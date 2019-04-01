Экономика

В правлении Газпрома провели новые кадровые назначенияREGNUM 08:43

Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании. Как сообщается на сайте корпорации 1 апреля, от занимаемой должности он освобождён в связи с переходом на государственную службу.
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«Газпром» сообщил о назначении новых зампредов правления

RT на русском07:17

Зампред «Газпрома» станет заместителем Силуанова

РБК08:44

«Газпром» меняет полкоманды

Коммерсантъ07:24

«Газпром» назначил новых зампредов правления

РИА Новости09:15

Зампред правления «Газпрома» Круглов перешел на госслужбу

Газета.Ru07:05

Елена Бурмистрова и Олег Аксютин назначены заместителями председателя правления «Газпрома»

ТАСС06:48

Внешнеэкономическую деятельность «Газпрома» будет курировать Елена Бурмистрова

Finam.Ru06:36
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Энергетика

Россия обогнала США по поставкам СПГ в Европу

Чистый импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России странами Европы (включая Турцию) составил по итогам 2018 года 4,43 миллиона тонн, аналогичные поставки из США - 2,7 миллиона тонн.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Авто

Chevrolet готовит к премьере два новых кроссовера

Новые Chevrolet Tracker и Trailblazer американцы представят на автосалоне в Шанхае, который откроется 16 апреля.
Обновлено в 05:37
Экономика

Путин подписал закон о доплатах пенсионерам

Закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума подписал глава государства.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ЦИБ ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 08:42
Политика

Группа «Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России

Группа "Сафмар" расценивает эти действия, как "спланированную акцию с целью дискредитации Гуцериева и нанесения ущерба его деловой репутации".
Обновлено в 03:39
Гаджеты

От Google до «Бузлайна»: подборка первоапрельских шуток от брендов

Обновлено в 08:25
Экономика

Минтруд сообщил об увеличении числа официально безработных россиян

Численность официально безработных россиян с 20 по 27 марта увеличилась на 0,7% - до 820 тысяч человек, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие

В Иране назвали преимущества российских танков

Обновлено в 06:14
Происшествия

Падение метеорита в США запечатлели на видео

Метеорит, упавший в США, осветив небо яркой бирюзовой вспышкой, запечатлели на видео, которое опубликовал очевидец, заснявший падение таинственного объекта в Северной Флориде.
Обновлено вчера в 23:07
Футбол

Матч «Спартак» – «Рубин» перенесли по запросу полиции

Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин объяснил ситуацию с переносом матча 26-го тура между московским "Спартаком" и казанским "Рубином", передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 08:04
Футбол

«Анжи» не принял отставку Адиева

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев не покинет клуб.
Обновлено в 04:37
Политика

Зеленский рассказал о требованиях к Путину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
Обновлено в 04:42
Финансы

Евро превысил 74 рубля впервые с 18 марта

Евро и доллар растут на Московской бирже в понедельник днем, курс евро превысил 74 рубля впервые с 18 марта.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева заметно похудела в Израиле

В преддверии пляжного сезона спортсменка взяла себя в руки и заметно похудела во время пребывания в Израиле, куда она отправилась вместе с супругом, артистом Павлом Волей, который находится в гастрольном туре.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие

Стратегические бомбардировщики США спровоцировали «уничтожение» Европы

Европа благодаря провокации США "сожжена до пепла".
Обновлено 30 марта в 07:28
Общество

Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России

Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
Обновлено в 04:26
Происшествия

ФСБ задержала бизнесмена, написавшего заявление на начальника СвЖД Миронова

Сотрудники УФСБ РФ по Среднему Уралу задержали 40-летнего Евгения Акулова, которого ранее начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов упоминал в качестве одного из заявителей по своему уголовному делу.
Обновлено в 07:10
Наука

Обнаружено захоронение жертв убившего динозавров астероида

Как полагают палеонтологи, это первое известное нам захоронение организмов, погибших в результате падения астероида, образовавшего кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан.
Обновлено в 03:04
Политика

В России 1 апреля начался весенний призыв на военную службу

Сегодня, 1 апреля, начинается весенний призыв граждан на службу в Вооруженные силы РФ.
Обновлено в 03:08
Общество

Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна

В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%).
Обновлено в 06:06
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Общество

Божена Рынска возглавила новый «Рейтинг травли медиаперсон»

Обновлено в 07:48
Политика

ЦИК Украины обработал более половины протоколов

Обновлено в 01:39
Политика

Карта Украины без Крыма украсила избирательный участок в Киеве

Обновлено в 03:21
Политика

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также контакты по военной линии.
Обновлено в 06:20
Экономика

Сбербанк покупает сервис по поиску работы Rabota.ru

Сбербанк покупает 100% группы компаний, управляющей сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru, говорится в сообщении банка.
Обновлено в 08:10
Происшествия

В столкновении трамвая с троллейбусом в Чехии пострадали 25 человек

По меньшей мере 25 человек пострадали в результате столкновения троллейбуса с трамваем в чешском городе Брно, сообщает Novinky.cz.
Обновлено в 09:11
Путешествия

Авиакомпания «Победа» начнет продавать туристические пакеты

Авиакомпания "Победа" запускает продажи туристических пакетов, включающих перелет и проживание, следует из рассылки сервиса "Победа Трэвел".
Обновлено в 07:10
Технологии

Binance раскрыла детали первого IEO по новым правилам

Первое IEO по новым правилам состоится на платформе Binance Launchpad 25 апреля в 11:00 по московскому времени.
Обновлено в 08:58
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Олег Евгеньевич Аксютин
Член правления, начальник Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром». Член-корреспондент Российской академии наук.
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