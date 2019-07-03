Глава правительства Дмитрий Медведев согласовал список потенциально опасных пород собак. Об этом сообщается на сайте кабинета министров. Уточняется, что перечень был сформирован с учётом предложений Союза общественных кинологических организаций.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Происшествия Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.

Гаджеты Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

Общество День десантника отметят в Вооруженных силах России Праздничные концерты и показательные выступления пройдут в России в честь Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Политика МИД Японии назвал прискорбным визит Медведева на Курилы Министерство иностранных дел Японии заявило, что визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Курилы «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвало его чрезвычайно прискорбным.

Гаджеты Xiaomi анонсирует новый геймпад для Redmi K20 Официальный аккаунт Xiaomi на Weibo только что объявил, что собирается анонсировать новый игровой продукт и опубликовал плакат намекающий на выход нового игрового гаджета для Redmi K20.

Происшествия В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.

Политика Кличко сравнил себя с английской королевой Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.

Здоровье Медики назвали болезни, при которых противопоказано купание "Как и любая физическая нагрузка, купание имеет медицинские противопоказания – заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, наличие инфекционно-воспалительных процессов, заболевания нервной системы, сахарный диабет, эпилепсия", - сказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

Энергетика Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.

Политика Экс-премьер Украины предупредил киевские власти, что они могут «доиграться» Киевские власти могут "доиграться", пытаясь осуществить невозможные вещи для слабой экономики, заявил бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров в эфире телеканала "112 Украина".

Происшествия Появились новые кадры нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака» В сети появилось новое видео с камер наблюдения с кадрами нападения сотрудников ОМОНа на болельщиков "Спартака" после матча второго тура российской премьер-лиги с "Ростовом".

Политика Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.

Наука В Китае создали первый эмбрион-химеру обезьяны и человека Ученые из Испании и США создали в Китае первый эмбрион-химеру, в котором есть клетки как человека, так и обезьяны.

Политика СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.

Шоу-бизнес Дарья Мороз порадовала подписчиков откровенным фото Поклонники актрисы Дарьи Мороз уже давно отметили, что развод, кажется, пошел их любимице на пользу.

Общество S7 вернула название «Сибирь» из-за лесных пожаров Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сибири уже не первую неделю бушуют масштабные лесные пожары. Сейчас пламенем объяты почти 3 млн га тайги.

Гаджеты На Apple подали новый иск о замедлении работы старых iPhone В Калифорнии группа из 18 человек подала иск против компании Apple. Обвиняют купертиновцев в замедлении старых iPhone с января 2017 года.

Политика Япония с пониманием относится к позиции США по ДРСМД Правительство Японии сожалеет о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако с пониманием относится к причинам, по которым США приостановили выполнение своих обязательств по нему.

Здоровье Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.

Экономика Вступил в силу закон об «ипотечных каникулах» С 31 июля заемщики, попавшие в сложную жизненную ситуацию и не способные в полном объеме вносить платежи по кредиту, смогут получить «ипотечные каникулы».