы, руки и ноги в ведрах, холодильник с мужскими половыми органами, голову женщины, пришитую к мужскому торсу, висящему на стене «как Франкенштейн», а также сваленные друг на друга части тел без опознавательных ярлыков.
Обновлено вчера в 18:31
Спорт
Ефимова выиграла золото ЧМ на дистанции 200 м брассом
Ефимова победила на дистанции 200 м брассом, показав результат 2.20,17.
Обновлено вчера в 08:52
Общество
Собянин: на митинге оппозиции готовятся провокации
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок в городе во время несогласованного митинга в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму «будет обеспечен в соответствии с действующим законом».
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у границы России
Обновлено вчера в 23:33
Авто
Названы причины отказаться от покупки авто старше 10 лет
Эксперты назвали причины, согласно которым лучше отказаться от приобретения автомобиля старше 10 лет.
Обновлено в 02:15
Общество
В Бельгии побит температурный рекорд
Ранее «Профиль» писал, что во Франции установлен абсолютный температурный рекорд. Метеорологи зафиксировали 46 градусов выше нуля.
Обновлено 24 июля в 11:09
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Москве
Самым жарким днём с начала месяца в Москве стала пятница, 26 июля. Температура в столице достигла +27,7 °С.
Обновлено в 01:46
Политика
Украинцы подписали новую петицию об увольнении главы офиса президента
Петиция с требованием уволить главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана набрала на сайте главы государства необходимые для ее рассмотрения 25 000 голосов.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Наташа Королева вслед за Бабкиной опубликовала фото в ванне
Внимательные подписчики Натальи сразу обратили внимание, что буквально на днях похожую фотографию выкладывала ее коллега по сцене Надежда Бабкина, которая отдыхала на Алтае и делала различные омолаживающие процедуры.
Обновлено в 00:44
Футбол
Месси может подписать бессрочный контракт с «Барселоной»
Обновлено в 00:15
Футбол
«Ювентус» поборется с «Интером» за Лукаку
Обновлено в 02:28