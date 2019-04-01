Экономика
Глава «Газпрома» провел масштабные перестановки в руководстве компанииРБК 10:27
Новые кураторы В понедельник, 1 апреля, пресс-служба "Газпрома" сообщила о перестановках в руководс тве компании, которые назвала кадровыми и функциональным изменениями.
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Экономика
РЖД построит линию Кызыл—Курагино
Как поясняют в ОАО РЖД, монополия берет на себя обязательства провести актуализацию проектной документации, построить и ввести в эксплуатацию железнодорожную линию к Элегестскому угольному месторождению.
Обновлено в 11:49
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Финансы
Минфин предложил использовать ФНБ по норвежской модели
Правительство думает над тем, чтобы направить деньги на льготное финансирование покупателей российского несырьевого экспорта, сообщил Колычев.
Обновлено в 10:47
Происшествия
СК РФ возбудил дело по факту авиакатастрофы в Германии, где погибли россияне
Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы в Германии, где погибли россияне, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие
В России 1 апреля начался весенний призыв на военную службу
Сегодня, 1 апреля, начинается весенний призыв граждан на службу в Вооруженные силы РФ.
Обновлено в 03:08
Политика
МИД России прокомментировал выборы на Украине
Под названием "Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине" ведомство разместило видеоролик на своей странице в Facebook.
Обновлено в 11:20
Интернет
Голосовые сообщения в соцсети «ВКонтакте» оказались в открытом доступе
В соцсети «ВКонтакте» в разделе «Документы» нашли голосовые сообщения части пользователей.
Обновлено в 11:07
Политика
НОТУ пригласила Зеленского и Порошенко на дебаты
«Национальная общественная телерадиокомпания Украины приглашает кандидатов на пост президента Украины, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:26
Спорт
Тутберидзе назвала возможную причину ухода Медведевой
Обновлено в 10:03
Политика
Пушков высмеял заявление Порошенко по Крыму
Сенатор Алексей Пушков высмеял заявление кандидата Петра Порошенко по Крыму.
Обновлено в 10:01
Политика
МИД сообщил о прекращении договора о дружбе между Россией и Украиной
"Первого апреля 2019 года прекращено действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, подписанного в Киеве 31 мая 1997 года", - говорится в официальном сообщении МИД РФ.
Обновлено в 10:52
Финансы
Иностранные инвесторы в I квартале приобрели ОФЗ на 249 млрд рублей
С начала года они приобрели бумаги на 191 млрд руб.
Обновлено в 11:37
Политика
ЦИК Украины обнародовал первые результаты выборов президента
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам
"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.
Обновлено в 10:01
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной в мире в 2018 году, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на рейтинговые агентства Moody's и Fitch.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Умер создатель уникальных военных тягачей
В Башкирии на 86 году жизни скончался создатель семейства уникальных гусеничных тягачей "Витязь", почетный гражданин города Ишимбай Владимир Савельев.
Обновлено в 12:16
Общество
В Гданьске священники сожгли книги о Гарри Поттере
Священники сожгли перед костелом в польском Гданьске книги о волшебниках, вампирах и оборотнях, сообщает фонд "СМС с неба" (SMS z Nieba).
Обновлено в 10:51
Происшествия
В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске
Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
Хоккей
СКА и ЦСКА назвали составы на третий матч финальной серии Запада
Петербургский СКА и московский ЦСКА определились с составами на третий матч финальной серии Запада.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Силовики проводят обыски в дагестанском филиале Россельхозбанка
Обыски связаны с задержанием экс-начальника УВД Махачкалы Раипа Ашикова Сотрудники спецслужб в Дагестане пришли с обысками в филиал АО "Россельхозбанк".
Обновлено в 12:09
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Экономика
На соки с сахаром могут поднять НДС
Соки с высоким содержанием сахара могут лишить права на льготную ставку НДС в 10 процентов.
Обновлено в 01:30
Технологии
«Игра престолов» стала самым «вирусным» сериалом
Всего под видом «Игры престолов» было обнаружено 33 типа угроз и 505 различных семейств вредоносного ПО.
Обновлено в 12:18
Политика
Путин поздравил Эрдогана с успехом на выборах
Уточняется, что Путин поздравил Эрдогана с успехом на муниципальных выборах в Турции. Кроме того, стороны обсудили сирийскую проблематику.
Обновлено в 10:45
Хоккей
Бобровский стал третьей звездой дня в НХЛ
Третьей звездой дня стал голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
Тайваньские ВВС перехватили два китайских истребителя
В заявлении говорится, что два китайских истребителя J-11 пересекли серединную линию в Тайваньском проливе и оказались в воздушном пространстве, подконтрольном Тайбэю.
Обновлено в 00:58
Политика
Тимошенко уменьшает отрыв от Порошенко после обработки 80% голосов
По итогам обработки 80,20% голосов после первого тура выборов президента Украины кандидат Юлия Тимошенко уменьшает отрыв от действующего главы страны Петра Порошенко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦИК страны.
Обновлено в 07:54
Общество
Минтруд посоветовал мотивировать госслужащих грамотами и физзарядкой
Минтруд подготовил методику нематериальной мотивации госслужащих, в которой руководителям госорганов советуют, как мотивировать сотрудников помимо выплат зарплат и премий.
Обновлено в 09:30