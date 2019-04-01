Экономика
В правлении Газпрома провели новые кадровые назначенияREGNUM вчера в 08:43
Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании. Как сообщается на сайте корпорации 1 апреля, от занимаемой должности он освобождён в связи с переходом на государственную службу.
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Технологии
Депутаты предложили защитить Рунет с помощью отечественного шифрования
Комитет Госдумы по информационной политике подготовил поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете, которые обязывают передавать информацию в российском сегменте интернета с использованием отечественных средств шифрования.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
В жилом доме на севере Москвы произошёл пожар
Пожар произошёл в жилом доме на севере Москвы вблизи станции метро «Сокол», пострадал по меньшей мере один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 23:08
Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
В Китае при тушении лесного пожара погибли 30 человек
Обновлено вчера в 16:31
Спорт
Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали
Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
В Екатеринбурге ночью из окна пятиэтажки выпала маленькая девочка
Ночью в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга из окна четвертого этажа выпал ребенок.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле
Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.
Обновлено вчера в 16:58
Экономика
В Чернобыле появится солнечная электростанция
Дата начала строительства новой солнечной электростанции близ Чернобыля пока неизвестна. Проект находится на стадии голосования.
Обновлено вчера в 21:21
Хоккей
«Тампа» обыграла «Оттаву» благодаря трём голевым передачам Кучерова
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани
Обновлено вчера в 08:00
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Результат Зеленского снизился после подсчета 80% голосов
Глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набирает 30,40% (после подсчета 70% протоколов у него было 30,45%) голосов.
Обновлено вчера в 07:50
Происшествия
В Екатеринбурге разгромили офис представительства газеты «Коммерсантъ»
В Екатеринбурге неизвестные устроили погром в офисе регионального представительства одной из федеральных газет.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия
NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии
Газета подчеркивает, что в 2004 году Блейн был обвинен в сексуальном насилии над женщиной в Лондоне, что грозило ему двумя годами за решеткой, однако после расследования полиция сняла с него обвинения.
Обновлено вчера в 18:07
Здоровье
В Минздраве сообщили об увеличении числа людей с аутизмом
Число людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Обновлено вчера в 20:48
Шоу-бизнес
Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах
Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах Актриса с дочерью отдыхает на островах.
Обновлено вчера в 10:01
Армия и оружие
Российские атомные подлодки сошлись в дуэли у берегов Камчатки
Обновлено вчера в 20:09
Политика
Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ
Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Здоровье
Россиян предупредили об опасности гематогена
Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.
Обновлено вчера в 11:07
Армия и оружие
Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС
Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите.
Обновлено вчера в 20:01
Армия и оружие
НАТО намерено усилить присутствие в Черном море
Обновлено вчера в 05:38
Здоровье
Москвичам рекомендуют чаще смеяться для повышения иммунитета
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что минута смеха равноценна длительной антистрессовой релаксации, после просмотра комедий у больных диабетом отмечается снижение уровня сахара в крови, а еще смех повышает иммунитет, сообщает агентство "Москва".
Обновлено вчера в 03:24
Общество
Водонапорная башня обрушилась в алтайском селе
Обновлено вчера в 23:36
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛ
Обновлено вчера в 15:36
Политика
«Ростех» подготовит условия для сетей 5G в России к 2024 году
Госкорпорация «Ростех» подготовит план развития и условия для создания беспроводной связи пятого поколения на основе российской инфраструктуры до 2024 года.
Обновлено вчера в 21:32
Футбол
Пикфорд стал участником драки около бара
В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле.
Обновлено вчера в 15:26
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Общество
Житель Таиланда выиграл в лотерею почти миллион долларов
Работающий на одном из пляжей Таиланда спасатель выиграл в лотерею почти миллион долларов США (30 миллионов бат).
Обновлено в 00:02
Политика
Страны G7 одобрили выводы ОБСЕ о первом туре выборов на Украине
Страны G7 приветствовали выводы ОБСЕ о первом туре президентских выборов на Украине, назвав их «конкурентными и мирными».
Обновлено вчера в 18:12