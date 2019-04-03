Экономика

В правлении Газпрома провели новые кадровые назначенияREGNUM 08:43

Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании. Как сообщается на сайте корпорации 1 апреля, от занимаемой должности он освобождён в связи с переходом на государственную службу.
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В «Газпроме» появились новые кураторы экспорта и внутреннего рынка

Ведомости15:38

В «Газпроме» назначены новые кураторы внешнего и внутреннего рынков

Интерфакс09:28

Елена Бурмистрова и Олег Аксютин назначены заместителями председателя правления «Газпрома»

ТАСС06:48

Глава «Газпрома» провел масштабные перестановки в руководстве компании

РБК10:27

«Газпром» меняет полкоманды

Коммерсантъ07:24

Зампред правления «Газпрома» Круглов перешел на госслужбу

Газета.Ru07:05

«Газпром» назначил новых зампредов правления

РИА Новости09:15
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 16:54, Ашберн
Футбол

«Сент-Этьен» на своем поле обыграл «Ним»

«Сент-Этьен» на своем поле переиграл «Ним» в матче 30-го тура чемпионата Франции.
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Космос

Россия запустит первый спутник для Туниса

Обновлено в 13:43
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МИД опубликовал шуточное заявление по выборам на Украине

Министерство иностранных дел России 1 апреля опубликовало в Twitter «экстренное заявление по ситуации на Украине», где накануне прошли выборы президента.
Обновлено в 15:14
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

В результате авиакатастрофы в Германии, где потерпел крушение легкомоторный частный самолет Epic-LT, погибли три человека - акционер авиакомпании S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.
Обновлено в 03:33
Экономика

Названа самая прибыльная компания в мире

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире. Об этом сообщили рейтинговые агентства Moody's и Fitch.
Обновлено в 07:12
Политика

ЦИК Украины обработала более трети протоколов президентских выборов

ЦИК Украины обработала 33,28% протоколов президентских выборов, состоявшихся 31 марта.
Обновлено вчера в 22:53
Общество

Божена Рынска возглавила новый «Рейтинг травли медиаперсон»

Обновлено в 07:48
Армия и оружие

На Западе испугались «летающего кошмара» из России

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Спорт

Тутберидзе объяснила сложность прошедшего сезона для Загитовой

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире Первого канала объяснила причину, по которой прошедший сезон оказался тяжелым для ее подопечной Алины Загитовой.
Обновлено в 15:18
Хоккей

СКА сократил отставание в серии финала Западной конференции с ЦСКА

Обновлено в 15:31
Наука

Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках

Обновлено в 07:44
Политика

Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам

"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.
Обновлено в 10:01
Финансы

Россия предоставит Белоруссии кредит на $600 млн

Россия предоставит Белоруссии государственный кредит на сумму до $600 млн.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие

National Interest назвал российский МиГ-29 монстром

Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.
Обновлено в 13:35
Общество

«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой

Обновлено в 16:35
Кино

Умерла исполнившая роль девушки Джеймса Бонда актриса Таня Мале

Британская актриса Таня Мале, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в киноленте "Голдфингер" (Goldfinger), скончалась в возрасте 77 лет, написало в воскресенье издание Daily Mirror со ссылкой на менеджеров бондианы.
Обновлено вчера в 23:25
Спорт

Российский боец UFC пожизненно дисквалифицирован за допинг

Обновлено в 15:56
Политика

Чем запомнился первый тур президентских выборов на Украине

После обработки более 91% протоколов во второй тур президентских выборов на Украине выходят Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.
Обновлено в 12:21
Футбол

АПЛ. «Арсенал» обыграл «Ньюкасл» и вышел на четвертое место

Команда Унаи Эмери набрала 63 очка и вышла на третье место в турнирной таблице. У «Ньюкасла» 35 очков и 14-я позиция.
Обновлено в 16:51
Происшествия

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Энергетика

Стоимость нефти Brent стремится к $69 за баррель, WTI — к $61

Со своей стороны, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин добавляет, что «росту нефтяных цен способствует прогресс в переговорном процессе между США и Китаем по внешнеторговым проблемам, а также позитивная статистика по китайской экономике», и всё это «улучшает перспективы роста глобального спроса на нефть».
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес

Плющенко и Рудковская задумались о смене имиджа своего подросшего сына

В январе сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской отметил свое шестилетие.
Обновлено в 12:34
Футбол

Пикфорд стал участником драки около бара

В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле.
Обновлено в 15:26
Интернет

«ВКонтакте» удалила голосовые сообщения из открытого доступа

Администрация "ВКонтакте" удалила из публичного доступа аудиосообщения, которые пользователи загрузили в соцсеть через неофициальные приложения соцсети.
Обновлено в 14:13
Авто

УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой

Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено в 12:03
Баскетбол

Единая лига рассмотрит потасовку после матча между ЦСКА и УНИКСом

Обновлено в 15:17
Авто

Lamborghini отказалась от претензий к Aurus

Итальянский производитель Lamborghini прекратил инициированное на прошлой неделе разбирательство и отозвал претензии к бренду Aurus в связи с его названием.
Обновлено в 13:43
Футбол

Адвокат Мамаева: 3 апреля суд может снова продлить арест Павла

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о процедуре предварительного судебного заседания по делу футболиста, которое состоится завтра, 3 апреля.
Обновлено в 11:01
Происшествия

В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»

Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Происшествия

В Подмосковье два человека погибли под колесами электрички

В Подмосковье электричка насмерть сбила двух человек, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
Обновлено в 15:21
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Олег Евгеньевич Аксютин
Член правления, начальник Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром». Член-корреспондент Российской академии наук.
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