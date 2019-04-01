Экономика
«Газпром» сообщил о назначении новых зампредов правленияRT на русском 07:17
Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и член правления компании Олег Аксютин назначены на должности заместителей председателя правления ПАО «Газпром». Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
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Хоккей
Бобровский признан третьей звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:51
Спорт
Дисквалифицированный боец UFC Магомедов может выступать в других лигах
Россиянин Руслан Магомедов, выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате, может выступать в других организациях за пределами США, несмотря на дисквалификацию от Американского антидопингового агентства (USADA).
Обновлено в 16:51
Армия и оружие
The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24
«Ми-24 совершает суперагрессивный взлет», – прокомментировал видеоролик обозреватель американского издания.
Обновлено вчера в 10:00
Игры
«Лаборатория Касперского» назвала самый «вирусный» сериал в Сети
«Наиболее «вирусным» закономерно оказался сериал «Игра престолов» – на его долю в 2018 году пришлось 17% всех заражений, источником которых стал пиратский мультимедийный контент», — констатировали представители компании.
Обновлено в 14:17
Футбол
Педро Роша сообщил, что уходит из «Спартака»
Футболист "Спартака" Педро Роша сообщил, что планирует в скором времени вернуться в Бразилию.
Обновлено в 12:07
Экономика
Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков
Замглавы Министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Зеленский рассказал о требованиях к Путину
Отвечая журналистам на вопрос о первой встрече с Путиным господин Зеленский сообщил, что к "произошедшему" возврату украинской территории он захочет потребовать у своего российского коллеги только "денежных компенсаций".
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Чехии при столкновении троллейбуса и трамвая пострадали 40 человек
Представитель национальной службы спасателей и пожарных Ярослав Мирошка сообщил, что, по предварительным данным, пострадали 40 человек, передает iDNES.cz.
Обновлено в 11:01
Кино
Фильм «Дамбо» возглавил российский прокат
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Стефания Маликова подверглась критике из-за попыток выглядеть старше
Стефания Маликова в очередной раз подверглась критике со стороны фанатов из-за попыток выглядеть старше своего возраста.
Обновлено в 11:41
Авто
Mitsubishi купил лицензию на LADA Vesta у «АвтоВАЗа»
По словам источника, который предпочел остаться засекреченным, представители компании уже приобрели лицензию на модель у «АвтоВАЗа».
Обновлено в 01:44
Общество
Минтруд представил методику нематериальной мотивации госслужащих
Министерство труда и социальной защиты опубликовало на своем сайте методику нематериальной мотивации государственных служащих в РФ.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес
Внучка Людмилы Гурченко судится с родным отцом
Елена Королева обратилась в программу «Пусть говорят» и заявила, что вынуждена жить, словно в коммуналке, с отцом и дочерью Таисией.
Обновлено в 12:30
Транспорт
1 апреля в Шахтерск и Ноглики не полетели
Сахалинская авиакомпания "Аврора", которая по соглашению с правительством региона с 1 апреля должна была начать полеты из Южно-Сахалинска в Ноглики и Шахтерск, пока не смогла решить все организационные моменты, связанные с этими направлениями.
Обновлено в 19:32
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
Согласно базовому сценарию прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, который лег в основу проекта, в 2021 году курс доллара составит 64 рубля, в 2024 году – 68 рублей, в 2030 году – 72,6 рубля, а в 2036 году - 75,2 рубля.
Обновлено в 10:55
Экономика
Орешкин сообщил о готовности дорожной карты развития туризма
Минэкономразвития разработало дорожную карту развития туризма, включающую льготы для инвесторов в отрасль, введение электронных виз и другие меры, сообщил журналистам в понедельник глава ведомства Максим Орешкин.
Обновлено в 14:14
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 18:44
Хоккей
СКА сократил отставание от ЦСКА в полуфинальной серии плей-офф КХЛ
Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским СКА со счетом 2:1 в овертайме в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 15:33
Армия и оружие
На юге России начались масштабные учения
Обновлено вчера в 23:04
Наука
Пожилая шотландка не чувствует боль из-за редкой мутации
Обновлено 30 марта в 04:03
Энергетика
«Газпром» рассказал о ходе строительства «Северного потока – 2»
Около 37% от общей протяженности газопровода «Северный поток – 2» уложено по дну Балтийского моря, сообщили в «Газпроме».
Обновлено в 11:00
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Происшествия
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 16:47
Космос
На архивных снимках NASA обнаружили лунный город с башней
Известный уфолог Скотт Уоринг опубликовал на своем официальном сайте снимки лунной поверхности, найденные в архивах NASA.
Обновлено в 15:21
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Общество
КГИОП заберет у Фонда капремонта реставрацию 255 зданий
КГИОП намерен получить у Фонда капремонта полномочия на реставрацию 255 исторических зданий Петербурга.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие
National Interest назвал российский МиГ-29 монстром
Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.
Обновлено в 13:35
Здоровье
Путин поздравил с 90-летием ученого-эпидемиолога Покровского
Президент России Владимир Путин направил в понедельник поздравления с 90-летием ученому-эпидемиологу, академику РАН Валентину Покровскому.
Обновлено в 03:56
Общество
ГИБДД ужесточит контроль за автошколами
В России ГИБДД ужесточает контроль за обучением водителей в автошколах.
Обновлено в 01:28