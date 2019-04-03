Экономика
В правлении Газпрома провели новые кадровые назначенияREGNUM 08:43
Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании. Как сообщается на сайте корпорации 1 апреля, от занимаемой должности он освобождён в связи с переходом на государственную службу.
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Футбол
«Сент-Этьен» на своем поле обыграл «Ним»
«Сент-Этьен» на своем поле переиграл «Ним» в матче 30-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:28
Космос
Россия запустит первый спутник для Туниса
Обновлено в 13:43
Политика
МИД опубликовал шуточное заявление по выборам на Украине
Министерство иностранных дел России 1 апреля опубликовало в Twitter «экстренное заявление по ситуации на Украине», где накануне прошли выборы президента.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
В результате авиакатастрофы в Германии, где потерпел крушение легкомоторный частный самолет Epic-LT, погибли три человека - акционер авиакомпании S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.
Обновлено в 03:33
Экономика
Названа самая прибыльная компания в мире
Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире. Об этом сообщили рейтинговые агентства Moody's и Fitch.
Обновлено в 07:12
Политика
ЦИК Украины обработала более трети протоколов президентских выборов
ЦИК Украины обработала 33,28% протоколов президентских выборов, состоявшихся 31 марта.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
Божена Рынска возглавила новый «Рейтинг травли медиаперсон»
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
На Западе испугались «летающего кошмара» из России
Обновлено вчера в 10:03
Спорт
Тутберидзе объяснила сложность прошедшего сезона для Загитовой
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире Первого канала объяснила причину, по которой прошедший сезон оказался тяжелым для ее подопечной Алины Загитовой.
Обновлено в 15:18
Наука
Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках
Обновлено в 07:44
Политика
Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам
"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.
Обновлено в 10:01
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на $600 млн
Россия предоставит Белоруссии государственный кредит на сумму до $600 млн.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие
National Interest назвал российский МиГ-29 монстром
Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.
Обновлено в 13:35
Кино
Умерла исполнившая роль девушки Джеймса Бонда актриса Таня Мале
Британская актриса Таня Мале, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в киноленте "Голдфингер" (Goldfinger), скончалась в возрасте 77 лет, написало в воскресенье издание Daily Mirror со ссылкой на менеджеров бондианы.
Обновлено вчера в 23:25
Спорт
Российский боец UFC пожизненно дисквалифицирован за допинг
Обновлено в 15:56
Политика
Чем запомнился первый тур президентских выборов на Украине
После обработки более 91% протоколов во второй тур президентских выборов на Украине выходят Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.
Обновлено в 12:21
Футбол
АПЛ. «Арсенал» обыграл «Ньюкасл» и вышел на четвертое место
Команда Унаи Эмери набрала 63 очка и вышла на третье место в турнирной таблице. У «Ньюкасла» 35 очков и 14-я позиция.
Обновлено в 16:51
Происшествия
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Энергетика
Стоимость нефти Brent стремится к $69 за баррель, WTI — к $61
Со своей стороны, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин добавляет, что «росту нефтяных цен способствует прогресс в переговорном процессе между США и Китаем по внешнеторговым проблемам, а также позитивная статистика по китайской экономике», и всё это «улучшает перспективы роста глобального спроса на нефть».
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская задумались о смене имиджа своего подросшего сына
В январе сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской отметил свое шестилетие.
Обновлено в 12:34
Футбол
Пикфорд стал участником драки около бара
В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле.
Обновлено в 15:26
Интернет
«ВКонтакте» удалила голосовые сообщения из открытого доступа
Администрация "ВКонтакте" удалила из публичного доступа аудиосообщения, которые пользователи загрузили в соцсеть через неофициальные приложения соцсети.
Обновлено в 14:13
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено в 12:03
Авто
Lamborghini отказалась от претензий к Aurus
Итальянский производитель Lamborghini прекратил инициированное на прошлой неделе разбирательство и отозвал претензии к бренду Aurus в связи с его названием.
Обновлено в 13:43
Футбол
Адвокат Мамаева: 3 апреля суд может снова продлить арест Павла
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о процедуре предварительного судебного заседания по делу футболиста, которое состоится завтра, 3 апреля.
Обновлено в 11:01
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли под колесами электрички
В Подмосковье электричка насмерть сбила двух человек, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
Обновлено в 15:21