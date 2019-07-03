Общество

В правительстве утвердили список потенциально опасных пород собакОбщественная служба новостей 30 июля в 04:28

Глава правительства Дмитрий Медведев согласовал список потенциально опасных пород собак. Об этом сообщается на сайте кабинета министров. Уточняется, что перечень был сформирован с учётом предложений Союза общественных кинологических организаций.
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Эксперты-кинологи о списке потенциально опасных пород собак

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