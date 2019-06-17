Общество
В предложении поменять критерии нуждаемости видят риски напряженностиREGNUM 03:10
Напомним, вопрос необходимости корректировки критериев нуждаемости был поднят экспертами при подведении промежуточных итогов первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности, направленных в Минтруд РФ.
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с чего всё началось
Одним из шагов к снижению уровня бедности региональные власти считают корректировку критериев нуждаемости, следует из отчетов. По мнению некоторых из них, необходимо прекратить платить пособия тем, кто может без них обойтись, а оставшиеся деньги направить на помощь действительно бедным гражданам.Известиявчера в 17:01
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Автоспорт
Спонсор Кубицы не исключил перехода пилота в другую команду
Президент компании Orlen Даниэль Обайтек заявил, что пилот «Уильямса» Роберт Кубица может перейти в другую команду.
Обновлено в 04:23
Происшествия
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Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Политика
В Кремле прокомментировали статью о кибератаках США на Россию
Отвечая на вопрос журналиста, получал ли Кремль сведения про усиление кибератак США по энергообъектам РФ, пресс-секретарь президента сказал, что если кто-то делает это, не информируя лидера США Дональда Трампа, налицо признаки возможной кибервойны.
Обновлено в 06:18
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Бабича назначили замминистра экономического развития России
Уволенного с должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича назначили замминистра экономического развития страны.
Обновлено в 04:31
Музыка
Скончался барабанщик группы «Машина времени»
Обновлено вчера в 06:54
Шоу-бизнес
Пугачева купила место на кладбище
Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
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Авто
Названы комплектации и цены на Renault Arkana
Компания Renault назвала комплектации и цены нового кроссовера Arkana.
Обновлено в 05:56
Общество
В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»
Обновлено вчера в 07:50
Здоровье
Названы пять эмоций, которые сильнее всего подрывают здоровье
Эксперты назвали пять эмоций, подверженность которым может привести к серьезным проблемам со здоровьем, сообщает МедикФорум.
Обновлено вчера в 16:18
Авто
Совет директоров компании «АвтоВАЗ» возглавил Николя Мор
В рамках Годового общего собрания акционеров «АвтоВАЗа», которое состоялось 14 июня 2019 года, был выбран старший вице-президент, а также председатель направления Евразия Renault Groupe Николя Мор.
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Происшествия
Ударившей ученика учительнице назначили 200 часов работ
Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.
Обновлено в 02:55
Общество
После масштабного ливня в Волгограде мэрия решила почистить ливневки
К утру 17 июня представители администрации Волгограда сообщили, что коммунальщики расчищали последствия вечернего и ночного ливня, в том числе и у "Волгоград Арены" на протяжении ночи и успели сделать это до того, как город встал в утренних пробках.
Обновлено в 03:30
Футбол
Бериссо выступил против выступления Японии и Катара на Кубке Америки
Главный тренер сборной Парагвая Эдуардо Бериссо высказал мнение, что в Кубке Америки должны принимать участие только команды Южной, Центральной и Северной Америки.
Обновлено в 03:45
Футбол
Главным тренером «Рубина» формально будет испанец Докампо
Бывший ведущий методист академии «Рубина» Эдуардо Докампо будет формально занимать должность главного тренера казанской команды, сообщает «БИЗНЕС Online».
Обновлено в 05:31
Футбол
Агент Неймара сделал предложение «Реалу» о переходе игрока в команду
Агент игрока Пини Захиви провел переговоры с «Барселоной» о возвращении 27-летнего футболиста, в каталонскую команду, также специалист предложил услуги форварда «Реалу».
Обновлено в 04:29
Происшествия
Полпред президента взял под контроль ситуацию в Чемодановке
Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров взял ситуацию в селе Чемодановка Пензенской области под личный контроль, сообщает его пресс-служба.
Обновлено в 05:18
Культура
Экстренно госпитализирован Александр Калягин
Народный артист РСФСР Александр Калягин был госпитализирован в одну из столичных больниц, передает Рен ТВ.
Обновлено в 05:30
Политика
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Энергетика
Бензин в России подорожал на 11 копеек за литр
Средние розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 выросли на 11 копеек и 10 копеек соответственно.
Обновлено в 05:21
Игры
Известная феминистка Анита Саркисян предложила помощь CD Projekt RED
После Е3 2019 польская студия CD Projekt RED опубликовала различные материалы касательно Cyberpunk 2077, которые вызвали недовольство в определенных кругах.
Обновлено в 03:22
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Авто
Назван топ-5 немецких автомобилей с пробегом до трех лет
Эксперты составили топ-5 лучших немецких машин с пробегом не более трех лет. Об этом передает информационный портал «Car.ru».
Обновлено вчера в 17:25
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Общество
Итальянского Джорджа Клуни задержали в Таиланде
Итальянца Франческо Галделли, который выдавал себя за актера Джорджа Клуни, задержали в Таиланде.
Обновлено вчера в 23:45