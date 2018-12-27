Экономика
В правительстве заявили о готовности к индексации пенсий с 1 января
В правительстве заявили о готовности к индексации пенсий с 1 январяРБК07:39
Средства, необходимые для индексации, предусмотрены бюджетом как на 2019 год, так и на ближайшие три года, отметил Силуанов. С 1 января 2019 года в России начнется постепенное повышение пенсионного возраста — в итоге для мужчин он составит 65 лет, для женщин — 60.
РБК07:39
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Экономика
Банк России аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров
Банк России аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров. Об этом говорится в сообщениях, опубликованных на сайте регулятора.
Обновлено в 06:03
Финансы
Международные резервы России выросли на $1,1 млрд
За неделю международные резервы России выросли на $1,1 млрд и на 21 декабря составили $466 млрд против $464,9 млрд на 14 декабря.
Обновлено в 08:07
Энергетика
Новак не исключил падения добычи нефти России в 2021-2022 годах
Министр энергетики РФ Александр Новак не исключил снижения добычи нефти в России в 2021-2022 годах при отсутствии стимулирующих мер.
Обновлено в 07:15
Экономика
Минтруд опроверг сообщения о массовых увольнениях в 2019 году
Информация о массовых увольнениях сотрудников, которая появилась в прессе, не соответствует действительности.
Обновлено в 04:05
Финансы
Dow Jones вырос более чем на 1000 пунктов
Американский промышленный индекс Dow Jones в среду к закрытию биржи вырос на 1086 пунктов или на 4,98% и достиг отметки 22878,45.
Обновлено вчера в 17:07
Экономика
Минстрой прогнозирует повышение тарифов на воду и тепло
В Минстрое опасаются, что в условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов «возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ».
Обновлено вчера в 22:26
Экономика
Минфин хочет установить минимальную цену на вина в России
В России в 2019 году может быть установлена минимальная розничная цена на вино и его производные, передаёт 26 декабря газета «Известия».
Обновлено вчера в 15:59
Экономика
Нелегальная торговля алкоголем в интернете за год выросла на 23%
Как пояснял РБК президент АКИТ Артем Соколова, отсутствие возможности легализовать торговлю через интернет способствует росту теневого рынка, а принятие законопроекта, легализующего торговлю алкоголем через интернет, переведет в легальную зону около 90% теневого рынка, объем которого составляет 2,9 млрд руб.
Обновлено в 03:03
Экономика
Средний размер ипотечного кредита достиг «рекордных» значений
В ноябре 2018 года средний размер ипотечного кредита достиг "рекордных" 2,34 миллионов рублей, что на 15,5 процента больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные НБКИ.
Обновлено в 03:27
Финансы
Силуанов высказался об основаниях для нестабильности рубля
Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что оснований для нестабильности отечественной валюты нет.
Обновлено в 04:36
Энергетика
ЦБ ужесточил правила торгов нефтепродуктами на бирже
Банк России зарегистрировал новые правила проведения торгов в ряде секций Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), в также правила допуска участников к площадке.
Обновлено в 06:05
Экономика
Россия поставит Таиланду в 2019-2020 годах шесть самолетов SSJ-100
Производитель самолетов SSJ-100, "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), поставит таиландской Kom Airlines Company шесть самолетов в 2019-2020 годах.
Обновлено в 04:06
Экономика
Бывший топ-менеджер Mail.ru возглавит ГК «Везет»
ГК «Везет» — один из крупнейших агрегаторов такси в России. Группа основана в 2017 году после слияния сервисов Fasten и Rutaxi.
Обновлено в 02:59
Экономика
К проекту строительства порта Тамань может присоединиться РЖД
В Минтранс уведомлений о вхождении РЖД в порт Тамань от компании не поступало, говорит представитель министерства.
Обновлено в 05:03
Экономика
Доля убыточных организаций в РФ в январе-октябре выросла до 29,6%
Доля убыточных организаций в РФ в январе-октябре выросла на 0,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 29,6%, сообщает Росстат.
Обновлено в 08:14