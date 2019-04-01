Экономика
Глава «Газпрома» провел масштабные перестановки в руководстве компанииРБК вчера в 10:27
Новые кураторы В понедельник, 1 апреля, пресс-служба "Газпрома" сообщила о перестановках в руководс тве компании, которые назвала кадровыми и функциональным изменениями.
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Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
Спасатели потушили пожар в жилом доме на севере Москвы
Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме на севере Москвы, сообщатся на сайте столичного МЧС.
Обновлено в 00:54
Транспорт
Свердловская ГИБДД остановила выдачу прав и регистрацию транспорта
В Госавтоинспекции сообщили о технических неполадках УГИБДД по Свердловской области сообщило о приостановке работы регистрационно-экзаменационных подразделений.
Обновлено в 01:34
Политика
Дутерте потребовал проверить все контракты правительства Филиппин
Все контракты, которые были заключены правительством с компаниями и другими странами, должны быть пересмотрены и перепроверены.
Обновлено в 00:58
Политика
Глава российского МВД прибыл с визитом в КНДР
В сообщении ЦТАК говорится, что глава российского МВД Колокольцев вместе с сопровождающими прибыл в Пхеньян 1 апреля.
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении
Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено вчера в 20:40
Энергетика
Россия опередила США по объему поставок СПГ в Европу
Россия в минувшем году поставила странам Европы 4,4 миллиона тонн сжиженного природного газа, опередив по этому показателю США на 1,7 тонны.
Обновлено вчера в 05:20
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
Почему 65 лет назад СССР отправил заявку на вступление в НАТО
65 лет назад Советский Союз попросился в НАТО.
Обновлено 31 марта в 11:19
Политика
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Роспотребнадзор и предприниматели разработали проект нового СанПиНа
Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 00:27
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Авто
Lamborghini решила отозвать претензии к бренду Aurus
Итальянский концерн Lamborghini в официальном порядке отозвал свои претензии по поводу использования бренда Aurus в России.
Обновлено вчера в 13:17
Политика
Полтавская область Украины первой закончила подсчет голосов
Полтавская область Украины стала первой, где обработали 100% протоколов на выборах президента Украины 2019 в первом туре, сообщается на сайте ЦИК.
Обновлено в 01:49
Здоровье
3 витамина и минерала, которые требуются волгоградцам весной
Для защиты от авитаминоза людям стоит подкреплять свой организм витаминами.
Обновлено в 02:01
Общество
Американского журналиста впечатлила популярность гематогена в России
Анализируя эффект от употребления "шоколадки из крови", Хей в своей статье уверяет, что покупатели в СССР якобы не знали об составе гематогена, пишет "Вечерняя Москва", со ссылкой на портал Vice.
Обновлено вчера в 05:13
Технологии
В Госдуме предложили защитить Рунет с помощью российского шифрования
На практике поправки означают, что все крупные интернет-компании России должны будут внедрить отечественные средства шифрования в свои продукты.
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше
Обновлено вчера в 14:20
Транспорт
РЖД начали продавать билеты за 120 дней до отправления
Как сообщает пресс-служба перевозчика, теперь на поезда дальнего следования № 1/2 «Красная стрела» Москва — Санкт-Петербург и № 3/4 «Экспресс» Москва — Санкт-Петербург билеты можно будет купить за 120 дней до отправления.
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия
В Ярославле избили племянницу Скрипаля
Обновлено вчера в 18:58
Общество
Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в России в апреле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в апреле погода в России будет крайне неустойчивой.
Обновлено вчера в 04:46
Общество
Счастливый номер: в Таиланде пляжный спасатель выиграл почти $1 млн
Житель Таиланда, работающий спасателем на пляже, разбогател почти на $1 млн благодаря государственной лотерее.
Обновлено в 01:43
Политика
Советник Зеленского заявил о бессмысленности дебатов с Порошенко
Бывший министр финансов Украины и советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что не видит смысла в дебатах с действующим лидером страны Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 17:21
Общество
В Москве появится центр занятости для людей старше 55 лет
Руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян заявил, что в Москве появится центр занятости для граждан старше 55 лет.
Обновлено в 01:57
Политика
CNN: Бюро переписи США готовит два варианта переписных листов к переписи-2020
Бюро переписи США готовит к предстоящей в 2020 году всеобщей переписи населения в стране два варианта переписных листов: один с графой о гражданстве и один - без этой графы.
Обновлено в 01:03
Недвижимость
В крупных городах России зафиксирован рост цен на жилье
Самые высокие цены зафиксированы (среднестатистический "квадрат" и квартира в типовой новостройке): Москва – 205 тыс. руб. и 12 млн руб.; Санкт-Петербург – 122 тыс. руб. и 7,4 млн руб.; Сочи – 110 тыс. руб. и 6,5 млн руб. Самые низкие цены зафиксированы в Магнитогорске – квадратный метр стоит 30 тысяч рублей, а квартира в новостройке – 1,5 млн рублей.
Обновлено вчера в 06:25