Экономика

Глава «Газпрома» провел масштабные перестановки в руководстве компанииРБК 10:27

Новые кураторы В понедельник, 1 апреля, пресс-служба "Газпрома" сообщила о перестановках в руководс тве компании, которые назвала кадровыми и функциональным изменениями.
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В «Газпроме» назначены новые кураторы внешнего и внутреннего рынков

Интерфакс09:28

«Газпром» назначил новых зампредов правления

РИА Новости09:15

Зампред правления «Газпрома» Круглов перешел на госслужбу

Газета.Ru07:05

«Газпром» меняет полкоманды

Коммерсантъ07:24

«Газпром» сообщил о назначении новых зампредов правления

RT на русском07:17

Глава «Газпрома» провел масштабные перестановки в руководстве компании

РБК10:27

Елена Бурмистрова и Олег Аксютин назначены заместителями председателя правления «Газпрома»

ТАСС06:48
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Экономика

РЖД построит линию Кызыл—Курагино

Как поясняют в ОАО РЖД, монополия берет на себя обязательства провести актуализацию проектной документации, построить и ввести в эксплуатацию железнодорожную линию к Элегестскому угольному месторождению.
Обновлено в 11:49
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Финансы

Минфин предложил использовать ФНБ по норвежской модели

Правительство думает над тем, чтобы направить деньги на льготное финансирование покупателей российского несырьевого экспорта, сообщил Колычев.
Обновлено в 10:47
Происшествия

СК РФ возбудил дело по факту авиакатастрофы в Германии, где погибли россияне

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы в Германии, где погибли россияне, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 12:21
Происшествия

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Обновлено в 09:24
Армия и оружие

В России 1 апреля начался весенний призыв на военную службу

Сегодня, 1 апреля, начинается весенний призыв граждан на службу в Вооруженные силы РФ.
Обновлено в 03:08
Политика

МИД России прокомментировал выборы на Украине

Под названием "Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине" ведомство разместило видеоролик на своей странице в Facebook.
Обновлено в 11:20
Интернет

Голосовые сообщения в соцсети «ВКонтакте» оказались в открытом доступе

В соцсети «ВКонтакте» в разделе «Документы» нашли голосовые сообщения части пользователей.
Обновлено в 11:07
Политика

НОТУ пригласила Зеленского и Порошенко на дебаты

«Национальная общественная телерадиокомпания Украины приглашает кандидатов на пост президента Украины, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:26
Спорт

Тутберидзе назвала возможную причину ухода Медведевой

Обновлено в 10:03
Политика

Пушков высмеял заявление Порошенко по Крыму

Сенатор Алексей Пушков высмеял заявление кандидата Петра Порошенко по Крыму.
Обновлено в 10:01
Политика

МИД сообщил о прекращении договора о дружбе между Россией и Украиной

"Первого апреля 2019 года прекращено действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, подписанного в Киеве 31 мая 1997 года", - говорится в официальном сообщении МИД РФ.
Обновлено в 10:52
Финансы

Иностранные инвесторы в I квартале приобрели ОФЗ на 249 млрд рублей

С начала года они приобрели бумаги на 191 млрд руб.
Обновлено в 11:37
Политика

ЦИК Украины обнародовал первые результаты выборов президента

Обновлено вчера в 15:40
Политика

Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам

"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.
Обновлено в 10:01
Общество

В магазине для бедных Стерлигова начали продавать хлеб за 440 рублей

Обновлено в 10:52
Экономика

Названа самая прибыльная компания мира 2018 года

Нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной в мире в 2018 году, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на рейтинговые агентства Moody's и Fitch.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие

Умер создатель уникальных военных тягачей

В Башкирии на 86 году жизни скончался создатель семейства уникальных гусеничных тягачей "Витязь", почетный гражданин города Ишимбай Владимир Савельев.
Обновлено в 12:16
Общество

В Гданьске священники сожгли книги о Гарри Поттере

Священники сожгли перед костелом в польском Гданьске книги о волшебниках, вампирах и оборотнях, сообщает фонд "СМС с неба" (SMS z Nieba).
Обновлено в 10:51
Происшествия

В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске

Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
Хоккей

СКА и ЦСКА назвали составы на третий матч финальной серии Запада

Петербургский СКА и московский ЦСКА определились с составами на третий матч финальной серии Запада.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Силовики проводят обыски в дагестанском филиале Россельхозбанка

Обыски связаны с задержанием экс-начальника УВД Махачкалы Раипа Ашикова Сотрудники спецслужб в Дагестане пришли с обысками в филиал АО "Россельхозбанк".
Обновлено в 12:09
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Экономика

На соки с сахаром могут поднять НДС

Соки с высоким содержанием сахара могут лишить права на льготную ставку НДС в 10 процентов.
Обновлено в 01:30
Технологии

«Игра престолов» стала самым «вирусным» сериалом

Всего под видом «Игры престолов» было обнаружено 33 типа угроз и 505 различных семейств вредоносного ПО.
Обновлено в 12:18
Политика

Путин поздравил Эрдогана с успехом на выборах

Уточняется, что Путин поздравил Эрдогана с успехом на муниципальных выборах в Турции. Кроме того, стороны обсудили сирийскую проблематику.
Обновлено в 10:45
Хоккей

Бобровский стал третьей звездой дня в НХЛ

Третьей звездой дня стал голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие

Тайваньские ВВС перехватили два китайских истребителя

В заявлении говорится, что два китайских истребителя J-11 пересекли серединную линию в Тайваньском проливе и оказались в воздушном пространстве, подконтрольном Тайбэю.
Обновлено в 00:58
Политика

Тимошенко уменьшает отрыв от Порошенко после обработки 80% голосов

По итогам обработки 80,20% голосов после первого тура выборов президента Украины кандидат Юлия Тимошенко уменьшает отрыв от действующего главы страны Петра Порошенко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦИК страны.
Обновлено в 07:54
Общество

Минтруд посоветовал мотивировать госслужащих грамотами и физзарядкой

Минтруд подготовил методику нематериальной мотивации госслужащих, в которой руководителям госорганов советуют, как мотивировать сотрудников помимо выплат зарплат и премий.
Обновлено в 09:30
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Олег Евгеньевич Аксютин
Член правления, начальник Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром». Член-корреспондент Российской академии наук.
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