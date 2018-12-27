Вся подготовительная работа завершена. Увеличение пенсий в 2019 году получат 30 млн 778 тыс. наших граждан - неработающих пенсионеров по старости. Для каждого человека это будет индивидуальное повышение. Повышение будет выше инфляции. Индексация пенсии составит 7,05% с 1 января 2019 года.

Средства, необходимые для индексации, предусмотрены бюджетом как на 2019 год, так и на ближайшие три года, отметил Силуанов. С 1 января 2019 года в России начнется постепенное повышение пенсионного возраста — в итоге для мужчин он составит 65 лет, для женщин — 60.

В правительстве заявили о готовности к индексации пенсий с 1 января

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