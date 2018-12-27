Экономика

В правительстве заявили о готовности к индексации пенсий с 1 января
РБК
07:39

Средства, необходимые для индексации, предусмотрены бюджетом как на 2019 год, так и на ближайшие три года, отметил Силуанов. С 1 января 2019 года в России начнется постепенное повышение пенсионного возраста — в итоге для мужчин он составит 65 лет, для женщин — 60.
РБК07:39
Татьяна Голикова
Вся подготовительная работа завершена. Увеличение пенсий в 2019 году получат 30 млн 778 тыс. наших граждан - неработающих пенсионеров по старости. Для каждого человека это будет индивидуальное повышение. Повышение будет выше инфляции. Индексация пенсии составит 7,05% с 1 января 2019 года.
— Татьяна Голикова, российский политикRambler News Service 08:27

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Более 30 млн россиян получат проиндексированные пенсии

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Российский политик
Российский политик, экономист. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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