Экономика

«Газпром» назначил новых зампредов правленияРИА Новости 09:15

"Газпром" объявил о назначении новых заместителей председателя правления. Ими стали глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова и член правления Олег Аксютин.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Газпром» назначил новых зампредов правления

РИА Новости09:15

Внешнеэкономическую деятельность «Газпрома» будет курировать Елена Бурмистрова

Finam.Ru06:36

«Газпром» меняет полкоманды

Коммерсантъ07:24

«Газпром» сообщил о назначении новых зампредов правления

RT на русском07:17

Зампред правления «Газпрома» Круглов перешел на госслужбу

Газета.Ru07:05

Елена Бурмистрова и Олег Аксютин назначены заместителями председателя правления «Газпрома»

ТАСС06:48

Зампред «Газпрома» станет заместителем Силуанова

РБК08:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Происшествия

Американец попался на краже из мемориального музея в Освенциме

Турист из Соединенных Штатов почему-то решил, что может позволить себе прихватить из музея в качестве сувенира костыль, который крепит рельсы к шпале.
Обновлено в 08:17
Общество

Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК

Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала иск против Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального, сообщил политик в Instagram.
Обновлено в 08:30
Хоккей

Сергей Бобровский признан третьей звездой дня в НХЛ

Третьей звездой дня признан голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский.
Обновлено в 02:14
Происшествия

При столкновении трамвая с троллейбусом 40 человек пострадали в Чехии

Сорок человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса на юго-востоке Чехии в Брно, сообщает Nova.cz.
Обновлено в 08:54
Общество

В Петербурге Центр управления парковками возглавил Куканов

Врио ГЦУП Сергей Куканов, заменял в кресле, действующего главу ведомства, Владислава Бакулина, который находился на больничном.
Обновлено в 08:37
Экономика

Сбербанк покупает сервис по поиску работы Rabota.ru

Сбербанк покупает 100% группы компаний, управляющей сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru, говорится в сообщении банка.
Обновлено в 08:10
Политика

Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»

Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
Обновлено в 08:27
Финансы

От простого к худшему: что рынок труда говорит о российской экономике

Российская экономика стагнирует уже достаточно продолжительное время: экономисты говорят о стагнации продолжительностью десять лет.
Обновлено в 03:25
Экономика

Россиянам повысили социальные пенсии

С 1 апреля в России на 2% проиндексированы социальные пенсии.
Обновлено в 00:51
Наука

Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках

Обновлено в 07:44
Энергетика

Россия опередила США по поставкам СПГ в Азию и Европу

В 2018 году Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и Азию, следует из отчета Международной ассоциации импортеров СПГ (GIIGNL).
Обновлено в 08:25
Авто

УАЗ выпустит бюджетный аналог Land Cruiser Prado в 2020 году

Ульяновский автозавод в 2020 году наладит производство «Русского Прадо» — бюджетного аналога японского внедорожника Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено в 08:48
Происшествия

В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи

Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39
Политика

Наблюдатели ОБСЕ оценили организацию выборов президента на Украине

Первый тур выборов президента на Украине прошёл в конкурентных условиях, фундаментальные свободы в целом были соблюдены.
Обновлено в 08:33
Финансы

Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
Происшествия

В США произошёл сбой в авиасообщении из-за компьютерной ошибки

У ряда американских авиакомпаний возникли технические неполадки, вызванные ошибкой в компьютерной программе.
Обновлено в 08:43
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Политика

Экзитполы показали выход Зеленского и Порошенко во второй тур выборов

Обновлено вчера в 13:01
Происшествия

В Самаре шесть воспитанников детского сада заразились гепатитом А

Шесть воспитанников детского сада в Самаре заразились гепатитом А, все они госпитализированы, сообщает департамент образования города.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Здоровье

Саратовскую область захлестнула волна бешенства

Наиболее серьезные и множественные очаги инфекции обнаружили в Саратовской области, а также в Московской, Пензенской, Владимирской, Амурской, Новосибирской и Калужской областях.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие

Видео воздушного боя из кабины Су-35 набирает популярность в Сети

Интернет-пользователи активно обсуждают видео, записанное из кабины истребителя Су-35 во время учений «Ладога-2019».
Обновлено в 06:25
Общество

Новые необычные площадки для регистрации брака появятся в Москве

Обновлено в 07:16
Экономика

Фонд Катерины Тихоновой получил от «Роснефти» 28 млн рублей

Компания «Роснефть» выделила 28 млн рублей фонду «Национальное интеллектуальное развитие» Катерины Тихоновой, которую называют дочерью президента Владимира Путина.
Обновлено в 07:34
Происшествия

ФСБ задержала бизнесмена, написавшего заявление на начальника СвЖД Миронова

Сотрудники УФСБ РФ по Среднему Уралу задержали 40-летнего Евгения Акулова, которого ранее начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов упоминал в качестве одного из заявителей по своему уголовному делу.
Обновлено в 07:10
Политика

В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что Москва должна вернуть украинские территории и выплатить компенсацию Киеву.
Обновлено в 08:16
Общество

Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен

Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
Обновлено в 06:30
Происшествия

ФСБ предъявило блогеру Мирзеханову обвинение в призывах к терроризму

Обновлено в 07:11
Экономика

Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию мэрии Рязани

Обновлено в 08:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Евгеньевич Аксютин
Член правления, начальник Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром». Член-корреспондент Российской академии наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное