Экономика
В правлении Газпрома провели новые кадровые назначенияREGNUM 08:43
Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании. Как сообщается на сайте корпорации 1 апреля, от занимаемой должности он освобождён в связи с переходом на государственную службу.
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Происшествия
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Игры
ВКонтакте запустила сервис для майнинга
ВКонтакте запустила сервис VK Coin — с помощью него пользователи смогут заработать на «ускорения», виртуальные предметы, благодаря которым валюта начисляется автоматически.
Обновлено в 09:20
Экономика
Мобильный интернет в России подешевел до 3-4 копеек за мегабайт
Средняя стоимость 1 мегабайта мобильного трафика в России составляла примерно 0,04 копейки в прошлом году. Это на 33% ниже, чем в 2017 году.
Обновлено в 09:27
Футбол
Теллес и Эррера перейдут из «Порту» в «Атлетико»
Мексиканский хавбек Эррера перейдет в "Атлетико" на правах свободного агента. 28-летний игрок достанется мадридскому клубу бесплатно.
Обновлено в 08:49
Общество
Компания Пригожина подала в суд на ФБК и Навального
Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала в суд иск против ФБК и Алексея Навального. Об этом оппозиционер сообщил в Instagram.
Обновлено в 10:15
Финансы
Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
Самолет Ил-112В совершил первый полет
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено 30 марта в 06:25
Здоровье
Путин поздравил ученого-эпидемиолога Покровского с юбилеем
Известный ученый-эпидемиолог Валентин Покровский отмечает юбилей – ему исполнилось 90 лет.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Музыканта из России ограбили и убили в центре Лондона
24-летнего россиянина убили в центре Лондона. На него напали поздно ночью, когда тот возвращался к себе в квартиру.
Обновлено в 10:26
Политика
Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»
Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Экономика
Путин поручил докапитолизировать Фонд дольщиков
Перечень поручений президента по итогам расширенного заседания президиума госсовета, состоявшегося 12 февраля, опубликован на сайте Кремля.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия
В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи
Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39
Политика
Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам
"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.
Обновлено в 10:01
Политика
Обнародованы первые результаты выборов президента Украины
Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины, следует из данных «Национального экзитпола», проведенного Киевским международным институтом социологии, фондом «Демократические инициативы» и «Центром Разумкова».
Обновлено вчера в 13:05
Шоу-бизнес
Почему жена Зеленского была против того, чтобы он шел в президенты
Одним из главных сюрпризов президентской гонки стал высокий рейтинг шоумена Владимира Зеленского: несмотря на то что значительная часть украинцев призывает не голосовать "по приколу" за актера, исполнившего роль честного президента в сериале "Слуга народа", опросы показывали, что большинство жителей страны хотели бы видеть Зеленского не только в роли, но и в качестве президента.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Совет Госдумы продлил до среды работу комиссии по закону о хостелах
"Совет Государственной думы принял решение о продлении работы согласительной комиссии по закону об ограничении размещения хостелов в многоквартирных жилых домах и проведении еще одного заседания в среду", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Обновлено в 09:41
Политика
Верховный суд РФ отказался принять иск Дмитрия Гудкова
Верховный суд России отказался принять иск Дмитрия Гудкова, который требовал отменить закон о наказании за оскорбление власти в интернете.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
Обновлено в 10:32
Футбол
Матч «Спартак» – «Рубин» перенесли по запросу полиции
Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин объяснил ситуацию с переносом матча 26-го тура между московским "Спартаком" и казанским "Рубином", передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 08:04
Экономика
Правительство одобрило проект о совершенствовании процедур госзакупок
Комиссия Правительства по законопроектной деятельности одобрила проект о совершенствовании законодательства о контрактной системе в сфере госзакупок.
Обновлено в 10:09
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Экономика
Владимир Путин подписал закон о доплатах пенсионерам
Закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума подписал глава государства.
Обновлено в 07:41
Спорт
Тутберидзе назвала возможную причину ухода Медведевой
Обновлено в 10:03